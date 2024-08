Startseite Auf dem Weg zum sicheren Aufstieg - KRAUSE begrüßt neue Auszubildende Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-08 12:08. Als einer der führenden deutschen Hersteller innovativer Steig- und Gerüstsysteme ist KRAUSE nicht nur für höchste Qualität, wegweisende Innovationen und höchste Sicherheit bekannt, sondern auch als zukunftsorientierter Ausbildungsbetrieb mit vielen Ausbildungsberufen und Aufstiegschancen. Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber im Vogelsbergkreis und legt besonderen Wert auf die Personalentwicklung - viele der heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre berufliche Laufbahn als Auszubildende bei KRAUSE begonnen. Auch in diesem Jahr begrüßen die Steigtechnikspezialisten wieder neue Auszubildende zum 01. August 2024. Zehn junge Menschen auf der Karriereleiter

Drei Auszubildende starten ihre Lehre als Industriekaufleute, je zwei als Fachinformatiker, Fachlageristen und Metallbauer*in, einer beginnt eine Umschulung zum Technischen Produktdesigner. KRAUSE legt Wert auf eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung, die neben den fachlichen auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Auszubildenden fördert. Dieses Engagement in die Ausbildung neuer Fachkräfte spiegelt die langfristige Strategie des Unternehmens wider, in die Zukunft zu investieren und gleichzeitig höchste Standards in der Personalentwicklung zu setzen. Einführungswoche für einen gelungenen Start

Vom 01. bis zum 09. August 2024 nehmen die neuen Azubis an einer Einführungswoche teil, die ihnen einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Laufbahn bei KRAUSE ermöglichen soll. Dazu gehören intensive Produktschulungen, die den Auszubildenden das umfangreiche Produktsortiment und die innovativen Technologien von KRAUSE näherbringen. Zudem werden Excel-Kurse angeboten, um die technischen Fähigkeiten der neuen Mitarbeitenden zu fördern. Kennenlernspiele stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Teamarbeit unter den Auszubildenden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Vermittlung der KRAUSE-Regeln für ein reibungsloses und sicheres Arbeitsumfeld. Organisatorische Informationen und Betriebsrundgänge bieten den neuen Mitarbeitenden einen umfassenden Überblick über die Unternehmensstruktur und die verschiedenen Abteilungen. Das Hauptziel dieser Woche ist es, den neuen Auszubildenden die Arbeitsprozesse und -abläufe von KRAUSE näherzubringen und den Austausch sowie das Kennenlernen untereinander zu fördern. Ab dem 12. August 2024 beginnt dann die eigentliche Ausbildung in den entsprechenden Abteilungen. Gute Wünsche der Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung wünscht allen neuen Auszubildenden viel Erfolg und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei KRAUSE finden Sie unter: www.krause-systems.de/karriere Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert. Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 - 0

http://www.krause-systems.de Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511

