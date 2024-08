Startseite ETS Group übernimmt IVOC-X GmbH - ETS Air Systems als Experte für Luftreinigungssysteme Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-01 09:28. Die ETS Group - Environmental Technology Services -, der europäische Markt- und Technologieführer im Bereich von Umwelttechnologien, übernimmt die IVOC-X GmbH, einen Spezialisten für Luftreinigungssysteme. - Die IVOC-X GmbH mit Sitz in Jena wird die ETS Group um weitere patentierte Spitzentechnologien mit Anwendungen im industriellen wie im Laborbereich für unterschiedliche Anwendungen ergänzen. Sie wird künftig als "ETS Air Systems" firmieren und das Angebot der Gruppe erweitern.

- Neben eigenen Produkten, die unter der Marke "IVOC-X - Clean Air" vertrieben werden, wird es zu einer engen technologischen Zusammenarbeit mit der "ETS Degassing", dem europäischen Marktführer im Bereich der mobilen Abgasreinigungsanlagen, kommen. Ziel ist es, gemeinsam neue Anlagen zur gezielten Minderung des CO2-Footprints zu entwickeln und die Serviceleistung zur Bestimmung des CO2-Impacts für Kunden voranzutreiben.

- Gezielte Investitionen in die Weiterentwicklung der gemeinsamen Gruppe mit Fokus auf technische Innovationen und fortgesetzte Internationalisierung. Amelinghausen, 1. August 2024 - Die ETS Group - Environmental Technology Services - vereint 17 Jahre an Erfahrung im Bereich der Umwelttechnologie. International ist die Gruppe mit sieben Niederlassungen in Europa und dem Mittleren Osten vertreten und ist mit der ETS Degassing der Marktführer für innovative Services und Technologien für die Abgasbehandlung. Mit einem Anlagenpark von ca. 50 mobilen Brennkammern sowie arrondierendem Equipment zum Einsatz auf Kundenbaustellen und patentierter Technologie verfügt die ETS Group bereits heute in Westeuropa über ein umfassendes Netzwerk an Anlagen und Serviceleistungen. Innerhalb der letzten 12 Monate hat die Gruppe ihre Stellung weiter ausgebaut, insbesondere mit Fokus auf weitere Internationalisierung und die Adressierung unterschiedlichen Kundenindustrien. Mit der Akquisition der IVOC-X macht die Gruppe einen weiteren gezielten Schritt der Expansion, wobei die Transaktion weitere innovative und patentierte Lösungen zur Gruppe und damit zur Positionierung als starkes ESG-Unternehmen beiträgt. Zur künftigen Strategie unter dem Dach der ETS Group zählt nicht nur der Ausbau der Luftreinigungssysteme der heutigen IVOC-X, sondern auch die Kombination der effizienten mobilen Systeme der ETS Degassing mit den Technologien zur Abluftbehandlung der IVOC-X. Durch die Übernahme wird sich das Angebot zur Abgasbehandlung der ETS Group erweitern und technologisch diversifizieren. Damit wird die Behandlung von Abgasen mittelfristig noch effizienter und leistet mit der Reduzierung des GHG-Fußabdrucks einen signifikanten Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Erfüllung der UN Sustainable Development Goals (SDG). Durch Integration der IVOC-X Systeme zur kontinuierlichen Messung der Gaszusammensetzung kombiniert die Gruppe das Know-how von sich ergänzenden Technologien, die essenziell zur Bestimmung des CO2-Impacts und dessen Reduzierung ist. Für die Zukunft plant die Gruppe weitere Investitionen in den Ausbau des gemeinsamen Anlagenparks sowie die stetige Weiterentwicklung der proprietären Technologie, um den hohen Anforderungen bestehender und neuer Kundenindustrien Rechnung zu tragen und die eigene Technologieführerschaft weiter auszubauen. Normen Gerlach und David Wendel, Geschäftsführer der ETS Group erklärten: "Mit der Akquisition der IVOC-X erschließen sich uns neue Technologien, die wir im synergistischen Sinne in unseren Anlagen der ETS Degassing zum Einsatz bringen können. Gleichzeitig erhöhen wir damit den IP-Schutz unserer Anlagen und Dienstleistungen. Des Weiteren bekommen wir Zugang zu Know-how und Kompetenz, welche uns neue Anwendungen erschließt. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Position im Markt ausgebaut und flexibel auf die gestiegenen regulativen Anforderungen unserer Kunden reagiert. Mit dem Kauf der IVOC-X erschließen sich uns nicht nur neue Industrieanwendungen, sondern zusammen werden wir neue Dienstleistungen für unsere Kunden anbieten können. Dies wird auch unsere internationale Expansion und Wettbewerbsdifferenzierung weiter vorantreiben." Dr. Thomas Krech und Dennis Sippach, Geschäftsführer der IVOC-X - zukünftig ETS Air Systems - ergänzen: "Wir haben in der ETS Group einen Partner gefunden, mit dem wir unsere Produkte und Anwendungen für verschiedene Luftreinigungssysteme weiter ausbauen können. Auch unsere Innovationen zur kontinuierlichen Messung von Luftqualitätsparamatern ergänzen in fast idealer Weise das Angebot der ETS Group. Durch die Aufstellung und Organisation der ETS Group werden wir in der Lage sein, unsere Kompetenz und Angebote dem Markt und unseren Kunden noch schneller zur Verfügung zu stellen." Dr. Uwe Nickel, Vorsitzender des Supervisory Boards der ETS Group, erklärte: "Das Managementteam der ETS Group hat auf der Basis von jahrzehntelangem Know-how im Bereich der Abgasbehandlung in hervorragender Weise und kürzester Zeit eine ausbaufähige Plattform für Services im Bereich der Umweltschutztechnologien geschaffen. Durch die Akquisition der IVOC-X als innovativem Spezialisten für Luftreinigungssysteme erweitert die Gruppe nicht nur ihr Know-how, sondern kann dieses durch intelligente Kombination innerhalb der Gruppe noch potenzieren, was die Technologieführerschaft der ETS Group weiter unterstreicht." Die ETS Group mit Sitz in Amelinghausen ist ein internationaler Anbieter im Bereich von Services rund um Umweltschutztechnologien. Die Gesellschaften der ETS Group tragen aktiv zur Reduzierung des CO2-Footprints bei. Die ETS Degassing GmbH als eines der Gruppenunternehmen ist tätig im Bereich von mobilen thermischen Abgasreinigungsanlagen. Die angebotenen Dienstleistungen und patentierten Technologien spielen für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Emissionen. Mit einem Portfolio von über 50 mobilen Anlagen zur Emissionsminderung verfügt das Unternehmen über die größte Flotte in Europa. Firmenkontakt

