Startseite Die Welt in der Matrix Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-16 14:35. Die Realität im Spiegel unseres Selbst ist kaum zu erahnen, um das Leben und das Sterben in unserer Existenz zu begreifen. In meiner Kindheit wurden mir sehr viele Geschichten über Gott und Jesus erzählt, doch irgendetwas brauchbares fand ich darin jedoch nicht. Mit der Zeit fand ich heraus, dass es einfach nur Geschichten waren, die mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hatten. Ebenso so ging es mir, als ich die anderen Religionen beleuchtete. Da wurde etwas erzählt, was ich in meinem Leben nicht fand und nachvollziehen konnte. Warum soll man beten und sich klein machen, um Erlösung zu finden? Wir werden hier hinein geboren und die meisten von uns können sich an Nichts erinnern. Was war vor unserem Leben hier? Wirklich nichts, so wie es uns die Materialisten suggerieren oder sind wir bereits schon vor unserem Leben mittendrin auf unserer Reise. Es gibt aber auch viele Menschen, insbesondere Kinder, die sich an einzelne Fragmente eines Vorlebens erinnern. Warum müssen wir schlafen und haben Träume? Brauchen wir diese, um uns zu regenerieren? Menschen, die intensive oder auch luzide Träume hatten, berichteten, dass sie sich nach diesen Exkursionen körperlich besser fühlten. In neuerer Zeit propagieren viele Physiker die These, dass wir uns in einer Art Matrix befinden. In einer Art Simulation, wie Elon Musk mal sagte. Wenn es denn stimmte, dann müssen wir uns fragen, wie oder warum wir hier hinein gelangen konnten. Durch Anlockungen, Gefangennahme oder einfach nur deshalb, weil wir in einer Simulation spielen wollten? Wie können wir wieder aus dieser Matrix rausgehen, denn nach wie vor besteht ja diese These von der Wiedergeburt, nach der wir unser Karma abarbeiten müssen? Eine Art Schutzschild besteht darin, dass niemand so wirklich aus der Matrix ausbrechen kann wegen dem Resonanz- Spiegel- Prinzip, dass hier auf dieser Welt wirkt. Dieses Prinzip wird in diesem Buch ausführlich dargestellt. Trotz allem gibt es Möglichkeiten aus dieser Matrix zu erwachen oder zu entfliehen. Wenn wir die richtigen Portale finden, können wir aus dem Kreislauf ausbrechen. Oder wir müssen uns bemühen, das Prozedere des Aufwachens oder des sich Erinnerns entdecken. Wenn wir verstehen, wie einige Mechanismen im Leben funktionieren, dann kann man mit diesem Prinzip aber auch wunderbar "spielen" bzw. wirkliche Magie ausführen, die uns quasi alles erreichen lassen kann, was man sich wünscht. Die Vorgehensweise dabei ist gar nicht so schwierig. Wenn man es einmal beherrscht, dann können wahre Wunder geschehen. Details:

Leben und "Sterben" in der Matrix

Einband: Taschenbuch

Erscheinungsdatum: 11.10.2023

Verlag: Epubli

Seitenzahl: 224

Sprache: Deutsch

ISBN: 978-3-7584-1335-3 Jürgen Berus, Jahrgang 1962, beschäftigt sich mit dem Themen- Gebiet der Überzeugungen und des Wünschens. Schon in seiner Kindheit fragte er sich, was das Leben überhaupt sei, warum haben manche Menschen permanent Glück und warum werden andere vom Pech verfolgt? Ist alles was wir erleben, wirklich real und warum wird man oft von "Zufällen" verfolgt? Er ist Roman- und Sachbuchautor, der über diese Thematik schreibt. Er verfügt über eine fast dreißigjährige Erfahrung im Bereich des Handlesens, der Numerologie und anderen okkultistischen Themenbereichen. Die Erforschung des "Lebens" begann schon in seiner Kinderzeit. Kontakt

