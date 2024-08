Startseite Frankfurter Entscheider-Konferenz: Wie KI Herausforderungen meistert! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-22 08:09. Innovation statt Stillstand: Herausforderungen meistern bei der 3. Frankfurter Entscheider-Konferenz Die 3. Frankfurter Entscheider Konferenz lädt am 16. 10. 2024 ein, über KI-basierte Entscheidungen für eine bessere Zukunft zu diskutieren. In einer Zeit voller Herausforderungen auf politischer, wirtschaftlicher und privater Ebene ist kluges Handeln gefragt. Praventive Konzepte und Strategien werden immer wichtiger, um Umweltprobleme, Fachkräftemangel, Innovationsdefizite und gesellschaftliche Spannungen zu bewältigen. Die Konferenz des Entscheidungs-Instituts findet am Vorabend der Buchmesse in Frankfurt am Main statt. Das EntscheidungsInstitut, gegründet von Dr. Johanna Dahm, ist ein international agierender Think Tank, der Führungskräften und Entscheidungsträger:innen wertvolle Unterstützung bietet, um ihre Gedanken zu ordnen und zukunftsorientierte Szenarien zu entwickeln. In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt rasant verändert, ist die Fähigkeit, fundierte und sichere Entscheidungen zu treffen, entscheidend für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft. EntscheidungsKonferenz Frankfurt 16.10.2024 I 15.30 Uhr

StudioMuc Frankfurt

Kleyerstrasse 1 Keynote Achim Plückebaum, Schirmherr der 3. EntscheiderKonferenz, Vice Dir. Bachem AG, ehem. Head Data42 Novartis AG, ehem. Accenture Achim Plueckebaum ist ein erfahrener Senior Executive in der Life-Sciences-Branche, spezialisiert auf digitale Transformation und Datenintegration. Er hat umfassende Führungsrollen bei Sanofi und Novartis ausgeübt und leitet derzeit als CIO das Unternehmen Bachem. Es sprechen zu folgenden Themen: Mit KI in die Zukunft Uwe Bingel (Ex Bosch Transformation), Philipp Boateng (Ex eOn), Philipp Schickling, Andre Jünger (Gabal-Verlag) Zukunft, Drugs& Rock"n"Roll Oder: "Schaffen wir das wirklich?" Statements Achim Schaller (Moleda eLearning) , Heike Fuckert (Ex Gerry Weber), Uwe Marx (FAZ) Werden Geschäfte noch zwischen ...Menschen gemacht? Werte, Perfektion und Exzellenz beim Entscheiden. Olga Troeger (ex Ebay) & Marc Steltzner (Accenture Sales Director) im Gespräch über People, Processes & Planet Sucht und Süchtig, das Grimme-Preis nominierte Podcast-Duo Hagen Decker & John Cook Ulrich Gottschalk, AR-Anwalt und Suchtbeauftragter Achim Plückebaum, KI-Architekt des grössten Pharma-Konzerns der Welt

In einer Zeit geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen, offenen Forderungen und ständiger Angst vor neuen Herausforderungen, stellt sich die Frage: Wie können wir mit klugen Entscheidungen eine bessere Zukunft gestalten? Die Antwort darauf könnte in KI-basierten Lösungen liegen. Ob auf politischer, wirtschaftlicher oder privater Ebene - die aktuellen Engpässe erfordern ein vorausschauendes Handeln. Die 3. Frankfurter EntscheiderKonferenz greift diese Thematik auf und lädt nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2022 und 2023 erneut dazu ein, sich mit präventiven Konzepten und Strategien auseinanderzusetzen. Die Veranstaltung findet traditionell am Vorabend der Eröffnung der Buchmesse im StudioMuc Frankfurt statt. Die Konferenz bietet eine Plattform, um die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Experten aus verschiedenen Bereichen werden ihre Perspektiven präsentieren und gemeinsam mit den Teilnehmern nach innovativen Lösungen suchen. Für weitere Informationen und Anmeldungen zur 3. Frankfurter EntscheiderKonferenz besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

