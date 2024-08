CULT Food Science beglückwünscht seine Venture-Capital-Gesellschaft De Novo Foodlabs zur erfolgreichen Seed-Finanzierung und zu

1,5-Mio.-$-Investment von Joyful Ventures im Rahmen der Seed-Finanzierungsrunde soll eine raschere Vermarktung von De Novos Vorzeigeprodukt ermöglichen

Toronto, Ontario, 22. August 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine disruptive Lebensmitteltechnologie-Plattform, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von kultiviertem Fleisch und auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft leistet, kann mit Stolz berichten, dass die Firma De Novo Foodlabs (De Novo) ihre Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen hat und entsprechende Fortschritte bei der Vermarktung ihres revolutionären präzisionsfermentierten Lactoferrin-Produkts NanoFerrin vorweisen kann.

Wichtigste Fakten

- De Novo Foodlabs konnte sich eine Finanzierung von Joyful Ventures in Höhe von 1,5 Mio. $ sichern. Damit erhöht sich die Summe der insgesamt aufgebrachten Mittel auf 4 Mio. $.

- Joyful Ventures wurde im Jahr 2023 gegründet und konnte sich Mittel in Höhe von 23 Mio. $ von führenden Unternehmen der alternativen Proteinindustrie beschaffen. Joyful Ventures wird von Jennifer Stojkovic vom Vegan Women Summit, Milo Runkle, dem Mitbegründer des Good Food Institute, und Blaine Vess von Student Brands geleitet. Zu den Beratern und Investoren zählen: Björn Öste, Mitbegründer von Oatly; Sandhya Sriram, Mitbegründerin von Shiok Meats; Arturo Elizondo, CEO von The Every Company; und Ryan Bethencourt, CEO von Wild Earth.

- Das neue Kapital wird eine raschere Vermarktung von NanoFerrin, einer tierfreien Alternative zum Rinder-Lactoferrin, in den Vereinigten Staaten ermöglichen.

- NanoFerrin bietet einen wesentlichen gesundheitlichen Nutzen für ein besseres Immunsystem und ein längeres Leben, und umgeht die Probleme mit Ethik und Nachhaltigkeit bei der traditionellen Herstellung von Lactoferrin.

Lactoferrin ist ein funktionelles Protein, das hauptsächlich in der Milch vorkommt. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Säuglingen und bietet auch Erwachsenen einen vielfältigen gesundheitlichen Nutzen, wie z. B. ein stärkeres Immunsystem, ein gesünderes Gehirn, eine verbesserte Eisenaufnahme, einen gesünderen Darm und ein längeres Leben. Es hat sich gezeigt, dass Lactoferrin durch seine antioxidativen, zellerhaltenden und entzündungshemmenden Eigenschaften altersbedingte Veränderungen wirksam abschwächen kann. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464619306607

Die herkömmlichen Extraktionsmethoden aus Kuhmilch sind nicht nur unerschwinglich teuer, sondern auch mit Nachhaltigkeits- und Ethikproblemen behaftet.

De Novo Foodlabs stellt mit NanoFerrin eine erschwinglichere und nachhaltigere Alternative zum Rinder-Lactoferrin her und macht sich dabei die Technologie der Präzisionsfermentation zunutze. Das Produkt wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage aus den Lebensmittel-, Getränke- und Nahrungsergänzungsbranchen zu befriedigen und bietet durch die Verbesserung der Eisenaufnahme, Darmgesundheit und Anti-Aging-Eigenschaften einen wesentlichen gesundheitlichen Nutzen. Der im Jahr 2023 mit 773 Mio. $ bewertete globale Lactoferrin-Markt wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich jährlich um 15,8 % wachsen. De Novo hat mit NanoFerrin somit beste Aussichten auf ein starkes Wachstum und eine rasche Marktexpansion. www.pharmiweb.com/press-release/2024-02-29/global-bovine-lactoferrin-mar...

De Novos erfolgreiche Finanzierungsrunde mit Joyful Ventures als Leadinvestor, und die bereits im Vorfeld getätigten Investments von CULT, Sustainable Food Ventures, Siddhi Capital, Pascual Innoventures, UM6P Ventures, Big Idea Ventures und Prithvi Capital, werden das Unternehmen bei seiner Skalierung und rascheren Vermarktung von NanoFerrin unterstützen.

Die Fortschritte von De Novo als Teilgesellschaft von CULT stehen im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens, sich im Sektor der zellulären Landwirtschaft als Marktführer zu positionieren. CULT unterstützt seine Venture-Capital-Gesellschaften wie De Novo auch in Zukunft dabei, die Grenzen der Lebensmittelinnovation weiter auszudehnen und langfristig eine entsprechende Wertschöpfung für die Aktionäre zu erwirtschaften. Nähere Informationen über CULT Food Science und seine Portfoliounternehmen finden Sie unter www.cultfoodscience.com .

Kommentar der Unternehmensführung

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärt: De Novos Erfolg zeugt von der Führungsrolle des Unternehmens im Sektor für funktionelle Lebensmittel. Das von De Novo hergestellte präzisionsfermentierte Protein NanoFerrin birgt das Potenzial, unsere Herangehensweise an Gesundheits- und Ernährungsfragen zu transformieren, und bietet eine skalierbare, ethisch vertretbare Alternative zu den herkömmlichen Proteinen tierischen Ursprungs. Dieser Fortschritt unterstreicht nicht nur De Novos Innovation, sondern steigert auch den Wert von CULTs Venture-Portfolio und unterstützt uns bei unseren bahnbrechenden Errungenschaften im Bereich der Lebensmitteltechnologie.

Abänderung der Warrantbedingungen

Das Unternehmen gibt zudem seine Absicht bekannt, den Ausübungspreis von insgesamt 6.824.800 Stammaktienkaufwarrants (die Warrants), die zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) berechtigen, zu ändern. Die Warrants wurden ursprünglich am 5. Juli 2024 ausgegeben und können derzeit zum Preis von 0,35 $ pro Aktie ausgeübt werden.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Inhaber der Warrants wird das Unternehmen den Ausübungspreis der Warrants auf 0,13 $ pro Aktie senken. Im Einklang mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) wird die die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage verkürzt, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,17 $ pro Aktie übersteigt. Wird die Vorverlegung der Fälligkeit jedoch vor dem 6. November 2024 ausgelöst (dem Datum, an dem die viermonatige Haltedauer für die Warrants und alle bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien endet), würde die dreißigtägige Frist erst am 6. November 2024 beginnen. Alle weiteren Bedingungen im Zusammenhang mit den Warrants bleiben aufrecht.

Ein leitender Angestellter des Unternehmens hält derzeit 268.800 Warrants, und die Änderung der Warrants dieses leitenden Angestellten gilt definitionsgemäß laut der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei. Die Änderung der Warrants des leitenden Angestellten ist vom Erfordernis der formellen Bewertung gemäß MI 61-101 ausgenommen, da die Wertpapiere des Unternehmens nicht an einem der in der Vorschrift MI 61-101 genannten Märkte notiert sind. Sie ist auch vom Erfordernis der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da der Marktwert der Warrants dieses leitenden Angestellten insgesamt einen Betrag von 2.500.000 $ nicht übersteigt. Die Direktoren des Unternehmens haben die Änderung der Warrants des leitenden Angestellten einstimmig genehmigt. Die voraussichtliche Auswirkung der Änderung der Warrants des leitenden Angestellten auf das Geschäft und die Angelegenheiten des Unternehmens besteht darin, dass damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der leitende Angestellte die Warrants ausübt, was dem Unternehmen zusätzliches Betriebskapital verschaffen würde. In den letzten 24 Monaten wurden keine früheren Bewertungen im Hinblick auf das Unternehmen vorgenommen, die sich auf den Gegenstand der Warrants beziehen oder anderweitig für die Änderung der Warrants relevant sind. Je nachdem, wann genau die Zustimmung der Inhaber der Warrants erfolgt, könnte die Änderung der Warrants weniger als 21 Tage nach Einreichung eines Berichts über wesentliche Änderungen durch das Unternehmen erfolgen. Dieser Zeitrahmen gilt angesichts der zuvor erwähnten Befreiungen von den Erfordernissen der Vorschrift MI 61-101 und des relativ geringen Werts der Warrants des leitenden Angestellten als angemessen.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und in Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedarplus.ca .

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

