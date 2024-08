Startseite Solotool: die All-in-one-Software für Selbstständige Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-22 16:26. Dass viel arbeiten nicht automatisch effizient arbeiten bedeutet, belegen zahlreiche Studien. Doch nur selten kosten mangelnde Konzentration oder Motivation unnötig Zeit und Aufwand. Gerade bei Selbstständigen verursachen oftmals fehlende Priorisierungen, unnötige Ablenkungen, unübersichtliche Kundenmanagements und komplizierte Buchhaltungsfunktionen die augenscheinliche Ineffizienz. Allesamt Punkte, die sich auf einfache Art optimieren lassen. Zumindest, seit es Solotool gibt. Die smarte All-in-one-Software lenkt den Fokus ihrer Nutzer gezielt auf das Wesentliche. So können diese ihre Aufträge schneller erledigen, früher das Büro verlassen und ihren Umsatz steigern.

Das Marktangebot an Softwarelösungen für Selbstständige ist ebenso umfangreich wie die integrierten Funktionen. Dabei sind diese für eine effiziente Arbeitsweise größtenteils gar nicht erforderlich. Mit einem geradlinigen Blick auf das Wesentliche lassen sich Produktivität steigern, Kunden zufriedenstellen und mehr Freizeit genießen. Eine Tatsache, die Swen Nawrath aus eigener Erfahrung bestätigen kann - und anderen Selbstständigen zugutekommen lassen möchte. Und so hat der Gründer der CoCenter GmbH aus Aichach ein äußerst effektives Tool für Selbstständige (https://www.solotool.de/) entwickelt. Intuitiv in der Bedienung, vereint die smarte Softwarelösung mit Projektmanagement, Kundenverwaltung und Rechnungsstellung die drei Hauptkategorien für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Nahtlos miteinander verknüpft, teilen sich diese erneut in zwei Kategorien: wichtige Tätigkeiten - und weitere Aufgaben. Solotool: Intuitive Softwarelösung für erfolgreiches Projektmanagement Der Name ist Programm: Solotool ist ein einziges Werkzeug für Soloselbstständige. Mit dem Fokus auf Wesentliches folgt es dem Prinzip Vilfredo Paretos. Der französische Ingenieur schloss aus jahrelangen Studienergebnissen, dass bereits ein Fünftel des Gesamtaufwandes 80 Prozent aller Ergebnisse erzielen könne. Entsprechend klar strukturiert ist Solotool: Mit wenigen Klicks lassen sich Projekte systematisch darstellen und ihnen Kunden und offene Aufgaben zuweisen. Dank der ebenso transparenten Kundenverwaltung sind relevante Klientendaten jederzeit einfach abrufbar. Und selbst Rechnungen können Selbstständige per Knopfdruck erstellen. Fraglos jedoch ist der Fokus-Modus das Herzstück der intelligenten Softwarelösung. Er trennt bedeutende von weniger wichtigen Sachverhalten und zeigt ausschließlich markierte Aufgaben zur Bearbeitung an. Sämtliche Ablenkungen werden ausgeblendet, dringende Aufträge professionell und ohne Hektik ausgeführt. Über diese effizienten Features hinaus bietet künstliche Intelligenz auch inhaltliche Unterstützung. Insgesamt acht KI-Mitarbeiter beantworten Fragen zu spezifischen Themenbereichen und tragen mit ihren Informationen zu fundierten Konzept-Erstellungen bei. Und damit zu einer garantierten Kundenzufriedenheit. Weitere Details zur smarten Rundumlösung erhalten Interessenten durch Kurzvideos, Podcasts oder eine Online-Kontaktaufnahme. Alternativ bieten ihnen die Entwickler von Solotool 30-tägige Testphasen ihrer Angebote. Das Ergebnis dürfte feststehen: Denn der Fokus auf das Wesentliche führt unweigerlich zu maximaler Effizienz. Solotool ist eine All-in-One-Software für Selbstständige. Die Software bietet Funktionen für Projektmanagement, Rechnungsstellung und Kundenverwaltung, alle optimiert, um die Produktivität zu steigern und Ablenkungen zu minimieren. Es geht bei Solotool darum, möglichst produktiv und damit zeitlich effektiv zu arbeiten.

Hierbei hilft die Funktion "Fokus-Aufgaben" in Solotool. Bei Fokus-Aufgaben markiert man die wichtigsten Aufgaben mit einem Stern. Sie werden dann priorisiert angezeigt. Im Fokus-Modus werden alle Aufgaben, die nicht als Fokus-Aufgaben markiert sind, ausgeblendet.

