Holger Ballwanz (www.ballwanz.immobilien), ein renommierter Investor im Immobiliensektor, übernimmt gemeinsam mit seinen Partnern Hausverwaltungen in den Metropolen Deutschlands. Mit diesem strategischen Schritt erweitern sie ihr Portfolio und stärken ihre Position im Bereich von Immobilienverwaltungsdiensten. Investor in Hausverwaltungen: Holger Ballwanz übernimmt Hausverwaltungen in Deutschland Als Investor in Hausverwaltungen setzt Holger Ballwanz auf die professionelle und zuverlässige Verwaltung von Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien. Durch diese Übernahmen werden sowohl die bestehenden Kunden als auch die Mitarbeiter in die neuen Strukturen integriert, was eine nahtlose Fortführung aller Dienstleistungen gewährleistet. Investor in Hausverwaltungen: Erweiterung des Serviceangebotes Mit der Integration der neu übernommenen Hausverwaltungen können Kunden von einem noch breiteren Spektrum an Dienstleistungen profitieren. Dazu gehören unter anderem: Professionelle Hausverwaltung: Effiziente und transparente Verwaltung von Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien.

Technisches Gebäudemanagement: Regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Immobilien.

Finanz- und Vermögensverwaltung: Sorgfältiges Management der finanziellen Belange der Immobilien.

Mieterbetreuung und -service: Umfassende Betreuung der Mieter, von der Vertragsgestaltung bis hin zur Konfliktlösung. Investor in Hausverwaltungen: Stärkung der Marktposition "Diese Übernahmen sind ein bedeutender Schritt in unserer Wachstumsstrategie und unterstreichen unser Engagement, den bestmöglichen Service zu bieten", erklärt Holger Ballwanz, Geschäftsführer von Holger Ballwanz Immobilien. "Durch die Bündelung der Kräfte mit unseren Partnern und den neu übernommenen Hausverwaltungen können wir unsere Position am Immobilienmarkt weiter festigen." Holger Ballwanz Immobilien ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Spezialist für die diskrete Vermittlung von Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler. "Unsere Expertise umfasst den Ankauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien, die Verpachtung sowie die Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien. Wir legen großen Wert auf Vertraulichkeit und Exklusivität bei unseren Transaktionen, um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten." Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien, ist auch Vorstand der Hotel Investments AG und der REBA IMMOBILIEN AG. Mit einem umfangreichen Portfolio und einer starken Präsenz in der DACH-Region sind wir der zuverlässige Partner für alle Aspekte der Off Market Gewerbeimmobilien. Weitere Informationen: www.ballwanz.immobilien www.hotel-investments.ch www.reba-immobilien.ch Über Holger Ballwanz Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region. Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten. Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören: - Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

- Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

- Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

- Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

- Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

- Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

- Wohnanlagen Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler: - Vermittlung von Gewerbeimmobilien

- Ankauf von Gewerbeimmobilien

- Verkauf von Gewerbeimmobilien

- Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

- Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

- Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden. Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern. Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. Weitere Informationen: www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

