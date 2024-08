Startseite Semptec Urban Survival Technology Tragbarer Teleskop-Hocker Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-08-09 10:15. Bietet überall einen Sitzplatz zum Ausruhen - Leicht zu tragen

- In 10 Stufen höhenverstellbar

- Belastbar bis max. 200 kg

- Mit Trageriemen Der tragbare Teleskop-Hocker (https://www.pearl.de/mtrkw-12541-tragbare-teleskop-hocker.shtml) von Semptec Urban Survival Technology (https://www.pearl.de/ar-2-64.shtml) bietet eine mobile

Sitzgelegenheit für verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Campen. Der Hocker zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und einen Trageriemen aus, was einen

einfachen Transport ermöglicht. Zudem ist er bis zu 200 Kilogramm belastbar und bietet somit eine

stabile Sitzmöglichkeit. - Ideal für Ihre nächste Outdoor-Aktivität

- In 10 Stufen höhenverstellbar

- Belastbar bis max. 200 kg

- Leicht zu tragen dank Trageriemen

- Material Hocker: Polypropylen, Riemen: Polyesterfasern, Zugfeder: Stahl

- Maße: 44 x 25 x 25 cm, Gewicht: 982 g

- Teleskop-Hocker inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107434447 Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8711-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8711-4220.shtml Auch als 2er-, 4er- und 8er-Set erhältlich:

Semptec Urban Survival Technology 2er-Set Tragbarer Teleskop-Hocker, höhenverstellbar, bis 200 kg (https://www.pearl.de/a-ZX8712-4220.shtml)

Semptec Urban Survival Technology 4er-Set Tragbarer Teleskop-Hocker, höhenverstellbar, bis 200 kg (https://www.pearl.de/a-ZX8756-4220.shtml)

Semptec Urban Survival Technology 8er Tragbarer Teleskop-Hocker, höhenverstellbar, Trageriemen,bis 200 kg (https://www.pearl.de/a-ZX8798-4220.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/6ET2coinECT7Xj3 PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

https://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten