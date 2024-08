Startseite Revolutionäres Hybrid-BIPV- EnergyRoof erobert den Markt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-12 07:24. Kombination von Solarthermie und Photovoltaik in einem wetterfesten Dachsystem zur effizienten Nutzung von Sonnenenergie. Innovation trifft Nachhaltigkeit! Die Baubranche in Deutschland steht kurz vor einer bahnbrechenden Revolution. Mit dem neuen Hybrid-BIPV-System "Energyroof" präsentiert die Firma EnergyHaus Ltd. eine Lösung, die nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch einen signifikanten Beitrag zur Energiewende leistet. Das System ist speziell für Hallenbauer, Architekten, Bauunternehmen und Dachdecker konzipiert und zielt darauf ab, die traditionelle Dachtechnik zu revolutionieren und den reduzierten Co2 Fußabdruck, der von dem neuen GEG gefordert wird, umzusetzen. Die Energyroof-Solaranlage kombiniert Photovoltaik (PV), Solarthermie (ST) mit einer begehbaren Dacheindeckung und bietet somit eine bemerkenswerte Kosteneffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Aufdach Solardachlösungen. Es zeichnet sich durch seine einfache Installation aus, die sowohl für Fachleute als auch für unerfahrene Dachdecker möglich ist. Die Kernelemente des Energyroofs: 1.Vollständige Dacheindeckung: Das System umfasst eine Dacheindeckung aus Solarpanels und eine spezielle Unterkonstruktion, die sowohl Wärmeerzeugung als auch Dämmung bietet. Dabei kommen moderne, leichte und langlebige Isolationselemente von renommierten Herstellern zum Einsatz, die hervorragenden Wärmeschutz gewährleisten und somit zu signifikanten Energieeinsparungen führen 2.Diamond Photovoltaik-Paneele: Die integrierten Diamond PV-Paneele zeichnen sich durch hohe Leistung und Effizienz aus. Ihre hexagonale Oberflächenstruktur ermöglicht eine verbesserte Effizienz auch bei schwachem Licht. Zusätzlich werden die Module durch das System passiv oder aktiv gekühlt. 3.Modulares System: Das speziell entwickelte System ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, ohne die Struktur des Gebäudes zu beeinträchtigen. Mit einer enormen Spannweite von bis zu 6 Metern, ist es für den Wohn- und Gewerbebau geeignet. 4.Begehbarkeit: Das Energyroof ist das erste vollständig begehbare Hybrid-BIPV-Dachsystem, was eine einfache Wartung ermöglicht. 5.Ästhetische Ansprüche: Trotz seiner technischen Innovationen erfüllt das Energyroof auch höchste ästhetische Standards. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann an jedes Designkonzept angepasst werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. 6.Klimafreundlich: Das System zeichnet sich durch höchste Recyclingfähigkeit, einen geringen CO2-Fußabdruck, Wärmepumpenunterstützung und optimierte Zelltechnologie aus, was zu einer nachhaltigen Energiegewinnung beiträgt. Fazit:

Mit dem Energyroof (https://energyhaus.world/welcome) beginnt eine neue Ära im Gebäudebau. Diese bahnbrechende Lösung ermöglicht es Bauunternehmen und Dachdeckern, ihren Kunden nachhaltige und kosteneffiziente Dachtechniken mit einem Wirkungsgrad von über 35% anzubieten. Die Zukunft des Gebäudedesigns ist grün - mit dem Energyroof als Vorreiter in dieser Revolution! Gemeinsam "Fit for 55" Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

