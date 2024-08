Startseite MOOG von JUVE als "Kanzlei des Jahres für den Mittelstand" nominiert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-08-21 09:42. Darmstädter Partnerschaftsgesellschaft erstmals auf der Liste für die renommierte Auszeichnung Darmstadt, 21. August 2024 - Mit den drei Kanzleidisziplinen Recht, Steuern und Finanzen berät die MOOG Partnerschaftsgesellschaft ihre Mandanten an den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg. Für ihre Arbeit hat sie nun eine von fünf Nominierungen für den JUVE Award 2024 in der Kategorie "Kanzlei des Jahres für den Mittelstand" erhalten. "Die Nominierung durch JUVE ehrt uns und bedeutet uns sehr viel, denn es gibt in Deutschland auf dem Rechtsberatungsmarkt keine vergleichbare Instanz mit dieser langjährigen Historie und Bedeutung", sagt Dr. Tobias Moog. "Zugleich bestätigt sie unsere beharrliche Arbeit der vergangenen Jahre und unsere Entwicklung mit namhaften Projekten und Mandanten. Wir freuen uns darauf, uns bei der Preisverleihung in der Alten Oper Frankfurt im Oktober auf großer Bühne präsentieren zu können." Die JUVE Awards zeichnen Kanzleien oder Teams aus, die "aufgrund ihrer Arbeit und Marktposition in den vergangenen zwölf Monaten als besonders dynamisch aufgefallen sind", schreibt der JUVE Verlag über die Kriterien für die Auszeichnungen in 18 Kategorien. In der Bewertung für die "Kanzlei des Jahres für den Mittelstand" zählen zudem Mandantenorientierung, Kanzleikultur, Nachwuchspolitik, Profitabilität, personelles Wachstum sowie Expansion in neue Geschäftsfelder oder Märkte mit Schwerpunkt Mittelstand. MOOG Partner Dr. Jan Moritz Schilling vermutet als Grund für die Nominierung auch die Kombination von Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung, auf die MOOG seit jeher großen Wert legt. "Unser multidisziplinärer Ansatz zahlt sich vor allem für mittelständische Unternehmen aus, da wir in der Lage sind, sie vollumfänglich zu beraten, wenn es beispielsweise um Restrukturierung oder M&A-Mandate geht, also Unternehmenskäufe, -verkäufe und Integrationen." Seit mehr als 20 Jahren zeichnen die JUVE Awards in verschiedenen Kategorien herausragende Wirtschaftskanzleien aus. Grundlage sind die Recherchen für das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien, das als Referenzwerk des deutschen Rechtsberatungsmarktes gilt. Die unabhängig arbeitende Redaktion analysiert dafür mit aufwändigen Recherchen bei Kanzleien und Mandanten den Rechtberatungsmarkt in sieben Regionen und 36 Fachgebieten. Das Ergebnis bietet schnelle Orientierung zu fachlichen Schwerpunkten und unterstützt Unternehmen bei der Wahl ihrer Rechtsberatung. Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 führt MOOG mit drei Sternen in seinem Ranking für die Region Mitte. Über MOOG:

Die MOOG Partnerschaftsgesellschaft mbB ist eine multidisziplinäre Kanzlei mit den Schwerpunkten Gesellschaftsrecht, Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Die von 15 Partnern geführte Gesellschaft berät mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem Unternehmen, Kapitalgesellschaften und Privatpersonen. Mehr als 45 Berufsträger - Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare - sind an den Standorten Darmstadt, Dresden und Freiberg (Sachsen) tätig. Das JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2023/2024 empfiehlt die MOOG Partnerschaftsgesellschaft als eine von 29 Wirtschaftskanzleien in der Region Mitte (Hessen/Rheinland-Pfalz) und gibt ihr drei Sterne. Der Bundesverband Mergers & Acquisitions e. V. zeichnete MOOG 2024 mit dem Award der Kategorie "Legal Advisory" aus und würdigte damit die Beratungsleistung im Rahmen eines komplexen M&A-Projekts. Die Immobilien Zeitung hat MOOG auch 2022/2023 als eine der wichtigsten deutschen Kanzleien für Immobilienrecht benannt. Als Mitglied der MSI Global Alliance, einem weltweiten Zusammenschluss mittelständischer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, verfügt MOOG über eine starke internationale Beratungskompetenz.

