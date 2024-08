Startseite Urlaubsstress Adé! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 12:10. Wie können Sie Ihre Urlaubsreise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen und gleichzeitig gut gelaunt und erholt nach Hause zurückkommen!? Tipps und Tricks zur Umsetzung dazu finden Sie hier: Wer träumt nicht von einem Urlaub am Strand, bei dem alle Sorgen vergessen sind? Doch oft kehren wir von der schönsten Reise gestresster zurück als wir hingefahren sind. Eine aktuelle Studie zeigt, dass viele Menschen unter dem sogenannten "Post-Holiday-Syndrom" leiden. Die Gründe dafür sind vielfältig: unrealistische Erwartungen, fehlende Erholung vom Alltag, soziale Medien, die uns ständig an die Arbeit erinnern. Zudem können noch Faktoren hinzukommen wie überfüllte Strände, lange Anreisen, ein voller Terminkalender - die Liste der Stressfaktoren im Urlaub ist lang! Aber was können wir tun, um unseren Urlaub wirklich zur Erholung zu machen? Woran liegt es, dass selbst die schönste Reise nicht immer die gewünschte Wirkung zeigt? Und wie lange müssen wir eigentlich verreisen, um wirklich zur Ruhe zu kommen? Laut der Rednerin Nathalie Mazingue liegt der höchste Erholungswert und das niedrigste Stresslevel der Urlaubsdauer zwischen 4 und 10 Tagen und zahlt somit am besten auf die Gesundheit ein. Nach dem Urlaub können die meisten Leute den Stress zwischen ein und drei Wochen von sich fernhalten und somit nimmt die Gesundheit wieder ab und die Krankheitslast zu, da Stress, das Immunsystem schwächt und die Gesundheit dadurch leidet. Die Rednerin Nathalie Mazingue zeigt in Ihren Vorträgen wie Sie Ihren Urlaub ohne Stress beginnen, sodass Sie langfristig etwas für Ihre Gesundheit tun und gleichzeitig Ihren Urlaub genießen können. Jedoch ist laut der Rednerin, die Gestaltung des Alltages viel wichtiger, sodass der Stress nicht überhandnimmt und jeder Tag und auch jeder Urlaubstag besser genutzt werden kann, wenn die Menschen mit einem niedrigen Stresslevel und mit einer stabilen Gesundheit in den Urlaub starten. Lernen Sie kurze pragmatische Tipps und Werkzeuge aus dem Bereich Achtsamkeit, Resilienz, Stressmanagement, um ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Wenn Ihnen zum Beispiel nicht nach Lachen zu Mute ist, dann stellen Sie sich vor den Spiegel und machen "Kampfgrinsen". 1 Minute Grinsen schüttet Glückshormone aus, egal ob uns zum Lachen zu Mute ist oder nicht und tragen gleich etwas zu ihren Work-Life-Balance bei. Zudem testen Sie Entspannungstechniken, um herauszufinden welche zu ihnen passt. Es gibt verschiedene Entspannungstechniken, die Ihnen helfen können, Stress abzubauen und Ihre Gesundheit zu stärken. Dazu gehören zum Beispiel Progressive Muskelentspannung, Übungen aus dem Bereich Achtsamkeit wie beispielsweise die achtsame Atmung oder Meditation. Integrieren Sie Achtsamkeit in Ihren Alltag die Vortragsrednerin Nathalie Mazingue hilft Ihnen dabei. Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Moment zu sein und seine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Sie können jede Tätigkeit achtsam ausführen, wie beispielsweise der Genuss von Schokolade oder die Konzentration auf die morgendliche Dusche. Achten Sie auf eine gesunde Work-Life-Balance, vermeiden Sie es, ständig erreichbar zu sein so bauen Sie Resilienz auf und erhöhen ihre Work-Life-Balance. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Freizeitaktivitäten, Hobbys, interessante Vorträge und soziale Kontakte so erhöht sich ihre Quality Time. Trainieren Sie Ihre Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen und Krisen umzugehen. Sie können Ihre Resilienz stärken, indem Sie zum Beispiel positive Gedankenmuster trainieren, Herausforderungen als Chance sehen und soziale Unterstützung suchen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nathalie Mazingue

Frau Nathalie Mazingue

Hausertalstr. 24

Schwenning 72477

Deutschland fon ..: 017623628513

web ..: https://redner-gesundheit-resilienz-ernaehrung.de/

email : mail@nathalie-mazingue.de "Gesundheit auf den Punkt gebracht!

Gesundheit funktioniert nur mit Verboten und Verzicht!? Keynote Speakerin Nathalie Mazingue beweist das Gegenteil! Die lebensbejahende und dynamische Rednerin bringt als studierte Ernährungs-, Sportwissenschaftlerin und Gesundheitsmanagerin ein fundiertes Rundum-Gesund-Paket zu ihren Vorträgen mit. Dazu kombiniert die Keynote Speakerin das neueste Wissen zu Ernährung, Vitalität und Resilienz mit ganz praktischen, leicht umsetzbaren Tipps dazu, wie man zurück zum intuitiven Essen findet, sich im Alltag mehr bewegt und bei Stress häufiger Entspannung findet.

Für Nathalie Mazingue ist Gesundheit ein Dreiklang aus Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Wer seine Leistung steigern, sein körperliches und mentales Wohlbefinden verbessern oder nachhaltig abnehmen möchte, muss in allen drei Bereichen Veränderungen anstoßen - und seien es nur kleine. Genau dazu motiviert die mitreißende Keynote Speakerin mit ihren zielgerichteten Impulsen. Dabei lässt sie erprobte Ansätze wie zum intuitiven Essen und achtsamen Entspannen ebenso einfließen, wie auch ihre vielfältigen beruflichen Erfahrungen in leitenden Positionen der Gesundheitsbranche.

1982 in Tübingen geboren, fand die sportliche Nathalie Mazingue in der Kindheit im Leistungsturnen und jetzt beim Triathlon ihren Ausgleich. Sie entscheidet sich gegen diesen vermeintlich unsicheren Weg des Sportstudiums zuerst für eine solide Berufsausbildung, die den Grundstein für ihre spätere Karriere legen soll: In Stuttgart lässt sie sich zur Diätassistentin für Ernährung ausbilden. Heute ist sie an der dortigen Akademie eine renommierte Referentin für die aktuellen Ausbildungsjahrgänge mit den Schwerpunkten richtige Ernährung und intuitives Essen.

Anschließend schließt Nathalie Mazingue ein Studium der Ökotrophologie (Ernährungs- und Haushaltswissenschaften) an der Universität Kiel erfolgreich ab. Ein Praktikum im Lebensmittellabor bei einem der führenden Hersteller von Konsumgütern im Bereich Ernährung ließ Nathalie Mazingue klarwerden, was ihr beruflich am wichtigsten ist: Sie möchte mit Menschen zusammenarbeiten und diese auf ihrer Reise unterstützen, sich der eigenen Vitalität bewusst zu werden und den Lebensstil daran anzupassen.

So führte Nathalie Mazingue eine erste Anstellung nach dem Studienabschluss in ein Gesundheitszentrum nach Berlin, das eng mit der Charité zusammenarbeitet. Dort entwickelte sie Präventions- und Schulungsprogramme. Dabei half sie übergewichtigen Kindern beim Abnehmen genauso wie Managern und Führungskräften beim Umgang mit Stress sowie dem Zurückfinden zu Entspannung und Resilienz. Doch dem nicht genug: Nebenher studierte sie noch Sport- und Trainingswissenschaften.

"In dieser Branche muss man flexibel sein", sagt die inspirierende Rednerin Nathalie Mazingue über ihren eigenen Werdegang. Und so führten sie nicht nur die nächsten beruflichen Stationen die Karriereleiter nach oben in führende Positionen, sondern auch von der Ostsee in den Schwarzwald und schließlich zurück in die baden-württembergische Heimat. In spezialisierten Reha-Kliniken arbeitete sie veraltete Speisepläne um und etablierte neue Gesundheitsprogramme für Vitalität, Ernährung und Stressprävention. In der Hauptverwaltung einer Krankenkasse konzipierte sie für Unternehmen Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und entwickelte eine der ersten personalisierten Apps für einen ganzheitlichen Ansatz in den Bereichen Ernährung, Sport und Verhalten. Parallel dazu sammelte sie zunehmend Erfahrung als Rednerin und Keynote Speakerin, indem sie in dieser Funktion Vorträge an Schulen, bei Unternehmen und Verbänden hielt und Workshops durchführte.

Flexibel sein bedeutet für Nathalie Mazingue aber auch: Nicht auf dem Wissensstand von gestern stehenbleiben! Ständig bildet sich die Rednerin und Keynote Speakerin weiter, so zum Beispiel zuletzt im Bereich Stressmanagement und Resilienztraining. Zusätzlich hat sie einen MBA in Gesundheitsmanagement absolviert. Durch diese Einstellung setzen sich die Vorträge der Rednerin immer auch mit den neuesten Entwicklungen, Innovationen, Ansätzen und Methoden im Gesundheitsbereich auseinander. Dabei ist die Rednerin stets kritisch gegenüber Trends, aber auch klar lösungsorientiert mit wissenschaftlich fundierten, effektiven Tipps.

Nathalie Mazingues Vorträge nehmen den Stress raus bei Ernährungsumstellung und Abnehmen, indem sie zeigt, wie befreiend intuitives Essen sein kann. Gleichzeitig motiviert sie dazu, mehr Momente der Bewegung, aber auch der Entspannung in den Alltag zu integrieren. Kurzum: Nathalie Mazingue bringt als überzeugende Rednerin Gesundheit auf den Punkt! Pressekontakt: Nathalie Mazingue

Frau Nathalie Mazingue

Hausertalstr. 24 Hausertals

Schwenning 72477 fon ..: 017623628513

email : mail@nathalie-mazingue.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten