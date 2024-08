Startseite VisorTech Wildkamera WK-440 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-01 09:12. Für spannende Einblicke in das Leben der Waldbewohner - tagsüber und nachts - Hochauflösende Videos in 4K und Fotos bis 50 Megapixel (interpoliert)

- Extra-schnelle 0,3 Sekunden Auslöse-Zeit

- Bis zu 20 Meter PIR-Reichweite

- Nachtsicht dank No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge

- Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2") Diagonale

- Bis zu 6 Monate Stand-by bei Batteriebetrieb Die neue Wildkamera (https://www.pearl.de/mtrkw-6680-wildkameras.shtml) von VisorTech (https://www.pearl.de/ar-2-81.shtml) ermöglicht die unbemerkte Beobachtung von Waldbewohnern

wie Rehen und Wildschweinen sowie tierischen Besuchern im heimischen Garten, sowohl bei Tag als

auch bei Nacht. Die Kamera ist mit einem PIR-Bewegungssensor und No-Glow-IR-LEDs ausgestattet,

sodass auch im Dunkeln Aufnahmen gemacht werden können, ohne die Tiere zu stören. Die Kamera zeichnet das Geschehen in hochauflösenden 4K-UHD-Videos oder Fotos auf. Darüber

hinaus verfügt sie über zusätzliche Funktionen wie Zeitraffer und Serienbild, um Langzeit-Ereignisse zu

dokumentieren und bis zu 10 Bilder in schneller Folge aufzunehmen. Das wettergeschützte Gehäuse macht die Wildkamera zur idealen Wahl für den Außeneinsatz, da es

sie gegen widrige Wetterbedingungen schützt. Die Kamera ist unmittelbar einsatzbereit. Nach dem

Einlegen der Batterien können die gewünschten Einstellungen im Menü vorgenommen und die Kamera

anschließend eingesetzt werden. - Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

- PIR-Sensor: für automatische Aufnahme per Bewegungserkennung, Erfassungswinkel

gesamt: 120°, 0,3 Sek. Auslösezeit

- Nachtsicht dank No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge, bis zu 20 Meter Reichweite

- Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in

bestimmten Zeitintervallen

- Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 10 Fotos nacheinander aufnehmen

- CMOS-Sensor mit 2 MP

- Video-Auflösung: 3840 x 2160 (4K UHD), 2688 x 1520 (2,7K), 1920 x 1080 (Full HD 1080p),

1280 x 720 (HD 720p), 854 x 480 (WVGA)

- Einstellbare Aufnahme-Dauer: 3 Sekunden bis 10 Minuten

- Einstellbare Aufnahme-Verzögerung: 5 Sekunden bis 60 Minuten

- Foto-Auflösung: 1, 3, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 50 MP (interpoliert)

- Aufnahmeformat Videos: AVI, Bilder: JPEG

- Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2") Diagonale: für Einstellungen und Aufnahme-Kontrolle

- Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

- Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die

Speicherkarte voll ist

- Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

- Bis zu 6 Monate Stand-by bei Batteriebetrieb

- Steckplatz für microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

- Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon oder per 6-V-Netzteil (bitte dazu bestellen)

- Maße: 112 x 88 x 60 mm, Gewicht: 200 g

- Wildkamera inklusive Haltegurt, USB-C-Datenkabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107432504 Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7571-625

