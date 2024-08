Startseite CopperEx Resources: Die große Chance im Kupfer- und Goldmarkt? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-08-12 15:30. In einer Welt, die zunehmend auf erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien setzt, gewinnt Kupfer als essenzieller Rohstoff immer mehr an Bedeutung. Die steigende Nachfrage nach Elektromobilität, grüner Energie und moderner Infrastruktur könnte den Bedarf nach dem roten Metall zukünftig in ungeahnte Höhen treiben. Zugleich ist auch Gold im Aufwind, da sich immer mehr Investoren in den aktuellen Krisenzeiten absichern möchten. Genau hier setzt das Explorationsunternehmen CopperEx Resources an (ISIN: CA2176411098 | WKN: A401NA | Symbol: CUEX), das sich in den ertragreichsten Kupfer- und Goldgürteln von Chile und Peru positioniert hat. CopperEx bietet Investoren die einmalige Gelegenheit, frühzeitig in ein Unternehmen zu investieren, das über mehrere vielversprechende Explorationsprojekte in einer der bedeutendsten Bergbauregionen der Welt verfügt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76508/CopperExArtikelIRWPres... Das Flaggschiff-Projekt Exploradora Norte, gelegen im Herzen des chilenischen Kupfergürtels, präsentiert sich mit hoch aussichtsreichen Bohrzielen, die das Potenzial haben, signifikante Kupfer- und Goldressourcen zu erschließen. Diese strategische Positionierung, kombiniert mit der Effizienz und Expertise des Management-Teams, macht CopperEx zu einem spannenden Investment, das Anlegern in Zukunft erhebliche Wertsteigerungen bieten könnte. Das Flaggschiff-Projekt: Exploradora Norte Was viele Investoren nicht wissen: Chile ist der weltweit größte Kupferproduzent. 30% der globalen Kupferproduktion kommen aus Chile. Die Investitionen in die chilenische Bergbauindustrie werden zwischen 2018 und 2027 auf 65,8 Milliarden US-Dollar geschätzt, was bereits deutlich unterstreicht, welche Werte hier im Boden liegen. CopperEx Resources hat sich mit seinem Flaggschiff-Projekt Exploradora Norte in Chile demnach strategisch gut positioniert. Dieses Projekt umfasst ein großes Explorationsgebiet von 20.800 Hektar, das sich entlang des bedeutenden West Fissure Fault Systems erstreckt. Diese Region ist bekannt für ihre reichen Kupfer- und Goldvorkommen und beherbergt einige der größten Kupferminen der Welt, darunter die Escondida- und El Salvador-Potrerillos-Distrikte. Bei Exploradora Norte hat CopperEx die Option, 65% zu erwerben, und eine Vorzugsoption für weitere 35%, ohne dass damit eine Lizenzgebühr verbunden ist. Zudem grenzt das Grundstück Exploradora Norte von CopperEx unmittelbar nördlich und östlich an das Grundstück Exploradora von dem Minen-Unternehmen Codelco, das eine Ressource beherbergt, die von Codelco auf 190-280 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40% Kupfer geschätzt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76508/CopperExArtikelIRWPres... Das Exploradora Norte-Projekt bietet zwei herausragende Ziele: Ein porphyrisches Kupfer-Gold-System und ein Gold-Karbonatersatzsystem. Beide Ziele weisen starke geochemische und geophysikalische Anomalien auf, die durch frühere Bohrungen und Oberflächenproben gestützt werden. Diese Ergebnisse deuten auf das Potenzial für eine Multi-Millionen-Unzen-Goldlagerstätte und signifikante Kupfervorkommen hin. Bohrprogramm liefert ausgezeichnete Ergebnisse Die jüngsten Nachrichten von CopperEx unterstreichen das enorme Potenzial des Exploradora Norte-Projekts. Im April 2024 schloss das Unternehmen seine erste Bohrkampagne ab. Dieses Eröffnungsbohrprogramm wies robuste Goldgehalte auf, darunter die folgenden Highlights: - 114 Meter mit 0,95 g/t Gold von 4,00-118,00 Meter (Loch A-RC-02) einschließlich:

o 70 Meter mit 1,27 g/t Gold (22-92 Meter)

o 28 Meter mit 1,63 g/t Gold (46-74 Meter)

o 12 Meter mit 2,45 g/t Gold (62-74 Meter)

- 58 Meter mit 0,74 g/t Gold von 68-126 Metern (Loch S-RC-01) einschließlich:

o 54 Meter mit 0,78 g/t Gold (72-126 Meter)

o 30 Meter mit 1,03 g/t Gold (72-102 Meter)

o 12 Meter mit 0,89 g/t Gold (114-126 Meter)

- 85 Meter mit 0,42 g/t Gold von 76-161 Meter (Loch S-RC-02) einschließlich:

o 34 Meter mit 0,96 g/t Gold (76-110 Meter)

o 14 Meter mit 1,81 g/t Gold (88-102 Meter)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76508/CopperExArtikelIRWPres... Dieses erste umfangreiche Bohrprogramm umfasste insgesamt acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.279 Metern, die sich auf das Franja del Oro-Ziel konzentrierten - ein etwa 15 Kilometer langes Goldanreicherungsgebiet im nordwestlichen Teil des Exploradora Norte-Projekts. Die Ergebnisse dieser Bohrungen sind äußerst vielversprechend. Die Bohrungen im ADLP- und Sorpresa-Gebiet haben signifikante Goldmineralisierungen in oberflächennahen Schichten nachgewiesen. Zu den Highlights zählen 114 Meter mit 0,95 Gramm Gold pro Tonne in einem Bohrloch und 58 Meter mit 0,74 Gramm Gold pro Tonne in einem anderen, was die Kontinuität und den Gehalt der Goldmineralisierung bestätigt. Zweite Bohrkampagne steht kurz bevor Die Erfolge des ersten Bohrprogrammes stellen für CopperEx einen bedeutenden Schritt nach vorn dar und erhöhen das Vertrauen in das Exploradora Norte-Projekt. CopperEx plant bereits die nächste Stufe der Bohrungen, die voraussichtlich in wenigen Monaten beginnen wird. Diese Phase wird sich darauf konzentrieren, die bekannten Mineralisierungszonen zu erweitern und die geologische Struktur besser zu modellieren, um weitere Gold- und Kupfervorkommen zu identifizieren. Aktuell schließt das Unternehmen ein Feldarbeitsprogramm ab, das als Vorbereitung für die folgenden Bohrungen dient, um die besten Bohrziele zu definieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76508/CopperExArtikelIRWPres... Die Zielgebiete ADLP und Sopresa befinden sich im Gebiet Franja del Oro, das Teil einer etwa 15 Kilometer langen Goldanreicherungszone im nordwestlichen Teil des 20.800 Hektar großen Projekts Exploradora Norte ist. Dave Prins, President & CEO von CopperEx, kommentiere: "Basierend auf den ausgezeichneten Ergebnissen der kürzlich veröffentlichten Phase-I-Bohrkampagne, die die robusten Goldgehalte und die Kontinuität bei ADLP aufzeigte und vor allem zeigt, dass sich die neu identifizierte Oberflächengoldmineralisierung bei Sorpresa in die Tiefe und entlang des Streichens erstreckt, sind wir zuversichtlich, dass das folgende Phase-II-Bohrprogramm diese Ergebnisse und die Ziele weiter ausbauen wird. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der Phase-II-Bohrkampagne sehr zeitnah zu liefern, wie es bei den Phase-I-Bohrungen eindeutig der Fall war." CopperEx steht damit an der Schwelle zu potenziell bahnbrechenden Entdeckungen, die nicht nur die eigenen Unternehmensziele voranbringen, sondern auch den Wert für die Aktionäre erheblich steigern könnten. Könnte CopperEx das nächste Filo Mining werden? Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie erfolgreich ein Minenunternehmen in Chile sein kann, ist Filo Mining, das kürzlich eine bedeutende Investition von BHP, einem der weltweit größten Bergbaukonzerne, erhalten hat. BHP hat 79 Millionen US-Dollar in das Filo del Sol-Projekt von Filo Mining investiert, was nicht nur das enorme Potenzial des Projekts bestätigt, sondern auch das Vertrauen der Branche in die langfristige Rentabilität chilenischer Bergbauprojekte zeigt. Diese Investition hat den Wert von Filo Mining erheblich gesteigert und die Zukunftsaussichten des Unternehmens gestärkt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76508/CopperExArtikelIRWPres... Ähnlich wie Filo Mining hat auch CopperEx das Potenzial, durch strategische Partnerschaften und erfolgreiche Explorationen den Aktionärswert erheblich zu steigern. Mit ihren aussichtsreichen Projekten in Chile, einem Land, das sich als erstklassige Bergbauregion etabliert hat, könnte CopperEx in eine ähnliche Erfolgsspur wie Filo Mining geraten. Solche Entwicklungen könnten den Aktienkurs von CopperEx signifikant nach oben treiben und das Unternehmen zu einem attraktiven Investment machen. Zwei weitere Asse im Ärmel: Kio Buggy und La Rica Neben dem Flaggschiff-Projekt Exploradora Norte verfügt CopperEx über zwei weitere vielversprechende Projekte, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens weiter untermauern: Kio Buggy in Chile und La Rica in Peru. Beide Projekte befinden sich bereits zu 100% im Besitz von CopperEx und bieten einzigartige geologische Merkmale und günstige Standorte, die sie zu äußerst attraktiven Zielen für Exploration und potenziellen zukünftigen Bergbau machen. Kio Buggy, gelegen in Chile, umfasst eine Fläche von 5.325 Hektar und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den bedeutenden Kupferminen Spence und Cerro Colorado, die zusammen jährlich über 300.000 Tonnen Kupfer produzieren. Die Region ist für ihre reichen Kupfervorkommen bekannt und Kio Buggy weist ähnliche geologische Strukturen auf, was es zu einem spannenden Ziel für zukünftige Explorationen macht. Frühere Bohrungen haben hier bereits Kupfermineralisierungen bestätigt, darunter ein Bohrloch mit einem Durchschnittsgehalt von 644 ppm Kupfer über 300 Meter. Das Projekt profitiert von seiner strategischen Lage und der Nähe zu bestehenden großen Minen, was eine schnelle und kosteneffiziente Entwicklung ermöglichen könnte. La Rica in Peru ist ein weiteres aufregendes Projekt von CopperEx, das sich über 17.700 Hektar erstreckt und sich in der Nähe der bedeutenden Las Bambas-Mine befindet, einer der größten Kupferminen der Welt. Das Projekt weist geologische Ähnlichkeiten mit der Las Bambas-Mine auf, was auf ein enormes Explorationspotenzial hindeutet. Erste Oberflächenproben haben hochgradige Mineralisierungen mit Gehalten von bis zu 7,2% Kupfer gezeigt. Diese vielversprechenden Ergebnisse, kombiniert mit der strategischen Lage innerhalb eines der produktivsten Bergbaugebiete Perus, machen La Rica zu einem Projekt mit erheblichem Entdeckungspotenzial und einer potenziell hohen Wertschöpfung für CopperEx und seine Aktionäre. Beide Projekte, Kio Buggy und La Rica, bieten CopperEx möglicherweise die Chance, seine Präsenz in zwei der bedeutendsten Bergbauregionen Südamerikas auszubauen und das Unternehmen als wichtigen Akteur im globalen Kupfermarkt zu etablieren. Fazit: John Robins, der Gründer der Discovery Group (zu der auch CopperEx gehört) und Direktor von Gotham Capital bringt es auf den Punkt: Das CopperEx-Grundstücksportfolio befindet sich im Herzen des chilenischen Kupfergürtels und bietet unseren Aktionären Zugang zu einigen der besten Kupfer-Gold-Explorationsprojekte, die ich seit vielen Jahren gesehen habe". Mit einer klaren Strategie und einer gezielten Exploration in einem der bedeutendsten Kupfer- und Goldgürtel der Welt, bietet CopperEx eine sehr interessante Investmentmöglichkeit, um vom aktuellen Kupfer- und Gold-Boom zu profitieren. Erst vor wenigen Monaten hat dieses noch junge Unternehmen seinen Börsengang gefeiert. Der Preis der Aktie gab in jüngster Zeit nach, da die Aktie noch unter dem Radar gehandelt wird. Für renditeorientiere Anleger könnte das eine sehr günstige Gelegenheit darstellen. CopperEx wird von einem erstklassigen Managementteam angeführt. Dave Prins (CEO), Joe Ovsenek und Robert Quartermain haben bereits maßgeblich in dem Milliarden-Unternehmen Pretium Resources mitgewirkt und konnten damit beweisen, dass sie Projekte zum Erfolg führen können. Und nicht nur das: Das Management selbst hat in CopperEx im hohen Maße Kapital investiert. Ebenfalls ein gutes Zeichen. Im Moment kennen nur die Wenigsten Anleger diese Aktie und noch ist der Aktienkurs von CopperEx auf einem günstigen Niveau, was sich jedoch schnell ändern könnte. Neue Bohrergebnisse werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Investoren haben jetzt die Gelegenheit, noch in einer frühen Phase eines jungen, aufstrebenden Explorations-Unternehmens zu investieren - mit all den Chancen und auch Risiken, die das mit sich bringt. Unserer Analyse nach besteht hier ein deutliches Aufwärtspotential. CopperEx Resources Corp.

ISIN: CA2176411098

WKN: A401NA

Symbol: CUEX Über CopperEx Resources: CopperEx ist ein auf Kupfer- und Goldexploration spezialisiertes Unternehmen mit drei Porphyr- und Porphyr verwandten Gold- und Kupferprojekten in Chile und Peru in etablierten Mineralgürteln in der Nähe produzierender Minen. Das Flaggschiff-Grundstück des Unternehmens, Exploradora Norte, befindet sich im Norden Chiles und verfügt über mehrere hochwertige bohrfertige Ziele. Bei Exploradora Norte hat CopperEx die Option, 65% zu erwerben, und eine Vorzugsoption für weitere 35%, ohne dass damit eine Lizenzgebühr verbunden ist. Exploradora Norte befindet sich entlang des produktiven Verwerfungssystems West Fissure im Norden Chiles, nördlich von El Salvador und südlich von Escondida auf 3.400 Metern über dem Meeresspiegel in der chilenischen Präkordillere. Das Grundstück hat ein ganzjähriges Betriebsklima und ist gut zugänglich. Neben dem Grundstück Exploradora Norte besitzt CopperEx zu 100% die Grundstücke Kio Buggy (Nordchile) und La Rica (Provinz Apurimac in Peru), die ebenfalls nicht mit Lizenzgebühren verbunden sind. Das Grundstück Exploradora Norte von CopperEx grenzt unmittelbar (nördlich und östlich) an das Grundstück Exploradora von Codelco, das eine Ressource beherbergt, die von Codelco auf 190-280 Mt @ 0,40% Cu geschätzt wird. Die Priorität des Unternehmens besteht darin, die Exploration des Ziels Franja del Oro bei Exploradora Norte voranzutreiben, das die Ziele Sorpresa und Agua de la Piedra (ADLP) sowie die umliegenden günstigen Wirtsgesteine umfasst, die nach wie vor deutlich untererforscht sind. Weitere Informationen finden Sie unter CopperExcorp.com Oder unter www.rohstoff-markt.com

