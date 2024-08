Startseite Campus ohne digitale Grenzen - flächendeckendes WLAN für Universitäten und Hochschulen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-20 09:04. Auch die Prozesse an Universitäten und Hochschulen werden immer digitaler. Für eine hybride Teilnahme werden Vorlesungen und Seminare aufgezeichnet, Klausuren werden online durchgeführt, und auch für Sprechstunden zwischen Dozenten und Studierenden wird immer öfter auf Videokonferenzen gesetzt. Damit den Studierenden und Lehrenden optimale moderne Bedingungen zur Verfügung stehen, ist eine zuverlässige und stabile Netzwerkinfrastruktur auf dem gesamten Campus unerlässlich. Netzwerklösungen für Universitäten und Hochschulen sollten folglich sicherstellen, dass Probleme wie lange Ladezeiten, Verbindungsabbrüche oder Asynchronitäten nicht den Lehr- und Forschungsbetrieb behindern oder gar nicht erst auftreten. Ein flächendeckendes campusweites WLAN-Netzwerk stellt Studierenden und Lehrenden optimale Bedingungen zur Verfügung. Welche Anforderungen an WLAN-Lösungen für Universitäten bestehen und wie verlässliche WLAN Access Points, Richtfunk-Komponenten und Management-Plattformen dazu beitragen können, die Lern- und Lehrbedingungen an Universitäten und Hochschulen zu verbessern, erfahren Sie im Blogbeitrag: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/uni-wlan/. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

Cambium Networks

Alexander Dirks

Landshuter Allee 8-10

80637 München

+49 89 262000105

https://www.cambiumnetworks.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

https://www.sprengel-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten