Patriot benennt das Projekt Corvette in Projekt Shaakichiuwaanaan (Shaa-gi-chi-waa-naan) um

- Patriot ist stolz, die Umbenennung des Projekts Corvette in Projekt Shaakichiuwaanaan (ausgesprochen Shaa-gi-chi-waa-naan) bekannt zu geben, wie von den Ältesten der Chisasibi und Mitgliedern der Familie Tallyman vorgeschlagen.

- Es wurde ein Logo für das Projekt entwickelt, das in Zusammenarbeit mit der Familie Tallyman entworfen wurde.

- Seit 2022 haben mehr als 200 Kommunikationsaktivitäten mit verschiedenen Chisasibi-Führungskräften, Landnutzern, Gemeindemitgliedern, Unternehmern und Organisationen stattgefunden, was ein hohes Maß an breiter Beteiligung der Gemeinschaft an den bisherigen Konsultationsprozessen widerspiegelt.

- Der Beitrag der Mitglieder der Cree-Gemeinschaft zu den direkten Aktivitäten auf der Baustelle umfasst Bohrungen, Bauarbeiten, den Camp-Betrieb und Straßenbau. Mehr als 105 Arbeiter der First Nations haben bis dato im Jahr 2024 an dem Projekt gearbeitet.

- Die Erhebung von Umweltdaten wird von einem Cree-Unternehmen (Niigaan) mit Cree-Mitarbeitern vor Ort durchgeführt.

- Die große Eröffnung von Patriots Büro in Chisasibi wird im August 2024 stattfinden.

- Patriot bleibt im Zeitplan für eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung auf dem Projekt Shaakichiuwaanaan im August 2024, einschließlich der Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13.

Alix Drapack, Executive Vice President of ESG bei Patriot, kommentiert: Die Entscheidung, den Namen des Projekts Corvette in Projekt Shaakichiuwaanaan zu ändern, spiegelt das Engagement von Patriot wider, eine starke Beziehung mit der Cree-Nation Chisasibi und der Familie des Tallyman aufzubauen. Das Unternehmen anerkennt, schätzt und respektiert das traditionelle Territorium der Cree und ihre Verbindung zum Land.

Die Einführung eines Verweises auf die Cree-Sprache in den Projektnamen ist eine großartige Gelegenheit, die Cree-Kultur durch die Geschichte, die der Name repräsentiert, zu vermitteln. Auf diese Weise kann Patriot die Cree-Kultur mit der größeren Gemeinschaft der Patriot-Stakeholder teilen, fügte sie hinzu.

31. Juli 2024 - Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Patriot") (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Umbenennung des Projekts Corvette in Projekt Shaakichiuwaanaan bekannt zu geben. Das Cree-Wort Shaakichiuwaanaan bedeutet auf einen Hügel oder einen Berg steigen und bezieht sich auf drei Hügel/Berge in der Nähe des Projekts.

Das zu 100% im Besitz von Patriot befindliche Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) befindet sich in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Alle Bohrexplorationsaktivitäten von Patriot fanden auf Trapline CH39 statt, die sich auf dem traditionellen Territorium der Cree Nation in Chisasibi befindet.

Foto mit Blick von CV5 nach Nordwesten, das die drei Berge/Hügel zeigt - die Grundlage des Wortes Shaakichiuwaanaan.

Seit 2022 haben mehr als 200 Kommunikationsaktivitäten mit verschiedenen Chisasibi-Führungskräften, Landnutzern, Unternehmern, Organisationen und Gemeindemitgliedern stattgefunden. Etwa alle sechs Wochen besucht das ESG-Team von Patriot die Gemeinde persönlich. Während mehrerer Gespräche mit der Familie des Tallymans und der Gemeinde wurde die Idee einer Umbenennung des Projekts vorgeschlagen und diskutiert. Patriot bat den Tallyman und die Ältesten der Gemeinde um ihre Meinung und die Empfehlung lautete, das Cree-Wort Shaakichiuwaanaan in Bezug auf das Projekt zu verwenden.

Auf der Grundlage dieser Empfehlung wurde in Zusammenarbeit mit der Familie des Tallymans ein Logo für das Projekt entwickelt, das für die Cree wichtige Symbole wie eine Gans, ein Tipi und Cree-Silben enthält.

Projekt-Logo: Entworfen in Zusammenarbeit mit der Familie des Tallymans

Ein Schlüssel zum Erfolg des Projekts Shaakichiuwaanaan ist der Beitrag der Arbeiter der First Nations vor Ort. Mitglieder der Cree-Gemeinschaft haben sich an den Aktivitäten auf der Baustelle beteiligt, einschließlich der Bohrungen, der Bauarbeiten, des Camp-Betriebs und des Straßenbaus. Mehr als 105 Arbeiter der First Nations haben im Jahr 2024 an dem Projekt gearbeitet. Unmittelbar vor dem Goose Break im April waren dies etwa 23 % der Arbeiter auf der Baustelle.

Seit 2022 werden auf der Baustelle von dem Cree-Unternehmen Niigaan grundlegende Umweltdaten erhoben. Im Rahmen dieser Joint-Venture-Partnerschaft arbeiten Mitglieder der Chisasibi-Gemeinschaft mit Biologen verschiedener Umweltberatungsfirmen zusammen, was für beide Seiten vorteilhaft ist und den Austausch von Informationen der Crees ermöglicht, die ihr einzigartiges Verständnis ihres Landes widerspiegeln.

Patriot freut sich außerdem, die Anmietung von Büroräumen im Chisasibi Commercial Center bekannt zu geben, die am 1. August 2024 beginnen werden. Edward Bearskin, der Community Liaison Officer von Patriot, wird von diesem Büro aus arbeiten und den Gemeindemitgliedern die Möglichkeit geben, über das Projekt Shaakichiuwaanaan zu diskutieren und Feedback zu geben, während das Projekt voranschreitet.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Shaakichiuwaanaan (früher als Projekt Corvette bekannt) in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Projekt Shaakichiuwaanaan beherbergt den Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer aktuellen Mineralressourcenschätzung1, die auf Basis des enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) als die größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt eingestuft wird. Darüber hinaus beherbergt das Projekt Shaakichiuwaanaan zahlreiche weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie bedeutende Gebiete mit aussichtsreichen Trends, dessen Bewertung noch aussteht.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com . Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

