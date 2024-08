Northern Superior meldet den Start einer bedeutenden Bohrkampagne im Goldcamp Chibougamau sowie Neuzugänge im Technical Committe

Toronto, Ontario, Kanada, 19. August 2024 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSXV: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich, den Start einer bedeutenden Bohrkampagne mit mehr als 20.000 Metern an Erweiterungsbohrungen auf dem Goldkonzessionsgebiet Philibert bekannt zu geben, das nur 9 km vom Projekt Nelligan von IAMGOLD Corporation Ltd. (IAMGOLD) entfernt und 60 km südwestlich von Chibougamau in der Provinz Quebec liegt (das Projekt Philibert; Northern Superior: 75%iger Anteil, SOQUEM: 25%iger Anteil Northern Superior verfügt über die Option, den verbleibenden Anteil von 25 % (für einen Gesamtbesitz von 100 %) am Projekt Philibert gegen eine Barzahlung von 3,5 Millionen C$ von SOQUEM zu erwerben.

). Ziel der Bohrkampagne ist die Erweiterung der Mineralisierung, und zwar in erster Linie: i) entlang des Streichens nach Osten und Westen sowie ii) entlang des Trends im Hangenden nach Norden und im Einfallen der Tagebauressource und der abgegrenzten Tagebaugrube (siehe unten für Einzelheiten).

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Herrn Kelly Malcolm, vormals Vice-President Exploration bei Amex Exploration Inc. und aktuell President und Chief Executive Officer bei Borealis Mining Company Ltd., sowie Herrn Will Randall, vormals President und Chief Executive Officer von Arena Minerals Inc. und aktuell President und Chief Executive Officer von Freeman Gold Corp., in seinem Technical Committee willkommen zu heißen.

Seit dem Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 8 Millionen C$, die vollständig von Cormark Securities Inc. gezeichnet wurde (siehe Pressemeldungen vom 10. Mai und 28. Mai 2024), hat das Unternehmen alle erforderlichen Bohrgenehmigungen erhalten; diese wurden am 2. August 2024 erteilt. Diese Genehmigungen, die bis zum 1. August 2026 gültig sind, berechtigen das Unternehmen zur Durchführung von Bohrungen an insgesamt 140 Standorten. Die Erteilung der Genehmigungen erfolgte im Anschluss an Konsultationen mit den First Nations-Gemeinschaften, dem Tallyman und der örtlichen Kommune, wodurch die Einhaltung des für die Genehmigung von Explorationsaktivitäten, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, erforderlichen Verfahrens sichergestellt wird.

Darüber hinaus holte das Unternehmen Angebote bei mehreren Dienstleistern ein und nahm schließlich die Firma Miikan Drilling Inc. unter Vertrag, ein Joint Venture zwischen der Oujé-Bougoumou First Nation, der Mistissini First Nation und Chibougamau Diamond Drilling Ltd., das sich mehrheitlich im Besitz von Cree befindet.

Goldcamp Chibougamau

Das Goldcamp Chibougamau entwickelt sich rapide zu einem der spannendsten Gold-Zielgebiete der Welt. In diesem Camp liegen nicht nur mehrere Goldressourcen vor, die eine rentable Größenordnung haben, ihr komplementärer Charakter verstärkt zudem das Potenzial, weshalb die Entwicklung dieses Camps wirklich bemerkenswert ist. Noch vor zwei Jahren waren diese wichtigen Ressourcen (siehe Tabelle unten) auf fünf verschiedene Unternehmen aufgeteilt. Heute sind die Eigentumsverhältnisse, vor allem dank der Führung von Northern Superior, gestrafft, sodass nur noch IAMGOLD und Northern Superior Besitzer dieser Assets sind. Dank ihrer Nähe zueinander sind diese Lagerstätten bestens für die Beschickung einer einzigen Mühle geeignet, und ihre Konsolidierung verbessert ihre Rentabilität, wodurch wiederum ihr Wert steigt.

Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit den bis dato offiziell abgegrenzten Ressourcen des Camps.

Hinweis: Siehe Informationen zu NI 43-101 in den Anmerkungen 3, 4, 5 und 6 unten.

Eckdaten der Bohrkampagne (eine eingehende Übersicht über die Explorationsstrategie entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 13. Juni 2024)

- AUF STARKE GRUNDLAGEN AUFBAUEN: Im Jahr 2023 reichte das Unternehmen eine transformative Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Philibert ein, die eine Mineralressource im Umfang von 1.708.800 Unzen bei durchschnittlich 1,10 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen bei durchschnittlich 1,10 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie angedeutet umfasste;

- WIRKUNGSVOLLES PROGRAMM: Über 20.000 Meter an Erweiterungsbohrungen sind für die nächsten 8 Monate geplant, i) entlang des Streichens in Richtung Osten und Westen und ii) entlang des Trends im Hangenden nördlich und im Einfallen der Tagebauressource und der abgegrenzten Tagebaugrube;

- GROSSES POTENZIAL: Die bisher auf dem Projekt Philibert absolvierten Arbeiten konzentrierten sich lediglich auf eine Mineralisierung über 3 km; die geophysikalischen Daten deuten jedoch auf eine Mineralisierung über weitere 4 km hin, die sich östlich und westlich der Ressource erstreckt (siehe Abbildung 1);

- ERWEITERUNGSBOHRUNGEN IN BEREICHEN MIT NACHGEWIESENER MINERALISIERUNG: Bemerkenswerte historische Bohrlöcher über 300 Meter östlich der aktuellen Ressource lieferten 2,17 g/t Au über 17,9 Meter und 1,66 g/t Au über 8,27 Meter, wobei bei beiden weitere Probenahmen erforderlich sind (siehe Abbildung 1, 2 und 3);

- GEPLANTE VERBINDUNG DER MINERALISIERUNG: Historische Bohrungen, die sich mehr als 1.500 Meter südöstlich der aktuellen Ressource befinden (siehe Abbildung 1, 2 und 3), lieferten 1,55 g/t Au auf 26,0 Metern ab 72,5 Meter Tiefe sowie 1,09 g/t Au auf 13,7 Metern; bei beiden Bohrlöchern sind weitere Probenahmen oberhalb und unterhalb der Abschnitte erforderlich;

- GROSSES POTENZIAL IM WESTEN: Etwa 300 Meter westlich der abgegrenzten Tagebaugrube entlang des Trends im Hangenden wurden in historischen Bohrungen 1,76 g/t Au auf 7,0 Metern, einschließlich 10,8 g/t Au auf 1,0 Metern, ab 162,5 Meter Tiefe durchteuft. Diese ergaben weitere anomale Goldwerte, die jedoch zusätzliche Probenahmen oberhalb und unterhalb der Durchörterung erfordern. Der westliche Trend wird durch eine lineare magnetische Anomalie definiert, von der man annimmt, dass sie mit dem Gabbro-Wirtsgestein bei Philibert korreliert und sich über eine Strecke von mehr als 2 km auf dem Konzessionsgebiet erstreckt (siehe Abbildung 1, 2 und 3);

- ERWEITERUNGEN ENTLANG DES STREICHENS: Geplant sind Erweiterungsbohrungen südöstlich der Zone Corsac Fox, die Teil des interpretierten Hangenden ist und ein zusätzliches Potenzial zur Erweiterung der Streichlänge um 700 Meter bietet (siehe Abbildung 1,2 und 3);

- HERVORRAGENDE METALLURGIE: Weitere metallurgische Untersuchungen sind für Material aus dem östlichen Ende der Tagebaugrube geplant; sie werden auf den ersten Tests aufbauen, bei denen Flotationskonzentrate eine Ausbeute von bis zu 95,6 % aufwiesen (siehe Pressemeldung vom 6. Juli 2023); und

- UNTERGRUNDPOTENZIAL: Die im Jahr 2023 veröffentlichte MRE enthielt zwar keine Angaben zum Untertagepotenzial, eine frühere Studie zum wirtschaftlichen Potenzial des Projekts Philibert Historische Informationen: Roche Ltée., (1991) Économique, Propriété Philibert. Projet: 11044-001.

konzentrierte sich jedoch ausschließlich auf untertägige Ressourcen in den westlichen Bereichen, die etwa 239.000 Unzen bei 5,68 g/t Gold aufweisen (siehe Abbildung 2). Dieses Untergrundpotenzial wird weiter erkundet, bewertet und möglicherweise in einer nachfolgenden Mineralressourcenschätzung berücksichtigt (siehe Abbildung 3).

Abbildung 1: Draufsicht auf die klassifizierten Ressourcen über einer hochauflösenden Karte der magnetischen Gesamtintensität; die Pfeile kennzeichnen mögliche Strukturen zur Erprobung auf das Vorkommen einer Mineralisierung.

Abbildung 2: Draufsicht auf das Tagebaugrubenmodell und das auf die Tagebaugrube beschränkte Blockmodell; die Goldwerte (g/t Au) sind in unterschiedlichen Farben eingezeichnet.

Abbildung 3: Längsschnitt des Tagebaugrubenmodells, wobei das Blockmodell mit einem Cutoff-Wert von 1,5 g/t Au dargestellt ist; die Pfeile kennzeichnen potenzielle Gebiete unterhalb des Grubenmodells.

Technical Committee

Northern Superior freut sich bekannt zu geben, dass die Herren Kelly Malcolm und Will Randall dem Technical Committee des Unternehmens beigetreten sind.

Herr Malcolm, ein professioneller Geologe, ist derzeit President und Chief Executive Officer von Borealis Mining Company Ltd. Zuvor war er als Vice President of Exploration bei Amex Exploration Inc. tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei mehreren Goldentdeckungen spielte. Während seiner dortigen Tätigkeit brachte Amex Exploration Inc. über 90 Millionen $ auf und wurde 2022 auf der Mines & Money als Explorationsunternehmen des Jahres ausgezeichnet. Zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere war Herr Malcolm zusammen mit Adree DeLazzer (heute Vice President of Exploration bei Northern Superior) maßgeblich an der Entdeckung und Abgrenzung der hochgradigen Goldlagerstätte 58N von Detour Gold beteiligt. Herr Malcolm war als CEO, Direktor oder Berater für mehrere börsennotierte und private Unternehmen tätig, die sich auf Ressourcen konzentrieren. Er besitzt ein B.Sc.-Diplom in Geologie und ein B.A.-Diplom in Wirtschaftswissenschaften.

Herr Randall ist ein erfahrener professioneller Geologe mit über 20 Jahren Erfahrung in der Bergbau- und Mineralexplorationsbranche. Aktuell ist er President und Chief Executive Officer von Freeman Gold Corp. Als Pionier im Lithium-Sole-Sektor war Herr Randall maßgeblich am Erwerb, der Entdeckung und der Erschließung von Lithiumprojekten in Argentinien für Lithium-X Energy Corp. und Arena Minerals Inc. beteiligt. Mittel in Höhe von rund 70 Millionen $ wurden für Lithium-X aufgebracht und das Unternehmen durchlief erfolgreich die Ressourcenerschließung, die Machbarkeitsstudien, die Minengenehmigung und den ersten Bau. Schließlich wurde die Firma für 265 Millionen $ in bar übernommen. Anschließend war er als President und Chief Executive Officer die treibende Kraft hinter der Entwicklung von Arena Minerals Inc., die in der Übernahme durch Lithium Americas Corp. im Jahr 2023 im Rahmen einer Transaktion im Wert von 227 Millionen $ gipfelte. Im Laufe seiner Karriere war Herr Randall maßgeblich an der Beschaffung von über 200 Millionen $ und der Weiterentwicklung mehrerer Bergbauprojekte in Zusammenarbeit mit Großkonzernen und nationalen Regierungen beteiligt. Er hat ein BSc-Diplom in Geologie und ein MSc-Diplom in Wirtschaftsgeologie von der University of Toronto.

Unternehmensangelegenheiten

Im Anschluss an die Unterzeichnung des Vertrags mit der Firma MIC Market Information & Content Publishing GmbH (MIC) am 10. Juli 2024 (der Stichtag) (siehe Pressemeldung vom 15. Juli 2024) über die Erbringung von Dienstleistungen zwecks der Sensibilisierung von Investoren für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Stichtag gibt das Unternehmen bekannt, dass es die entsprechende Rechnung über 150.000 , die am 23. Juli 2024 eingegangen war, bezahlt hat (der Wechselkurs am 23. Juli 2024 betrug 1 = 1,496 C$). Sie deckt die zu erbringenden Dienstleistungen in ihrer Gesamtheit ab. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen keine weiteren direkten oder indirekten Entgelte an MIC. Das Unternehmen hat am 24. Juli 2024 ein Formular 3C bei der TSX Venture Exchange eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet. Im Rahmen der Vereinbarung ist vorgesehen, dass MIC Werbematerialien, einschließlich Display-Anzeigen und Advertorials, entwickelt und die Verwaltung und Optimierung von Online-Werbekampagnen überwacht. Alle mit diesen Dienstleistungen verbundenen Kosten sind in der an MIC geleisteten Zahlung enthalten. Bislang wurde noch keine Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 72 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Bezirksgröße.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin - Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar, 2024; NI 43-101-konformer technischer Bericht und erste Mineralressourcenschätzung für das Projekt Monster Lake, Quebec, Kanada, 9. Mai 2018; von INNOVEXPLO im Auftrag voN IAMGOLD erstellt.

entfernt, das 2019 von der Québec Mineral Exploration Association (AEMQ) als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet wurde. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 1.708.800 Unzen Au in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. Northern Superior announces 1,708,809 gold ounces in inferred category and 278,921 gold ounces in indicated category at 1.10 g/t in maiden NI 43-101 pit constrained resource estimate at Philibert - Pressemeldung von Northern Superior vom 8. August 2023.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) in der Kategorie vermutet sowie von 260.000 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.

Bei Croteau wurde eine Mineralressource von 640.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet abgegrenzt. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSXV unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Über SOQUEM

SOQUEM ist eine Tochtergesellschaft von Investissement Québec, dessen Aufgabe in der Förderung der Exploration, Entdeckung und Erschließung von Bergbaugebieten in Québec besteht. SOQUEM trägt auch zur Erhaltung einer starken lokalen Wirtschaft bei. Als stolzer Partner und Botschafter für die Erschließung des Mineralreichtums von Québec setzt SOQUEM auf Innovation, Forschung und strategische Minerale, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische und wissenschaftliche Inhalt dieser Pressemeldung wurden von Frau Melanie Pichon, P.Geo., ihres Zeichens Senior Geologist bei Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte, CFA, President und Chief Executive Officer

