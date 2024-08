Startseite Erweiterung der SMD-Kapazitäten bei Limtronik für höhere Wettbewerbsfähigkeit in der Elektronikindustrie Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-20 08:50. EMS-Dienstleister baut Fertigung analog zur steigenden Nachfrage auf drei SMD-Linien aus Limburg, 20. August 2024 - Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroniklösungen und der wachsenden Heterogenität der Anforderungen erweitert der EMS-Dienstleister Limtronik (www.limtronik.de) seine Fertigungskapazitäten und investiert in eine neue SMD-Linie. Ziel ist es, in dem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu bleiben und das Neukundengeschäft gezielt auszubauen. Limtronik erhöht damit die Kapazitäten auf insgesamt drei SMD-Linien und eine kundenspezifische FUJI-SMD-Anlage. "Wir konnten in den vergangenen Monaten einen erfreulichen Trend verzeichnen. Unsere Umsatzziele wurden erreicht und die Nachfrage nach unseren Fertigungskompetenzen steigt kontinuierlich. Gleichzeitig stoßen wir an kapazitive Grenzen. Ein EMS-Dienstleister, dessen Produkt der Verkauf von Fertigungskompetenz und -kapazität ist, darf hier nicht in Engpässe geraten. Da wir im nächsten Jahr weiter mit Wachstum rechnen, ist die Entscheidung, in zusätzliche Maschinenkapazität zu investieren, eine logische Konsequenz", erklärt Gerd Ohl, Geschäftsführer der Limtronik GmbH. Mit der Einführung einer neuen, hochmodernen SMD-Linie, die Ende 2024 bzw. Anfang 2025 in Betrieb genommen werden soll, stellt der Elektronikfertiger sicher, dass er den steigenden Anforderungen sowohl bestehender als auch neuer Kunden gerecht werden kann. So wachsen beispielsweise die Anforderungen an die Bestückung, da elektronische Geräte immer kleiner werden - bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Funktionalität. Maschinenhersteller wie FUJI, Rehm, EKRA und Kohyoung im Boot

Die neue SMD-Linie auf dem neuesten Stand der Technik setzt auf bewährte Maschinenhersteller wie FUJI, Rehm, EKRA und Kohyoung. Mit dem neuen Maschinensetup verfügt Limtronik ab 2025 über insgesamt drei SMD-Linien, die auch komplexeste Baugruppenbestückungen ermöglichen, sowie eine kundenspezifische FUJI-SMD-Anlage. "Die aktuelle Marktsituation erfordert es, flexibel und skalierbar zu fertigen. Eine Gleichartigkeit der Linien erhöht die Flexibilität. Wir können bei Bedarf einfach zwischen den Linien wechseln", sagt Gerd Ohl. Zusätzlich zur Erweiterung der SMD-Kapazität investiert Limtronik in eine neue Laser-Anlage von Kohyoung, welche die kontinuierliche Modernisierung des Maschinenparks unterstreicht. Neben den Investitionen in die Fertigungskapazitäten hat Limtronik weitere Maß-nahmen ergriffen, um das Unternehmen zu stärken. "Wir haben auch diverse Software-Systeme modernisiert, um unsere Mitarbeitenden optimal bei der Arbeit zu unterstützen. Außerdem konnten wir allen Auszubildenden, die im Sommer ihre Lehre beendet haben, ein Arbeitsplatzangebot unterbreiten. Und acht junge Menschen starten nach den Ferien bei uns ihre Ausbildung", fügt Gerd Ohl hinzu. Limtronik mit Sitz in Limburg an der Lahn ist Joint Development Manufacturing (JDM)-Partner und Experte für Electronic Manufacturing Services (EMS). Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Produktentwicklung bis zum serienreifen Endprodukt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie maßgeschneiderten Systemen für die Kunden. Der Spezialist ist bereits seit dem Jahr 1970 in der Herstellung von elektronischen Baugruppen und Geräten tätig. Im Jahr 2010 wurde die Limtronik GmbH gegründet. Die gelebte Philosophie des nach der IATF 16949 zertifizierten Unternehmens ist es, flexibel, zuverlässig und individuell sämtliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen unter www.limtronik.de Firmenkontakt

Limtronik GmbH

Patricia Wehler

Industriestraße 11-13

65549 Limburg

+49 (0)6431-968-775

www.limtronik.de Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

http://www.punctum-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten