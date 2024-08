Startseite "Manuskript von Albisano" von Andreas Bornhäußer Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 15:11. Ein philosophischer Thriller über die Macht der Worte Mit "Manuskript von Albisano" legt Andreas Bornhäußer seinen Debütroman vor, der die Leser in eine Welt voller Spannung, historischer Tiefe und philosophischer Reflexionen entführt. Die eigenwillige Anna glaubt, über das Wissen zu verfügen, wie die Menschheit zu einem friedvolleren und verantwortungsbewussteren Umgang mit sich und der Welt bewegt werden kann. In Alfredo, einem Werbetexter, findet sie einen Verbündeten, der ihr hilft, ihre Einsichten niederzuschreiben. Doch ihr Projekt wird bald zu einer lebensbedrohlichen Gefahr, da Geheimdienste das Erscheinen des Buches verhindern wollen. Kurzbeschreibung:

"Manuskript von Albisano" erzählt die Geschichte von Anna und Alfredo, die gemeinsam versuchen, ein bedeutendes Manuskript zu veröffentlichen, das das Potential hat, die Menschheit zu verändern. Eingebettet in einen Thriller, entfaltet sich ein Ringen um Worte, Gedanken und Gefühle, das von historischen, politischen und philosophischen Betrachtungen begleitet wird. Spannend, lehrreich und geheimnisvoll, bietet dieser Roman eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Macht der Worte und der Bedeutung von Erkenntnis. Inhaltsübersicht:

Das Buch beleuchtet die Bemühungen der Protagonistin Anna, ihre visionären Einsichten in einem Manuskript festzuhalten, und die Herausforderungen, denen sie dabei begegnet. Unterstützt von Alfredo, einem Werbetexter, sieht sich Anna bald mit lebensbedrohlichen Gefahren konfrontiert, als Geheimdienste versuchen, das Erscheinen ihres Buches zu verhindern. Der Roman ist reich an historischen, politischen und philosophischen Reflexionen, die die Spannung der Handlung vertiefen. Über den Autor:

Andreas Bornhäußer ist seit 1981 erfolgreich selbstständig und hat sich auf gelingende Kommunikation durch Wahrnehmungs- und Wirkungskompetenz spezialisiert. Als Coach und Trainer wird er von zahlreichen Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und der Medienbranche konsultiert. Mit "Manuskript von Albisano" hat er ein einzigartiges literarisches Universum geschaffen, das die Leser zum Nachdenken anregt und neue Sichtweisen eröffnet (Mentoren-Media-Verlag GmbH) (Mentoren-Media-Verlag GmbH). "Manuskript von Albisano" richtet sich an Leser, die sich für tiefgründige, spannende Literatur interessieren und die bereit sind, sich auf eine Reise durch die Welt der Worte und ihrer Macht zu begeben. Der Herodot-Verlag unterstützt damit sein Ziel, Geschichten zu veröffentlichen, die zum Nachdenken anregen und den Status quo hinterfragen (Mentoren-Media-Verlag GmbH). Buchdetails:

ISBN: 978-3-98641-127-5

Preis: 24,99 EUR

Seiten: 652

Erscheinungsdatum: 12. August 2024

Verlag: Mentoren-Verlag Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

https://mentoren-verlag.de Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758

https://mentoren-verlag.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten