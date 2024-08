Startseite Atemwege- und Lungen-Gesundeit Online-Event Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-16 19:25. Vom 9. bis 15. September 2024 findet das "Atemwege- und Lungengesundheit End-of-Summer-Special" online statt. Interessierte können sich ab sofort kostenfrei auf der Webseite eintragen und direkten Zugang zu den Top 3 Videos aus dem "Der große Atemkongress" sowie einem neuen Bonus-Video erhalten. Es besteht die Möglichkeit, am 9. September ein spezielles Angebot per E-Mail zu erhalten, das bis zum 15. September genutzt werden kann. Kostenfreier Zugang und zusätzliche Angebote Teilnehmenden wird kostenloser Zugang zu den drei beliebtesten Videos der Veranstaltung "Der große Atemkongress" sowie ein zusätzliches Bonus-Video geboten. Wer sich registriert, erhält außerdem am 9. September ein Angebot per E-Mail, das nahezu als Geschenk betrachtet und bis zum 15. September genutzt werden kann. Wichtige Themen rund um Atemwegs- und Lungengesundheit Das End-of-Summer-Spezial richtet sich an Personen, die unter Atemwege- oder Lungenerkrankungen leiden oder an verwandten Themen interessiert sind. Behandelt werden unter anderem Immunbooster durch Atmung, Atemtechniken, die Auswirkungen von Umweltgiften auf die Lunge und die Verbesserung des Sauerstofftransports. Ebenso werden Wildkräuter für Atemwege, Bronchien und Lungen sowie Selbstheilungsmöglichkeiten durch Atmung thematisiert. Expertenwissen und praktische Anwendungen Während des Online-Events werden verschiedenste Techniken und Wissen vermittelt, die helfen können, Atemwegserkrankungen zu lindern oder präventiv vorzubeugen. Die Veranstaltung bietet eine detaillierte Erörterung von Methoden zur Reduktion von Stress durch Atmung, Tipps zur Senkung des Blutdrucks und wie man kälte- und schmerzunempfindlicher werden kann. Ebenfalls wird erläutert, welche Rolle Atemtechniken bei der Heilung schwerer Krankheiten spielen. Gefahren und Schutzmaßnahmen Teilnehmende werden über die schädlichen Auswirkungen von Umweltfaktoren wie Elektrosmog, WLAN und Radioaktivität auf die Lunge informiert. Der Veranstalter teilt zudem persönliche Erfahrungen, um zu verdeutlichen, welche Gefahren von Pilzen und Schimmelsporen in der Lunge ausgehen und wie man sich aktiv dagegen schützen kann. Auch wird aufgezeigt, welchen Einfluss Stress, Angst und Unsicherheit auf die Atemwegsgesundheit haben können. Weitere Informationen und kostenfreie Eintragung ab sofort unter www.Lunge.TV (https://selbstversorgt.info/atemwege-lungengesundheit-end-of-summer-spec...) möglich. Alexander Seelendank ist unabhängiger gesamtheiltlicher Lebensforscher und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben. Kontakt

