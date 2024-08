Rein ins Berufsleben: Ausbildungsstart bei DENIOS

Ab jetzt wird´s spannend: Die DENIOS SE hat zum Start des neuen Ausbildungsjahres zehn neue Talente am Hauptsitz in Bad Oeynhausen begrüßen dürfen. Die Nachwuchskräfte werden in den kommenden Jahren in verschiedenen Bereichen ihre Ausbildung oder ihr Studium absolvieren und dabei jede Menge an Berufserfahrung sammeln.

Start in einen neuen Lebensabschnitt

"Das Thema Ausbildung ist hier bei uns schon immer ein ganz wichtiges gewesen", erzählt Lena Vollmer (Personalreferentin und Ausbildungsleiterin bei DENIOS). "Vor allem in der jetzigen Zeit sind qualifizierte Azubis so wichtig. Daher freuen wir uns, dass uns so viele Bewerbungen erreicht haben und heißen unsere neuen Gesichter ganz herzlich willkommen." DENIOS ist der Weltmarktführer in den Bereichen Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit. "Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit standen bei uns schon immer an allererster Stelle", betont Helgard Meffert (Personalleiterin bei DENIOS). "Unsere Auszubildenen können sich also sicher sein, dass sie in einem Unternehmen mit Zukunft gelandet sind. Umweltthemen sind heute wichtig - und das werden sie auch in Zukunft sein."

Eine Ausbildung mit Gütesiegel

Das Familienunternehmen aus Bad Oeynhausen lässt sich seine Ausbildung bereits seit einigen Jahren zertifizieren. Gerade erst im Juli hat DENIOS erneut das Siegel BEST PLACE TO LEARN® bekommen. Bei einer wissenschaftlich fundierten Online-Umfrage wurden die Qualitäten von DENIOS unter die Lupe genommen - mit dem Ergebnis: Ausgezeichnete Ausbildung! Ins Leben gerufen wurde BEST PLACE TO LEARN® vom Ausbildungsportal AUBI-plus aus Hüllhorst (NRW). Die zehn Auszubildenen und Studierenden haben bereits an ihrem ersten Tag viele Einblicke über das bekommen, was sie in den nächsten Jahren erwarten wird. Wo sich alle einig waren: Der Start war schon einmal aufregend und voller Eindrücke, sodass nun eine spannende Reise ins Berufsleben beginnen kann.

Diese Nachwuchskräfte werden ab jetzt das erfolgreiche Team von DENIOS verstärken: Rouven Stahlhut (Student Elektrotechnik), David Luis Perez Langemann (Mechatroniker für Kältetechnik), Emma Will (Industriekauffrau), Niklas Jesusek (Industriekaufmann), Timon Osterholz (Elektroniker für Betriebstechnik), Nico Obersundermeyer (Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung), Philipp Tramer (Student BWL - Schwerpunkt Produktion/Logistik), Ben Friesen (Student Wirtschaftsingenieurwesen), Marcel Hofrath (Industriekaufmann), Finn Marschke (Student BWL - Schwerpunkt Finance/Controlling).

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de.

