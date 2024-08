Startseite Investor Supermarkt Deutschland, Österreich & Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-16 07:49. REBA IMMOBILIEN AG: Partner für nachhaltige Investitionen in Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Investor Supermarkt Deutschland, Österreich & Schweiz Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), ein bekannter Schweizer Immobilieninvestor, verstärkt ihr Engagement im Bereich der Gewerbeimmobilien mit besonderem Fokus auf Supermärkte und Fachmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch strategische Investitionen in innerstädtische Supermärkte und Discounter, die langfristige Stabilität und attraktive Renditen bieten, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Immobiliensektor. Investor Supermarkt Immobilien: Erweiterung des Portfolios mit Fokus auf stabile und rentable Standorte Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich als Investor für Supermarkt Immobilien etabliert und ist an nachhaltigen Immobilien interessiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf den gezielten Ausbau seines Portfolios, indem es Standorte erwirbt, die sich durch eine hohe Nachfrage und eine stabile Mieterstruktur auszeichnen. Diese strategischen Investitionen gewährleisten langfristigen Mehrwert sowohl für das eigene Portfolio als auch für die Joint Venture Partner und betreuten Mandanten der REBA IMMOBILIEN AG. Investor Supermarkt Immobilien: Diskrete Off-Market-Transaktionen als Erfolgsrezept Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie der REBA IMMOBILIEN AG ist die diskrete Abwicklung von Off-Market-Transaktionen. Durch enge Beziehungen zu Eigentümern und Partnern sichert sich das Unternehmen exklusive Immobilienangebote, bevor diese auf dem offenen Markt verfügbar sind. Diese Vorgehensweise ermöglicht es der REBA IMMOBILIEN AG als Investor Supermarkt Immobilien, attraktive Investitionsmöglichkeiten frühzeitig zu identifizieren und zu nutzen, während die Privatsphäre und Vertraulichkeit aller beteiligten Parteien gewahrt bleibt. Investor Supermarkt Immobilien: Direkte Zusammenarbeit mit Eigentümern Aufgrund der hohen Anzahl an Immobilienangeboten, die täglich bei der REBA IMMOBILIEN AG eingehen, liegt der aktuelle Fokus des Unternehmens ausschließlich auf dem Direktkauf von Eigentümern. Kontakt zur REBA IMMOBILIEN AG als Investor Supermarkt Immobilien Eigentümer von Supermarkt Immobilien, die ein Verkaufsangebot unterbreiten möchten, sind eingeladen, sich direkt an die Ankaufsabteilung der REBA IMMOBILIEN AG zu wenden. Das erfahrene Team des Unternehmens garantiert eine diskrete und zügige Bearbeitung aller Anfragen und steht für weitere Informationen jederzeit zur Verfügung. Über die REBA IMMOBILIEN AG als Investor Supermarkt Immobilien Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein bekannter Schweizer Immobilieninvestor, der sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt einen nachhaltigen Investitionsansatz und setzt als Investor Supermarkt Immobilien auf strategische Investments, die durch stabile Mieterstrukturen und langfristige Renditen überzeugen. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Investor Supermarkt Deutschland, Österreich & Schweiz: REBA IMMOBILIEN AG: Partner für nachhaltige Investitionen in Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler. Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden. Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung. Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt. Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

https://www.reba-immobilien.ch

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

