Startseite Hotelbetreiber Hotelneubau in Deutschland, Österreich & Schweiz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-13 18:07. Hotel Investments AG: Hotelbetreiber für Hotelneubau in Deutschland, Österreich & Schweiz Hotelbetreiber Hotelneubau in Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotel Investments AG (www.hotel-investments.ch), ein Spezialist für Investitionen im Hotelsektor, erweitert ihr Dienstleistungsportfolio für Investoren, Bauträger und Projektentwickler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab sofort unterstützt das Unternehmen seine Partner gezielt bei der erfolgreichen Umsetzung neuer Hotelprojekte in diesen drei Ländern. Das Angebot umfasst sowohl die gezielte Besetzung von Hotelneubauten mit ihren Partner-Hotelbetreibern als auch die Vermittlung von geeigneten Hotelbetreibern aus ihrem weitreichenden Netzwerk. Dieses duale Agieren zielt darauf ab, den langfristigen Erfolg und die Rentabilität neuer Hotelprojekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherzustellen. Hotel Investments AG setzt Hotelbetreiber für Hotelneubauten in Deutschland, Österreich & Schweiz ein Durch die gezielte Besetzung von Hotelneubauten in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit passenden Betreibern stellt die Hotel Investments AG sicher, dass jedes neue Hotelprojekt mit einem Betreiber ausgestattet wird, der die spezifischen Anforderungen und die Vision des Projektes teilt. Das Unternehmen nutzt seine umfangreiche Branchenkenntnis, um maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler in diesen Ländern zu bieten, die auf der Suche nach einem Betreiber sind, der das Potenzial ihres Neubaus optimal ausschöpft. "Unsere Expertise liegt darin, die passenden Betreiber für Hotelneubauten direkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Immobilie von Anfang an erfolgreich betrieben wird", erklärt Holger Ballwanz, CEO der Hotel Investments AG. "Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um einen geeigneten Hotelbetreiber zu platzieren, der ihre Vision teilt und das Projekt langfristig zum Erfolg führt." Hotel Investments AG vermittelt Hotelbetreiber für Hotelneu in Deutschland, Österreich & Schweiz aus ihrem Netzwerk Zusätzlich bietet die Hotel Investments AG die Vermittlung von Hotelbetreibern aus ihrem umfangreichen Netzwerk an, das sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz erstreckt. Durch die Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG, jahrelange Erfahrung und zahlreiche erfolgreiche Projekte hat das Unternehmen ein starkes Netzwerk an qualifizierten Hotelbetreibern aufgebaut, die für unterschiedliche Arten von Hotelneubauten in diesen Ländern in Frage kommen. Diese Dienstleistung ermöglicht es Investoren, Bauträgern und Projektentwicklern, schnell und effizient Zugang zu geprüften und bewährten Hotelbetreibern zu erhalten. "Unser Netzwerk an Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist ein wertvolles Asset für unsere Partner", erklärt Holger Ballwanz. "Wir können auf einen Pool von erfahrenen und zuverlässigen Hotelbetreibern zurückgreifen, die bereit sind, neue Herausforderungen in Hotelneubauten anzunehmen und diese zu einem Erfolg zu führen." Nachhaltiger Erfolg durch die richtige Besetzung und Vermittlung von Hotelbetreibern für Hotelneubauten in Deutschland, Österreich & Schweiz Durch die Fokussierung auf die gezielte Besetzung und Vermittlung von Hotelbetreibern für Hotelneubauten in Deutschland, Österreich und der Schweiz festigt die Hotel Investments AG ihre Position als vertrauenswürdiger Partner im Hotelsektor. Das Unternehmen stärkt damit sein Engagement für die nachhaltige Entwicklung und den langfristigen Erfolg neuer Hotelprojekte in diesen Ländern. Hotel Investments AG: spezialisiert auf Hotelinvestitionen und -management in Deutschland, Österreich & Schweiz Die Hotel Investments AG ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf Hotelinvestitionen und -management in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Gemeinsam mit ihren Partnern zählt sie zu den führenden Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in diesen Ländern. Das Unternehmen fokussiert sich auf den strategischen Hotelankauf, die Expansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung sowohl des eigenen Hotelportfolios als auch des Portfolios ihrer Joint-Venture-Partner in der DACH-Region. Hotelexpansion in Deutschland, Österreich & Schweiz: Hotelankauf & Hotelverpachtung Die Hotel Investments AG ist kontinuierlich auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Erweiterung ihres Eigenbestands sowie des Portfolios ihrer Hotelinvestoren-Partner und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei liegt der Fokus auf großen, betreiberfreien Stadthotels, die zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge angeboten werden. Hoteleigentümer, die ihre Immobilien in diesen Ländern veräußern oder verpachten möchten, können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG richten. Weitere Informationen: www.hotel-investments.ch Über die HOTEL INVESTMENTS AG Die HOTEL INVESTMENTS AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten. "Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht", erklärt Holger Ballwanz. +++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++ Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der HOTEL INVESTMENTS AG zur Erstprüfung gesendet werden. Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

-

-

https://www.hotel-investments.ch Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

https://www.pr4you.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten