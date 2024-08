Startseite PM-Summit 2024 in München Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-20 09:03. Innovation und Inspiration im Projektmanagement PM-Summit 2024 in München: Innovation und Inspiration im Projektmanagement München, den 19. August 2024

Der PM-Summit 2024, veranstaltet vom PMI Germany Chapter e.V., steht vor der Tür und

verspricht ein herausragendes Event für Fachleute im Bereich Projektmanagement. Am 25. und 26. November 2024 wird München zum Zentrum für Innovation und Austausch, mit spannenden Keynotes von Philip Keil und Dr. Gerhard Friedrich sowie zahlreichen Beiträgen zu den Themen Künstliche Intelligenz, Projektmanagement, PMO und PMOGA. Die Veranstaltung findet im modernen wavespace statt, der ein einzigartiges "Raum im Raum"-Erlebnis bietet und somit die hybride Veranstaltung 2.0 ermöglicht. Alle Vorträge werden live gestreamt, sodass Teilnehmer sowohl vor Ort als auch online teilnehmen können. Frühbucher aufgepasst! Bis zum 31. August 2024 haben Interessierte die Möglichkeit, von einem attraktiven Frühbucherrabatt zu profitieren. Zudem findet am 10. Oktober 2024 im wavespace die AI Hacking Challenge statt. Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit für Unentschlossene, vor Ort oder online zu erfahren, was sie beim PM-Summit erwartet.

https://pmi-gc.de/event/germany-chapter-event/ai-hacking

Um die Vorfreude weiter zu steigern, verlosen wir sowohl bis Ende September als auch bei der AI Hacking Challenge Onlinetickets für den PM-Summit 2024.

https://forms.office.com/e/HE7eAGXfqG

Das engagierte Projektteam, bestehend aus Jutta Zilian (VP Region Süd), Jens Liebold (VP Finance), Anthony Soprano (VP Operations), Chanaka Perera (Leiter English speaking round table München), Madeleine Schulz (Leiterin Stammtische München) und Thomas Pförtner, freut sich auf eine rege Teilnahme und einen inspirierenden Austausch. Veranstalter: PMI Germany Chapter e.V.

