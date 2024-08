Startseite Quantum Battery Metals kündigt strategisches Explorationsprogramm 2024 für das Konzessionsgebiet Kahuna an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-01 23:23. VANCOUVER, British Columbia, 1. August 2024 / IRW-Press / - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT) (OTC Pink: BRVVF) (FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) freut sich, sein umfassendes und strategisches Explorationsprogramm 2024 für das Konzessionsgebiet Kahuna vorzustellen, ein entscheidender Fortschritt in unseren laufenden Bemühungen, unsere Kobaltprojekte zu verbessern und zu erweitern. Diese gut orchestrierte Explorationsinitiative unterstreicht Quantums Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung und die wachsende Nachfrage nach wichtigen Batteriemetallen. Eckpunkte des Explorationsprogramms 2024 bei Kahuna: Umfassende Bodenprobenentnahme: Unser Explorationsteam wird im gesamten Konzessionsgebiet Kahuna eine umfangreiche Bodenprobenentnahmekampagne durchführen. Dieses Programm wurde zur systematischen Bewertung und Abgrenzung neuer Mineralisierungszonen konzipiert, wobei die vielversprechenden Ergebnisse früherer Explorationsbemühungen genutzt werden sollen. Der Bodenbeprobungsprozess wird eine Entnahme einer Vielzahl von Proben an verschiedenen Stellen des Konzessionsgebietes umfassen, um geochemische Anomalien zu identifizieren, die auf das Vorhandensein bedeutender Kobalt- und Silberlagerstätten hinweisen könnten. Durch die Kartierung dieser Anomalien will Quantum die aussichtsreichsten Gebiete für weitere detaillierte Explorationsarbeiten genau bestimmen. Geophysikalische Untersuchungen: Um unser Verständnis der untertägigen Eigenschaften des Konzessionsgebietes Kahuna zu vertiefen, werden wir fortschrittliche geophysikalische Techniken der induzierten Polarisation (IP) einsetzen. Diese Untersuchungen sind entscheidend für die Kartierung der untertägigen Strukturen und die Identifizierung potenzieller Bohrziele. Die IP-Geophysik wird es uns ermöglichen, Variationen des Widerstands und der Aufladbarkeit im Untergrund zu erkennen, die auf mineralisierte Zonen hinweisen. Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Daten werden dazu beitragen, unsere Explorationsstrategie zu verfeinern und unsere Bohranstrengungen auf die vielversprechendsten Ziele zu konzentrieren, um so die Ressourcenzuweisung und die Effizienz der Exploration zu optimieren. Infill-Schürfgräben: Als Teil unseres zielgerichteten Ansatzes zur Abgrenzung der Ressourcen werden wir strategische Infill-Schürfgräben in den Schlüsselbereichen des Konzessionsgebietes ausheben. Bei dieser Methode werden Gräben über mineralisierten Zonen ausgehoben, um das unterlagernde Gestein freizulegen und Zugang für Proben aus frischem Gestein für detaillierte geologische, geochemische und strukturelle Analysen zu erhalten. Die Infill-Schürfgräben werden uns dabei helfen, die Kontinuität und das Ausmaß der Mineralisierung besser zu verstehen und wichtige Daten zu liefern, die die Planung der nachfolgenden Bohrprogramme unterstützen werden. Diese Phase des Explorationsprogramms ist von entscheidender Bedeutung, um ein umfassenderes Modell des mineralischen Potenzials des Konzessionsgebietes zu erstellen und in Richtung Ressourcenschätzung voranzuschreiten. Engagement für die Umwelt: Quantum Battery Metals Corp. setzt sich unermüdlich für den Umweltschutz ein. Während des gesamten Explorationsprogramms werden wir die besten Praktiken des Umweltmanagements anwenden, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und die Erhaltung des lokalen Ökosystems zu gewährleisten. Unsere Umweltprotokolle beinhalten strenge Überwachungs- und Schadensminderungsmaßnahmen, um negative Auswirkungen auf Boden, Wasser und Wildtiere zu verhindern. Darüber hinaus verpflichten wir uns zu einer transparenten Kommunikation mit den lokalen Gemeinden und den Stakeholdern, um sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten sowohl mit den ökologischen als auch mit den sozialen Erwartungen übereinstimmen. Indem wir die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, wollen wir das Konzessionsgebiet Kahuna so entwickeln, dass alle Stakeholder davon profitieren und die Umwelt für künftige Generationen erhalten bleibt. Kommentare der Geschäftsleitung: David Greenway, Direktor von Quantum Battery Metals Corp., betonte die Bedeutung des Explorationsprogramms 2024 und erklärte: Das Konzessionsgebiet Kahuna stellt eine bedeutende Chance für unser Unternehmen dar. Unser Explorationsprogramm 2024 wurde konzipiert, um auf früheren Erfolgen aufzubauen und unser Verständnis dieses wertvollen Projekts zu verbessern. Angesichts der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Batteriemetallen, insbesondere Kobalt, konzentrieren wir uns darauf, das Potenzial von Kahuna voll auszuschöpfen, und unsere Explorationsaktivitäten in diesem Jahr werden für das Erreichen dieses Ziels von entscheidender Bedeutung sein. Über das Konzessionsgebiet Kahuna:

Das Kobalt-Konzessionsgebiet Kahuna liegt strategisch günstig 14 Kilometer nordöstlich von Temagami und 37 Kilometer südlich von Cobalt, Ontario, in einem Gebiet mit einer reichen Bergbaugeschichte. Die Region ist für ihre ergiebigen Kobalt- und Silbervorkommen bekannt, was sie zu einem erstklassigen Ziel für die Explorationsbemühungen von Quantum macht. Das Konzessionsgebiet Kahuna zeichnet sich durch eine bedeutende Kobalt- und Silbermineralisierung aus, insbesondere in Kalzitgängen, die im Nipissing-Diabas beherbergt sind, einer geologischen Formation, die in der Vergangenheit hochgradige Mineralisierungen hervorgebracht hat. Mineralisierung und Geschichte:

Das Konzessionsgebiet Kahuna kann auf eine lange Geschichte der Mineralproduktion mit erwähnenswerten historischen Fördermengen zurückblicken, einschließlich etwa fünf Tonnen Material mit einem gemeldeten Gehalt von 22 % Kobalt und 20 Unzen Silber pro Tonne. Diese beeindruckenden historischen Daten unterstreichen das Potenzial des Konzessionsgebietes Kahuna, einen bedeutenden Beitrag zur Versorgung mit wichtigen Batteriemetallen zu leisten. Insbesondere das Vorhandensein von hochgradigem Kobalt macht das Konzessionsgebiet zu einem wertvollen Asset im Zusammenhang mit den schnell wachsenden Märkten für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher, die eine beispiellose Nachfrage nach Batteriematerialien erzeugen. Quantum Battery Metals Corp. ist bereit, das Konzessionsgebiet Kahuna durch einen methodischen und datengesteuerten Explorationsansatz voranzutreiben. Wir nutzen unser technisches Know-how, innovative Methoden und ein tiefes Verständnis der geologischen Rahmenbedingungen, um das volle Potenzial des Konzessionsgebietes Kahuna zu erschließen. Während wir mit unserem Explorationsprogramm 2024 vorankommen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung von kritischen Batteriemetallen beizutragen, die für eine CO2-arme Zukunft unerlässlich sind. QUANTUM BATTERY METALS CORP. Marc Momeni

Marc Momeni, CEO und Direktor

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

