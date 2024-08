Startseite In 30 Minuten von zu Hause online informieren übers Auslandsjahr in Kanada und Down Under: Zoom-Termine August Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-08-14 09:09. In acht Video-Schaltungen vom 28. bis 31.8. mit Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland erfahren Jugendliche und Eltern in 30 Minuten alles Wissenswerte über den Schüleraustausch im Wunschland. In 30 Minuten können sich Jugendliche und ihre Eltern in jeweils acht Live-Online-Veranstaltungen von MyStudyChoice über das Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Australien oder Neuseeland bequem von zu Hause oder unterwegs vom 28. bis 31. August 2024 informieren. In den Online-Informationen mit Schulen aus dem Ausland erfahren sie alles Wissenswerte über das Wunschland für den Schüleraustausch. Zahlreiche öffentliche Schulen, Schulbezirke und private Internate stellen ihre Programme für internationale Schülerinnen und Schüler vor und geben Antworten auf persönlichen Fragen. Erst gibt Highschool-Berater Thomas Eickel, Gründer des Portals MyStudyChoice, am 28.8. viele Tipps für die Vorbereitung auf ein Auslandsjahr an einer Schule in Nordamerika und Down Under. In der ersten Live-Video-Schaltung geht es daher u.a. um die Länder- und Schulauswahl und warum folglich jetzt schon eine Bewerbung für ein Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Australien und Neuseeland ratsam ist. Infos & Anmeldung zu den Live-Online-Informationen im August Alle August-Informationstermine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen . Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere kostenlosen Online-Veranstaltungen anmelden. Danach erhalten sie den Zugangslink. Die einzelnen Zoom-Meetings dauern etwa 30 Minuten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos und unverbindlich. In nur 30 Minuten Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland kennenlernen In den Video-Schaltungen vom 28. bis 31. August 2024 informieren live und online Schulen und Schulbezirke aus Kanada und Down Under pro Veranstaltung in 30 Minuten über die Besonderheiten ihrer High School und Region. Dabei stellen sie u.a. ihre besonderen Ausstattungen, die ausgezeichneten Sportmöglichkeiten und das spannende Kursangebot vor. Gute Gründe fürs Auslandsjahr in 30 Minuten erfahren Ein Auslandsjahr bietet nicht nur die Verbesserung der Sprachkenntnisse. Vielmehr ermöglicht es jungen Menschen eine erlebnisreiche und obendrein unvergessliche Zeit. Mithilfe der Online-Infoveranstaltungen können Jugendliche und ihre Eltern ihre Wunschliste erstellen, damit das Auslandsjahr eine wertvolle und schöne Erfahrung wird. In der Regel gibt es aber folglich viele Fragen: Wie plant man das perfekte Auslandsjahr? In welches Land soll gehen? Welche Schulform eignet sich schließlich am besten? Eine private Schule oder doch eine öffentliche? Im Internat oder lieber in einer Gastfamilie leben? Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Auslandsschuljahr während der Schulzeit? Ist überdies ein Auslandsaufenthalt ab Januar 2025 noch möglich? Auch wichtig: Wie lassen sich Kosten sparen? Diese und viele andere Fragen werden bei den Online-Informationsveranstaltungen, die jeweils 30 Minuten dauern, beantwortet. MyStudyChoice-Termine zum Schüleraustausch vom 28. bis 31.08.2024 auf einen Blick Mittwoch, 28.08.2024 (Tipps zum Auslandsjahr und Kanada) 17:00 Uhr MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Neuseeland & Australien 18:15 Uhr Internat/Privatschule in Kanada? Die UNISUS International School aus British Columbia (BC) & die Merrick Prep School nahe Ottawa stellen ihre besonderen Lernprogramme vor. 19:15 Uhr Nach Vancouver Island oder ins Okanagan Valley? Viel Outdoor im Comox Valley & in Vernon, BC Donnerstag, 29.08.2024 (Kanada und Neuseeland) 18:00 Uhr Städtisches Leben in British Columbia - Schulbezirk New Westminster nahe Vancouver und Fort St. John, BC informieren. 19:00 Uhr Der Westen von Kanada: Der Schulbezirk Gulf Island/Vancouver Island & Golden Hills bei Calgary präsentieren sich. 20:00 Uhr Auf ans andere Ende der Welt: Spannende Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor! Samstag, 31.08.2024 (Neuseeland und Australien) 09:00 Uhr Live-Präsentation des Rangitoto College in Auckland 10:00 Uhr Zur Schule gehen an den schönsten Stränden Australiens im Sunshine State Queensland: Staatliche Schulen berichten u.a. aus den Regionen Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns. Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. 