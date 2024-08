Startseite Mit der Patientenakquise Masterclass auf Knopfdruck neue Patienten gewinnen! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-08-13 11:56. Mehr als zwei Drittel aller Patienten in Deutschland vertrauen auf der Suche nach dem geeigneten Gesundheitsdienst dem Internet. Sie recherchieren zu fachlichen Kompetenzen, lesen Referenzen und treffen anhand des Gesamtbildes ihre Entscheidung. Doch nicht nur ihren eigenen Webseitenauftritt sollten Mediziner daher professionell gestalten. Nur mit maßgeschneiderten Onlinemarketing-Konzepten, kompetenten Dialogen auf Augenhöhe können sie Wunschpatienten gewinnen und langfristig halten. Eine aufwendige Aufgabe - bislang. Denn ab sofort erhalten Krankenhäuser und Arztpraxen Unterstützung von der Patientenakquise Masterclass (https://www.spreadup.de/patientenakquise-masterclass). Dank der innovativen Kursberatung erreichen sie auf einfachste Art die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe sowie eine optimale Auslastung ihres Terminkalenders. Ohne jegliche Kosten. Für eine langfristig erfolgreiche Akquise und maximale Patientenzufriedenheit. Spread Up bietet Lösungen 2023 von Zawash und Zelgai Nemati gegründet, gilt die Spread Up GmbH bereits als landesweit führende Marketingagentur im Gesundheitswesen. Denn das dynamische Team rund um die beiden Geschäftsführer erarbeitet nicht nur maßgeschneiderte Konzepte für starke Onlinepräsenzen und Kundenbeziehungen. Parallel entwickeln die erfahrenen Branchenspezialisten neue Lösungen für Mediziner, Therapeuten und Klinikmanager. Entsprechend profitieren diese auch vom neuesten digitalen Angebot des Bremer Unternehmens: der innovativen Patientenakquise Masterclass. Kompakt gestaltet und verständlich erklärt, beinhaltet der Onlinekurs Tipps und Techniken zu einer Vielzahl relevanter Themenbereiche. Anwender lernen, dass sich auch ohne ethisch inkorrekte Werbung Privatpatienten und Selbstzahler gezielt ansprechen lassen. Sie erfahren, wie sie Überfüllungen und Leerzeiten im Wartezimmer vermeiden und mit vorgezogenen Anamnesen aus der Konkurrenz herausstechen. Dabei werden sämtliche Inhalte für Laien ebenso verständlich erklärt, wie sie Kennern des Onlinemarketings neues Detailwissen bieten. Der komplett kostenlose Zugang umfasst neben wertvollen Praxistipps Kursmaterialien zum Herunterladen und ist über PC, Smartphone, Tablet und Fernseher abrufbar. So ermöglicht er eine zeitlich und örtlich flexible Nutzung - dauerhaft und passwortgeschützt. Was umfasst die Masterclass? In sechs Module gliedern sich 35 informative Lektionen mit einer Gesamtdauer von zwei Stunden. Einer kurzen Einführung folgen Hinweise zur Definition von Zielen und Zielgruppen. Auf dieser wiederum bauen die Empfehlungen für eine effektive, vollautomatisierte Patientenakquise und -bindung im Onlinemarketing auf. Wie lassen sich Reichweiten erhöhen, Vertrauensbasen schaffen? Die regelmäßig aktualisierte Masterclass endet mit Tipps zu Schlüsselbegriffen, Trackingmethoden und einer konkreten Umsetzung des Erlernten. Der permanente Austausch mit anderen Kursteilnehmern ist ebenso möglich wie der der Kontakt zu Experten. Für nachhaltige Erfolge sollten sich keine Klinik, Einzel- oder Gemeinschaftspraxis die gebührenfreie Patientenakquise Masterclass entgehen lassen. Und für eine kontinuierliche Optimierung spezifischer Bedürfnisse zudem ein unverbindliches Gespräch mit Spread Up vereinbaren. Die führende Gesundheitsmarketing Agentur im deutschsprachigen Raum. Kontakt

