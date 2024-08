Nano One optimiert sein Geschäft, um sein Hauptaugenmerk auf Lithiumeisenphosphat (LFP) und Kommerzialisierung zu stärken

Höhepunkte:

- Beschleunigung des Weges zu Umsätzen

- Optimierung des Geschäfts sowie stärkere Konzentration auf LFP-Produktion und Lizenzierung

- Validierung des Produkts in den bestehenden Einrichtungen und Planung der Kapazitätserweiterung zur Deckung der Nachfrage

- Entwicklung, Vermarktung und Lizenzierung von LFP-CAM-Paketen

- Nutzung von staatlicher Unterstützung, strategischem Engagement und Partnerschaftskanälen

- Maximierung von nicht verwässernden Kapitalquellen und Minimierung weiterer Verwässerungen des Eigenkapitals

Vancouver, Kanada, den 22.August 2024 / IRW-Press / (TSX-V: NANO, OTC: NNOMF, Frankfurt: LBMB) Nano One® Materials Corp. (Nano One oder das Unternehmen) ist ein Cleantech-Unternehmen mit patentierten Verfahren für die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien (CAM) und gibt die Optimierung seines Geschäfts bekannt, die eine stärkere Konzentration auf Lithiumeisenphosphat (LFP), Joint Ventures, vertraglich vereinbarte Projekte, einen beschleunigten Weg zur Umsatzgenerierung sowie Wachstum durch Lizenzvergabe ermöglicht.

Dan Blondal, CEO von Nano One, sagte: Der Schwerpunkt unseres strategischen Plans liegt immer mehr auf LFP, wobei die Produktvalidierung durch Dritte, zukünftige Verkäufe und Kommerzialisierungsmöglichkeiten in unseren Produktionsanlagen in Candiac, Québec, Priorität haben. Staatliche Unterstützung und andere nicht verwässernde Kapitalquellen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Steigerung des Werts für unsere Partner und Interessensvertreter. Gleichzeitig erweitern wir unsere strategischen Beziehungen, entwickeln unsere Technologie weiter, planen eine Kapazitätserweiterung und beschleunigen unser langfristiges Wachstum durch die Entwicklung und Lizenzierung von LFP-CAM-Paketen. Um diese Elemente unseres Plans in Einklang zu bringen und kurzfristige Wachstumsmöglichkeiten zu beschleunigen, haben wir auch die erforderlichen Schritte umgesetzt, um unseren Betrieb zu optimieren und unsere Ausgaben zu senken.

Im Rahmen eines umfassenderen strategischen Plans ist das Unternehmen bestrebt, die Kosten zu kontrollieren und sein Hauptaugenmerk auf kurzfristige Kommerzialisierungsziele zu richten. Dies beinhaltet auch eine Rationalisierung der Betriebs- und Unternehmenskosten mit einem Personalabbau von rund 20 Prozent.

Stärkerer Fokus auf LFP und kommerzielle Aktivitäten in Candiac

Nano One hat sein Hauptaugenmerk im vierten Quartal 2022 auf LFP gerichtet, indem es eine zehn Jahre alte LFP-Produktionsanlage erworben und ein Team mit langjähriger LFP-Erfahrung in Candiac, Québec, integriert hat. Die Anlage wurde umfunktioniert, um das One-Pot-LFP-Verfahren des Unternehmens im kommerziellen Maßstab zu testen und zu demonstrieren.

Die Abfallaufbereitungssysteme der Anlage wurden nicht mehr benötigt und anschließend außer Betrieb genommen, wodurch Platz für die Installation und Inbetriebnahme der One-Pot-Reaktoren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr im vierten Quartal 2023 sowie für zukünftige Kapazitätserweiterungen geschaffen wurde.

Die LFP-Pilotanlage in Candiac ist die Startrampe für die Wachstumsstrategie von Nano One und ein klarer Weg zu ersten Umsätzen und größeren Abnahmeverträgen. Sie wird nun zur Vereinfachung von Demonstrationen, Probennahmen sowie Bewertungen genutzt und dient gleichzeitig für FEL-Designstudien und LFP-CAM-Pakete.

Es ist geplant, die Kapazität der bestehenden Anlage auf bis zu 2.000 Tonnen pro Jahr zu erweitern, sobald die Nachfrage im Hinblick auf LFP steigt, und dabei die bestehenden umfassenden Anlagen und den Rest der Anlage mit weiterer Automatisierung zu nutzen. Es ist davon auszugehen, dass die Produktion von Candiac Betriebskapital einbringt und gleichzeitig die Kundenvalidierung sowie Abnahmeverträge mit potenziellen Lizenznehmern im Hinblick auf LFP-Produkte in großen Mengen unterstützt.

Nano One arbeitet weiterhin an seinem LFP-Entwicklungsprojekt mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr (tpa) und zieht unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht, das Projekt in ein separates Unternehmen auszugliedern. Auf diese Weise würde Nano One seinen Kapitalbedarf erheblich reduzieren und könnte eine Lizenzgebühr für die Nutzung seiner One-Pot-Technologie einnehmen.

Dies würde zusätzlich zu einer Entwicklungsgebühr für seine Bemühungen beim 25.000-tpa-Projekt erfolgen, die entweder durch eine Beteiligung an der Betreibergesellschaft, Bargeld oder eine Kombination aus beidem beglichen werden könnte. Die bisherigen technischen FEL3-Arbeiten an der 25.000-tpa-Anlage ergaben noch niedrigere Kapital- und Betriebsausgaben als die frühere vorläufige FEL2-Machbarkeitsstudie. Dies verbessert das Wertangebot des One-Pot-Verfahrens weiter, steht im Einklang mit den Kooperationspartnern und unterstützt die Strategie hinsichtlich der Entwicklung und Lizenzierung von verfahrenstechnischen Designpaketen für LFP (LFP-CAM-Paket).

Solide Pipeline

Nano One hat über 20 potenzielle LFP-Kunden in unterschiedlichen Reifestadien, einschließlich zweier Hersteller von Elektrofahrzeugen und weiterer in der Pipeline, einer Reihe von Unternehmen, die Energie- und stationäre Speicherzellen herstellen, sowie mehrerer Zulieferer von Zellen und Packs für die US-Regierung.

Nano One befindet sich zudem in Vorgesprächen mit Parteien, die an einer Lizenzierung von LFP-CAM-Paketen interessiert sind. Die Pilotanlage des Unternehmens in Candiac bietet einen enormen Vorteil in Nordamerika, zumal sie in der Lage ist, Kathodenmaterialien in kommerziell relevantem Maßstab zu produzieren und die Kapazität auf bis zu 2.000 Tonnen pro Jahr zu erweitern.

Schutz von Aktionärsinteressen und Anpassung an sich wandelnde Märkte

Diese Initiativen werden durch die jüngsten Zuführungen von nicht verwässerndem Kapital ergänzt. Dies beinhaltet die jüngsten Verträge hinsichtlich des Verkaufs eines ungenutzten Grundstücks in Candiac für Bruttoeinnahmen in Höhe von 5 Millionen CAD sowie die letzte Woche erfolgte Gewährung von 2,8 Millionen CAD durch Next Generation Manufacturing Canada (NGen) im Rahmen seines Electric Vehicle Manufacturing Program (EVMP).

Das Unternehmen verfolgt zurzeit weitere nicht verwässernde Initiativen, die beträchtliches wachstumsförderndes Kapital zur Unterstützung der Geschäftsziele des Unternehmens einbringen könnten.

Auf dem Weltmarkt hat sich ein entscheidender Wandel hin zur LFP-Technologie vollzogen, die im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC-Kathodenmaterialien) erhebliche Vorteile in puncto Kosten, Sicherheit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit bietet. LFP eignet sich für umfassende Hochleistungsanwendungen in Energiespeichersystemen (ESS) und Elektrofahrzeugen (EVs) und hat in China bereits einen Marktanteil von 60 bis 70 Prozent erreicht, was andere Länder dazu veranlasst, sich auf eine ähnlich hohe Nachfrage vorzubereiten.

Das patentierte One-Pot-Verfahren von Nano One zur Herstellung von Kathodenaktivmaterialien befindet sich angesichts eines umweltfreundlicheren und wettbewerbsfähigeren Produktionsprozesses in einer günstigen Position, um die steigende Nachfrage im Hinblick auf LFP in Nordamerika, Europa und der indo-pazifischen Region zu decken.

NMC ist nach wie vor wichtig für Anwendungen in Batterien mit großer Reichweite und hoher Energiedichte und Nano One wird sein One-Pot-NMC-Programm in kleinerem Umfang weiter vorantreiben, um Mitarbeiter und Interessensvertreter bei der Entwicklung nachhaltiger Prozesslösungen für die Zukunft zu unterstützen.

Globale Expansion durch Lizenzierung

Das Ziel von Nano One besteht darin, seine Technologie weltweit einzuführen und Lizenzen für seine One-Pot-LFP-CAM-Pakete zu vergeben. Die Lizenzierung wird durch Geschäfts- und Technologieentwicklung mit EV-Herstellern, Batterieproduzenten und Chemieunternehmen für den EV- und ESS-Markt vorangetrieben. Der Aktionärswert wird durch die verstärkte Marktdurchdringung über die Partnerschaftskanäle des Unternehmens, durch die niedrigen Investitionskosten seiner Lizenznehmer sowie durch die Diversifizierung des Umsatzes geschaffen, der neben den Lizenzgebühren und den Umsätzen aus dem Werk in Candiac auch die Beschaffung von Technik und Ausrüstung umfasst.

Herr Blondal sagte: Nano One ist bekannt dafür, Markttrends vorwegzunehmen und indem wir unser Hauptaugenmerk bewusst auf die wichtigsten Initiativen richten, sind wir davon überzeugt, dass wir dies besser und schneller tun können, während wir gleichzeitig unsere finanzielle Stabilität und den Wert für unsere Aktionäre steigern. Wir sind begeistert von der Robustheit unserer Vertriebspipeline, wir unterstützen unser Team und unsere Partner unermüdlich und wir setzen uns sehr für den Erfolg der Geschäftsziele des Unternehmens ein.

Über Nano One®

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Cleantech-Unternehmen mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Es verfügt über strategische Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Automobilherstellern und strategischen Zulieferern wie Sumitomo Metal Mining, BASF, Umicore und Rio Tinto. Die Technologie von Nano One ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, und Unterhaltungselektronik, um Kosten und Kohlenstoffintensität zu senken und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit zu verbessern.

Nano One erprobt seine Technologie als schlüsselfertige Produktionslösungen für Lizenz-, Joint-Venture- und unabhängige Produktionsmöglichkeiten im Pilotversuch und setzt dabei kanadische Experten, wichtige Mineralien, erneuerbare Energien und ein florierendes Ökosystem mit Zugang zu großen aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ein. Nano One hat zudem Fördermittel von SDTC und der kanadischen Regierung sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca .

Firmenkontakt:

Paul Guedes

info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Erfolg bei der Vermarktung und dem Einsatz des LFP CAM-Pakets bei den Kunden; die Projektziele für den Erhalt der gesamten NGEN-Subventionen; den rechtzeitigen und erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des unbebauten Grundstücks in Candiac; die FEL3-Studie und die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierung zu erhalten und alle notwendigen Schritte zur Erreichung der Studienziele abzuschließen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, potentielle Einnahmen; die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens - die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erreichen der Projektziele für den Erhalt der NGEN-Subvention in voller Höhe; den rechtzeitigen und erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des unbebauten Grundstücks in Candiac; die Ergebnisse der FEL3-Studie und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu erhalten und alle notwendigen Schritte zur Erreichung der Studienziele abzuschließen; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Unterstützung und Zuschüssen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 27. März 2024, beide für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca . Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

