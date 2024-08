EMX unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf seines Projekts Sulitjelma an Alpha Future Funds

Vancouver, British Columbia, 8. August 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; FWB: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, den Abschluss einer Explorations- und Optionsvereinbarung für sein Projekt Sulitjelma in Norwegen mit Alpha Future Funds S.C.S, einem in Luxemburg angesiedelten Privatunternehmen (Alpha), bekannt zu geben. Mit der Vereinbarung sichert sich EMX von Alpha eine Barzahlung sowie Arbeitsverpflichtungen über einen einjährigen Optionszeitraum. Bei Ausübung der Option erhält EMX zusätzliche aufgeschobene Optionszahlungen, Vorauszahlungen von Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen sowie eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr.

Das Projekt Sulitjelma ist ein ehemaliger Produktionsbetrieb mit Förderung von kupferführenden polymetallischen Erzen aus einer Gruppe von vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten (VMS) in der Bergbauregion Sulitjelma in Nord-Zentral-Norwegen. Alpha ist ein gut kapitalisierter Investmentfonds mit einem eigenen Expertenteam, das die Bergbauregion Sulitjelma durch zusätzliche Investitionen und Explorationen wiederbeleben will. Alpha sondiert auch andere EMX-Projekte in der Region im Hinblick auf weitere Übernahmemöglichkeiten.

Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen. EMX erhält bei Abschluss der Vereinbarung 50.000 USD und für Alpha besteht die Möglichkeit des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Projekt, wenn es bis zum Ende des ersten Jahrestages der Vereinbarung bestimmte Arbeitsverpflichtungen erfüllt. Bei Ausübung der Option wird Alpha:

- zusätzliche Barzahlungen an EMX in Form von aufgeschobenen Optionszahlungen leisten;

- bis zum 5. Jahrestag der Vereinbarung insgesamt 4.000.000 $ für Projektarbeiten aufwenden;

- jährliche Vorauszahlungen von Lizenzgebühren leisten, die nach Abschluss der aufgeschobenen Optionszahlungen beginnen;

- EMX eine nicht gedeckelte NSR-Lizenzgebühr von 2 % für das Projekt gewähren;

- bestimmte Meilensteinzahlungen tätigen, die an Jahrestage bzw. den Beginn der kommerziellen Produktion gebunden sind.

Projektüberblick. Das Polymetallprojekt Sulitjelma in Norwegen befindet sich in einem VMS-Gürtel aus dem frühen Paläozoikum in Nord-Zentral-Norwegen, in dem seit dem 17. Jahrhundert bis hinein in die 1990er Jahre in zahlreichen Regionen Bergbau betrieben wurde.

Bergbauregion Sulitjelma, Zentral-Norwegen: Die VMS-Region Sulitjelma wurde 1858 entdeckt und zwischen 1891 und 1991 wurde hier durchgehend Erz abgebaut. Die Minen von Sulitjelma waren einige der letzten in Betrieb befindlichen Basismetallminen in Norwegen und das Gebiet eine der bedeutendsten historischen Bergbauregionen des Landes. Die VMS-Mineralisierung erstreckt sich entlang eines Entwicklungszugs, der sich über 20 Kilometer ausbreitet und entlang mehrerer Schichthorizonte und wiederkehrender Strukturabschnitte erschlossen ist. In diesem Gebiet wurden mehr als 25 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,84 % Kupfer, 0,86 % Zink, 10 Gramm Silber pro Tonne und 0,25 Gramm Gold pro Tonne gefördert Historische Produktionsdaten des Geologischen Dienstes Norwegen (NGU) Erzdatenbank, Lagerstättengebiet 1841-024, Stand 18. Dezember 2017.

. Zum Zeitpunkt der Schließung in den frühen 1990er Jahren verblieben große historische Ressourcenmengen im Untergrund.

Seit der Schließung der Minen fanden in diesem Gebiet kaum Aktivitäten statt. Die Neuauswertung von geophysikalischen Daten aus Flugmessungen, einschließlich einer 2014 durchgeführten VTEM-Messung (Versatile Time Domain Electromagnetics), wies auf mehrere leitfähige Anomalien entlang des Haupttrends der Mineralisierung hin, die noch nicht anhand von Bohrungen erkundet wurden. Die Geologen von EMX entdeckten zudem Aufschlüsse einer Mineralisierung vom VMS-Typ, ebenfalls in Trendrichtung, die ebenfalls noch nicht erschlossen oder bebohrt wurden.

In den letzten Jahren hat EMX das vorhandene historische Datenmaterial zusammengetragen und digitalisiert, um 3D-Modelle von den historischen Abbaustätten im Konzessionsgebiet zu erstellen. EMX hat außerdem umfangreiche Bodenprobenahmen durchgeführt und Bohrziele für die nächste Explorationsphase ermittelt. Zu diesen Zielen zählen auch Ausläufer der Mineralisierung im Einfallen und in Streichrichtung der historischen Abbaustätten sowie neu entdeckte elektromagnetische (EM) Anomalien. Darüber hinaus hat EMX festgestellt, dass sich der VMS-Horizont in den Faltenflanken westlich der ursprünglichen Lage des Konzessionsgebiets, das seither erweitert wurde, offenbar wiederholt.

Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des Geschäftsmodells von EMX, das darin besteht, seinen Partnerunternehmen schlüsselfertige und bohrreife Explorationsprojekte im Tausch gegen Lizenzgebühren anzubieten.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter www.EMXroyalty.com .

Nahegelegene Minen und Lagerstätten. Die in dieser Pressemeldung erörterten Minen und Lagerstätten liefern einen entsprechenden Kontext zu den EMX-Projekten, weil sie sich in einem ähnlichen geologischen Umfeld befinden, sind allerdings nicht notwendigerweise ein Indiz dafür, dass in den Projekten des Unternehmens ähnliche Ressourcenmengen oder Erzgehalte zu finden sind.

Dr. Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und als Mitarbeiter des Unternehmens die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX - EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com .

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 31. März 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC ( www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

