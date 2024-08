LithiumBank schließt Bohrungen in der gesamten 232 Meter langen Leduc Formation auf dem Projekt Boardwalk in Alberta, Kanada, ab

Calgary, Alberta, 8. August 2024 / IRW-Press / LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (LithiumBank oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrungen durch die gesamte 232 Meter mächtige Leduc Formation (Leduc) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithium-Sole-Projekt Boardwalk im Westen von Alberta, Kanada, abgeschlossen hat. LithiumBank hat sein zu 100 % unternehmenseigenes Bohrloch 100/10-06-069-21W5/00 (10-6) auf eine Gesamttiefe von 2.869 Meter erweitert, und zwar in einem Sidetrack, der am oberen Teil von Leduc beginnt. Die Bohrung hat die bekannte Mächtigkeit von Leduc in diesem Gebiet von 206 m auf 232 m erhöht. Bei den Bohrungen wurden auch 84 Meter des darunter liegenden porösen Kalksteins der Swan Hills Formation durchteuft, der dem bei Park Place vorkommenden Kalkstein ähnelt. Das Unternehmen führt derzeit die Protokollierung des Bohrlochs durch, um die Lithologie, Porosität und Durchlässigkeit sowie die Durchflussmenge zu bestimmen und Proben aus einzelnen Tiefenabschnitten für eine vollständige chemische Analyse zu entnehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Daten das Vertrauen in die Boardwalk-Ressource erhöhen und zusätzliche Lagerstätteninformationen für die Modellierung potenzieller Produktionsszenarien liefern werden.

Die Bohrung durch die gesamte Leduc Formation in einem eigenen Bohrloch und die Vergrößerung ihrer bekannten Mächtigkeit ist ein weiterer Meilenstein für LithiumBank. Unser laufendes Sommer-Arbeitsprogramm trägt weiterhin zur Wertschöpfung bei und reduziert das Risiko für unser Boardwalk-Lithium-Sole-Projekt, sagte der CEO von LithiumBank, Rob Shewchuk. Die Kontrolle über unsere eigene lizenzierte Bohrung ermöglicht es LithiumBank, Soleproben und wichtige unterirdische Daten zu sammeln, die zur Validierung und Integration regionaler Datensätze verwendet werden können, um die Ressourceneinstufung und die Aussagekraft zu verbessern. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Bohrung Aufschluss über die Kontinuität und Variabilität der Lithiumkonzentration in der 232 Meter mächtigen Leduc Formation geben wird. Wir werden diese Bohrung nutzen, um die erwarteten Eigenschaften des Reservoirs zu bewerten und eine bessere Produktionsplanung zu ermöglichen. Wir werden die großvolumigen Soleproben, die wir nun sammeln können, in unserer DLE-Pilotanlage in Calgary testen, um unsere exklusive DLE-Technologie zu validieren und zu verbessern.

LithiumBank hat die Wiederaufnahme und Vertiefung des unternehmenseigenen, am 16. Mai 2024 erworbenen Bohrlochs 10-06 am 5. August abgeschlossen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Bohrung wurde in einem Sidetrack vertieft, der am oberen Ende der Leduc Formation begann, um den gesamten Abschnitt der Formation von oben bis unten (~232 m) zu bohren. LithiumBank ist mit diesem Ergebnis, das die geschätzte Dolomit-Leduc-Mächtigkeit um mehr als 20 Meter erhöht, sehr zufrieden. In diesem Bohrabschnitt werden lithologische, Porositäts- und Permeabilitätsdaten sowie geophysikalische Bohrlochdaten gesammelt und Durchflussmessungen in verschiedenen Tiefenintervallen durchgeführt. Dieses neue Bohrloch wird es dem Unternehmen ermöglichen, Soleproben in verschiedenen Tiefen für eine vollständige chemische Analyse zu entnehmen, um den Gehalt und die Variabilität in der gesamten vertikalen Spalte von Leduc zu bestimmen. Das Unternehmen wird auch umfangreiche Soleproben (insgesamt ca. 200 Kubikmeter) unterhalb des Kohlenwasserstoffhorizonts entnehmen, die für die Direct Lithium Extraction (DLE)-Tests in der unternehmenseigenen Pilotanlage von LithiumBank in Calgary (Alberta, Kanada) verwendet werden.

Abbildung 1: Boardwalk Projektkarte

Mineralressourcen die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Garantie, dass alle oder ein Teil der Mineralressourcen in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, umwelttechnische, genehmigungsrechtliche, rechtliche, steuerliche, soziopolitische, vermarktungstechnische oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen darstellen, wurden von Kevin Piepgrass, P.Geo, der ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 und Chief Operating Officer des Unternehmens ist, erstellt und genehmigt. Kevin Piepgrass ist mit der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden und genehmigt diese.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) ist ein börsennotiertes Lithiumunternehmen, das sich auf die Erschließung und Risikominderung des größten Portfolios an Lithiumsole-Vermögenswerten in Nordamerika konzentriert. Das Unternehmen hat eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) gemäß NI 43-101 für Boardwalk (16. Januar 2024) und eine erste Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für Park Place (24. Juni 2024) abgeschlossen, die sich beide in West Central Alberta befinden. Das Unternehmen führt derzeit in der unternehmenseigenen Anlage in Calgary (10. Juli 2024) groß angelegte Pilotversuche mit einer lizenzierten Technologie zur direkten Lithiumextraktion (DLE) durch. Die in der Pilotphase befindliche DLE-Technologie wird derzeit im kommerziellen Maßstab für die Gewinnung anderer Metalle eingesetzt. Das Unternehmen besitzt 100 % der 2.130.470 Acres an Brown-Field-Sole-Mineralkonzessionen in Alberta und Saskatchewan.

Kontakt:

Rob Shewchuk CEO & Direktor

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Erschließungspläne des Unternehmens für sein Boardwalk-Projekt sowie der erwarteten Ergebnisse und des Zeitplans dafür; der Protokollierung und Probenentnahme durch das Unternehmen bei seinem neu gebohrten Bohrloch in der Leduc-Formation; die geplanten Datenerfassungs-, Test- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens in Bezug auf das neu gebohrte Bohrloch und deren erwartete Ergebnisse; die Erwartungen des Unternehmens, dass die Kontrolle seines eigenen lizenzierten Bohrlochs die Ressourcenklassifizierung des Unternehmens aufwerten und das Vertrauen in das Potenzial für die wirtschaftliche Gewinnung von Lithium aus dem Boardwalk-Projekt erhöhen wird; und Aussagen über die Weiterentwicklung des Unternehmens, die Verringerung des Risikos und die Wertsteigerung seines Boardwalk-Projekts sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Erschließungspläne für das Boardwalk-Projekt innerhalb des angedeuteten Zeitrahmens abzuschließen; dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen Datenerfassungs-, Test- und Bewertungsaktivitäten in Bezug auf das neu gebohrte Bohrloch innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen werden und die erwarteten Ergebnisse liefern; dass die geplanten Arbeiten des Unternehmens die lizenzierte DLE-Technologie des Unternehmens effektiv nutzen werden; dass die Beherrschung der eigenen lizenzierten Bohrung die Ressourcenklassifizierung des Unternehmens verbessern und das Vertrauen in das Potenzial für die wirtschaftliche Gewinnung von Lithium aus dem Boardwalk-Projekt erhöhen wird; und dass das Unternehmen das Boardwalk-Projekt vorantreiben, das Risiko verringern und den Wert steigern wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Wichtige Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, sind unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Entwicklungspläne für das Boardwalk-Projekt abzuschließen, oder dass es nicht in der Lage sein wird, dies innerhalb des angedeuteten Zeitrahmens zu tun; das Risiko, dass die vom Unternehmen vorgeschlagenen Datenerfassungs-, Test- und Bewertungsaktivitäten in Bezug auf das neu gebohrte Bohrloch nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen werden oder nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; das Risiko, dass die geplanten Arbeiten des Unternehmens die lizenzierte DLE-Technologie des Unternehmens nicht effektiv nutzen werden; das Risiko, dass die Kontrolle der eigenen lizenzierten Bohrung nicht zu einer Aufwertung der Ressourcenklassifizierung des Unternehmens führt und/oder das Vertrauen in das Potenzial für eine wirtschaftliche Gewinnung von Lithium aus dem Boardwalk-Projekt erhöht; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das Boardwalk-Projekt voranzutreiben, das Risiko zu verringern und/oder einen Mehrwert zu schaffen; das Risiko, dass die Nachfrage nach Lithium in Nordamerika nicht weiter steigt; und das Risiko, dass das cDLE®-Verfahren nicht für eine kommerzielle Produktion ausgebaut werden kann.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

