Startseite Argyle Resources Corp. sichert sich Genehmigungen und beginnt mit Explorationsarbeiten auf dem Quarzsandprojekt Matapedia Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 15:52. Calgary - 20. August 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die notwendigen Genehmigungen von privaten Landbesitzern für sein Quarzsandprojekt Matapedia in Quebec erhalten hat. Diese Genehmigungen sind entscheidend dafür, dass Argyle mit seinem geplanten Explorationsprogramm fortfahren kann, das in Zusammenarbeit mit dem Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) durchgeführt wird. Das Explorationsprogramm 2024 wird eine Reihe von detaillierten Aktivitäten umfassen, die darauf abzielen, das Quarzsandprojekt Matapedia voranzubringen. Die wichtigsten Komponenten des Programms sind: - Geologische Erkundung: Durchführung einer gründlichen Untersuchung der wichtigsten Quarzsandausbisse, um deren Verteilung und Eigenschaften zu bewerten. - Hochauflösende Drohnenaufnahmen: Aufnahme von hochauflösenden Drohnenbildern, um detaillierte visuelle Daten des Projektgebiets zu erfassen. - Drohnengestützte Thermalinfrarot- und LIDAR-Aufnahmen: Einsatz von Thermalinfrarot- und LIDAR-Technologie zur Identifizierung von Ausbissen und Gebieten mit verdeckten Ausbissen in der Waldumgebung. - Drohnengestützte hochauflösende magnetometrische Vermessung: Durchführung einer drohnengestützten magnetometrischen Vermessung, um potenzielle Zonen für weitere Explorationsarbeiten abzugrenzen. - Geologische und strukturelle Kartierung: Kartierung geologischer und struktureller Merkmale und Identifizierung potenzieller Probenahmestellen. - Probenahmen und Abtragung der Deckschichten: Durchführung von Probenahmen, einschließlich mechanischer Abtragung der Deckschichten, Transport von Proben in ein Labor und geologische Kartierung von Ausbissen mit Schlitzen (Entnahme von Schlitzproben). - Kinematische Echtzeit-Kartierung und Total-Station-Vermessung: Durchführung von kinematischen Echtzeit-Kartierungen und Tachymeter-Vermessungen der Probenahmestellen. - Entnahme von Massenproben: Entnahme von Quarzit-Massenproben für weitere Analysen. - Labor-Bewertungen: Durchführung von granulometrischen Analysen, geometallurgischen Studien und Röntgenfluoreszenzanalysen, um die Qualität des Quarzsands und mögliche Anwendungen zu bewerten. Darüber hinaus sind Techniker des INRS vor Ort auf dem Projekt Matapedia eingetroffen und haben mit der Geolokalisierung von Quarzsandausbissen mittels GPS-Geräten begonnen. Diese Ausbisse werden im Rahmen der ersten Phase der Explorationsarbeiten gereinigt und beprobt. Wir freuen uns, mit den Phase-1-Explorationsarbeiten auf dem Projekt Matapedia fortzufahren, nachdem wir die Genehmigungen der privaten Landbesitzer einholen konnten, sagte Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp. Das von INRS geleitete Explorationsprogramm 2024 wird entscheidende Erkenntnisse über das hochgradige Siliziumdioxidpotenzial bei Matapedia liefern. Wir sind zuversichtlich, dass diese Arbeiten wertvolle Informationen liefern und das Potenzial des Projekts steigern werden. Argyle Resources Corp. ist weiterhin bestrebt, seine auf Quarzsand ausgerichteten Explorationsinitiativen durch innovative Techniken und starke Partnerschaften voranzutreiben. Das Unternehmen freut sich auf die Ergebnisse dieses Explorationsprogramms und auf die weitere Erschließung seiner Quarzsandprojekte. Marc Richer-Lafleche., P.GEO., hat die Fachinformation in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS Jeffrey Stevens

President & CEO Über Argyle Resources Corp. Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an info@argylresourcescorp.com . www.argyleresourcescorp.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Solche Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind sich jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des geplanten Explorationsprogramms des Unternehmens, der Durchführung dieses Explorationsprogramms in Zusammenarbeit mit dem INRS und dem Beginn von Arbeitsprogrammen im Allgemeinen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, zählen unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden; dass sich die Pläne für die Mineralexploration ändern und aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, neu definiert werden können. Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies durch die geltenden Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist. Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Argyle Resources Corp.

