Ein Baum mit Geschichte und Zukunft: Ein wahrer Kaiserbaum, er liefert hochwertiges Holz für Sportgeräte, Möbel, Modellbau und Musikinstrumente, und dient auch als Biomasse zur Wärmegewinnung.

Der Kiritree, wissenschaftlich bekannt als Paulownia oder Blauglockenbaum, ist ein bemerkenswerter Baum, der weltweit aufgrund seiner schnellen Wachstumsrate, seiner beeindruckenden Größe und seiner positiven Umweltauswirkungen an Popularität gewonnen hat. Ursprünglich aus Südostasien stammend, fand der Baum vor rund 100 Jahren seinen Weg nach Mitteleuropa, wo er hauptsächlich als Ziergehölz in Parkanlagen und Botanischen Gärten gepflanzt wurde. Heute ist der Blauglockenbaum nicht nur entlang des Rheins, in Teilen Österreichs und der Schweiz sowie in südeuropäischen Städten anzutreffen, sondern etabliert sich auch zunehmend auf Europas landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Kiri als klimafreundliche Lösung: Der Paulownia-Baum als nachhaltige Investition und Klimaretter in Europa

Paulownia erfreut sich zunehmender Beliebtheit in Südeuropa sowie in Teilen Mitteleuropas, darunter Deutschland und Österreich. Besonders die Paulownia tomentosa findet als Zierbaum häufig Verwendung und dient als hervorragender Schattenspender in größeren Gärten. Erik Simon, CEO der Enhanced Finance Solutions Ltd. aus Zypern, hat sich schockverliebt in die Paulownia. "Neben ihrer ästhetischen Anziehungskraft bietet die Paulownia jedoch auch immense wirtschaftliche und ökologische Vorteile, die sie zu einer herausragenden nachhaltigen Investitionsmöglichkeit machen", so Erik Simon. Die Paulownia Shandong, eine weitere Art, ist wegen ihres besonders schnellen Jugendwachstums und der ausgezeichneten Holzeigenschaften als Wertholz und zur Energiegewinnung geschätzt. Das Holz der Paulownia ist leicht, formbar und dennoch stabil, was es ideal für den Instrumentenbau macht. Trotz des raschen Wachstums weist das Schnittholz eine attraktive Maserung auf und hat einen Flammpunkt von über 400 °C, was es schwer entflammbar macht.

Der Anbau der Blauglockenbäume erfolgt typischerweise im Frühjahr, wenn der Boden aufgetaut ist. Am besten werden zumindest einmal überwinterte Setzlinge gepflanzt, wobei auch frisch vermehrte Jungpflanzen im Juni oder Juli gesetzt werden können. Die Pflanzung erfolgt in der Regel mit Pressballen oder Topfpflanzen unterschiedlicher Größe. Für eine Wertholzpflanzung empfiehlt sich ein Pflanzabstand von 3 mal 3 beziehungsweise 4 mal 4 Metern, was etwa 600 bis 1.100 Bäumen pro Hektar entspricht. Zur Biomassenerzeugung kann der Abstand enger gewählt werden. Blauglockenbäume gedeihen besonders gut in milden, wärmeren Klimazonen auf sonnigen, geschützten Lagen. Aufgrund ihres geringen Wasserbedarfs und der tief reichenden Wurzeln sind sie sehr ressourcenschonend. Sie sind frostresistent bis etwa -15 °C bis -20 °C, allerdings sind die Spitzen junger Bäume bis zu einem Alter von mindestens drei Jahren sehr frostgefährdet.

Die Pflege der jungen Paulownien erfordert sorgfältige Unkrautbekämpfung, da die kleinen Bäume bei der Pflanzung spät austreiben. Einjährige Kiribäume sollten im zweiten Jahr bodeneben abgeschnitten werden, um einen stärkeren, geraden Stamm zu fördern. Schädlinge und Krankheiten sind bislang kaum bekannt, und Wühlmausverbiss tritt nur vereinzelt auf. In besonders strengen Wintern kann es vorkommen, dass Hasen die jungen Bäumchen anknabbern. Düngung ist bei der Paulownia aufgrund ihres starken Wachstums nur selten nötig. Kompostgaben sind lediglich auf schwachen oder stark verdichteten Böden erforderlich, und Stickstoffdüngung sollte, wenn überhaupt, früh im Jahr erfolgen. Kaliumdünger im Sommer kann die Frosthärte der Bäume positiv beeinflussen.

Die tief reichenden Wurzeln des Kiri-Baums ermöglichen es ihm, mit geringem Wasserbedarf auszukommen, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit macht. Zudem ist der Baum frostresistent bis etwa -20 °C, was ihn für eine Vielzahl von Klimazonen geeignet macht.

Finanzielle Vorteile eines nachhaltigen Investments

Der Kiritree bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern auch erhebliche finanzielle Chancen. Sein Holz ist vielseitig verwendbar und aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften - leicht, stabil, formbar und resistent gegen Fäulnis und Schädlinge - stark nachgefragt. Typische Anwendungen finden sich im Möbelbau, bei der Herstellung von Musikinstrumenten, in der Schiffsindustrie und sogar bei Sportartikeln wie Surfbrettern.

Die Nachfrage nach Kiri-Holz steigt stetig, und es gibt zahlreiche Sorten und Züchtungen wie Paulownia tomentosa, Paulownia fortunei und Paulownia elongata, die jeweils spezifische Vorteile bieten. Besonders erwähnenswert sind auch Hybriden wie H2F4 oder Phoenix One, die für verschiedene klimatische Bedingungen und Nutzungsarten optimiert sind.

Ein herausragendes Beispiel für die nachhaltige Nutzung des Kiri-Baums ist die Tradition in Japan und China, zur Geburt einer Tochter einen Kiri-Baum zu pflanzen und anlässlich ihrer Hochzeit ein Möbelstück aus dem Holz anzufertigen. Diese kulturelle Praxis unterstreicht die lange Lebensdauer und den hohen Wert des Kiri-Holzes.

Enhanced Finance Solutions Ltd. und die Zukunft des Kiri-Baums

Enhanced Finance Solutions Ltd. hat das enorme Potenzial des Kiri-Baums erkannt und hat 2023 mit dem Bau von Plantagen in Zypern, Sardinien und Nigeria begonnen. Dieses Projekt, bekannt als Farmers Future, zielt darauf ab, der größte Kiri-Baum-Züchter weltweit zu werden und gleichzeitig nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern.

Durch Investitionen in Kiri-Baum-Plantageprojekte können Anleger nicht nur attraktive finanzielle Erträge erzielen, sondern auch einen direkten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Direktinvestitionen ermöglichen es den Anlegern, einen Anteil an den Bäumen zu besitzen, was sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile bietet. Die Plantagen sind für Besuche geöffnet, was Transparenz und Vertrauen in die nachhaltige Bewirtschaftung stärkt.

Eine Investition in die Zukunft: "Es ist Zeit für Kiri - es ist Zeit, die Zukunft zu pflanzen."

Zusammengefasst bietet die Paulownia als schnell wachsender Baum nicht nur eine nachhaltige Vermögensanlage, sondern auch eine wirksame Methode zur Bekämpfung des Klimawandels. Mit ihrer Fähigkeit, große Mengen CO zu binden, und ihrer vielseitigen Holznutzung steht die Paulownia als Symbol für eine grünere, nachhaltigere Zukunft. Investitionen in Paulownia-Plantagen können somit nicht nur finanziell lukrativ, sondern auch ökologisch wertvoll sein.

Die außergewöhnliche Wachstumsrate des Kiri-Baums macht ihn zu einem unschätzbaren Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel. Mit einer Höhe von bis zu 25 Metern und einem Stammdurchmesser von bis zu 1,5 Metern erreicht er in nur wenigen Jahren eine beeindruckende Größe. Seine großen, herzförmigen Blätter, die eine Breite von bis zu 40 cm erreichen können, ermöglichen eine effektive Kohlendioxidabsorption. Studien zeigen, dass Kiri-Baums bis zu fünfmal mehr CO binden können als andere Baumarten, was sie zu einer der effizientesten natürlichen Kohlenstoffsenken macht.

Der Kiritree symbolisiert eine Win-win-Situation: Er ist nicht nur ein kraftvolles Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels durch Kohlenstoffbindung, sondern auch eine vielversprechende finanzielle Investition. Indem wir in Kiri-Baum-Plantagen investieren, unterstützen wir nachhaltige Forstwirtschaft, fördern die Artenvielfalt und stärken lokale Gemeinschaften.

Die Initiative von Enhanced Finance Solutions Ltd. zeigt, wie wir durch kluge, umweltbewusste Entscheidungen einen positiven Unterschied machen können. Der Kiritree ist nicht nur ein Baum, sondern ein Symbol für Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Rentabilität und eine grünere Zukunft. Nutzen Sie diese Chance und werden Sie Teil einer Bewegung, die die Welt zum Besseren verändert.

Verfasser: Erik Simon, CEO - Managing Director, Enhanced Consulting Solutions Ltd.

Farmers Future ist ein innovatives Projekt, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachhaltigkeit und Profitabilität in der Landwirtschaft miteinander zu verbinden.

