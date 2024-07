Startseite Master of Desaster - Ordnung im Büro von A bis Z Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 17:10. Rund 20 spannende Podcasts mit Ordnungsexpertin Edith Stork / Exklusive Webinarreihe zur radikalen Verbesserung Ihres Büromanagements Weilburg, August 2024. Als Hommage an die verstorbene Ordnungsexpertin Edith Stork haben wir die Podcast-Serie "Master of Desaster - Ordnung im Büro von A bis Z" komplett überarbeitet und im Juli 2024 neu gestartet. "Wir haben über Ablagesysteme, über Bürologistik gesprochen, über Clear Desk - jeden Abend einen ferien Schreibtisch - über Dokumentation und vieles mehr. Es hat sehr viel Spaß gemacht viele Geschichten aus Ihrem bewegten Leben zu erfahren", sagt Themen-Radio-Chefredakteur Wolfgang Eck. Hier geht es zum Podcast: https://www.themen-radio.de/2024/ordnung-im-buero-serie-episode-01/ "Unordnung im Büro kostet Geld", lautete zeitlebens die Botschaft der Frankfurter Büro-Organisatorin Edith Stork. Ihr Bestseller "Logistik im Büro" hat vielen Menschen geholfen und viele Fans. Dort gliedert sie die Themen von A bis Z - woran sich auch der Podcast orientiert. Methode in sechs Webinaren lernen

In den Webinaren zeigt sie, wie Büroabläufe, Aktengestaltung, Dokumentation einschließlich Nutzung des Büromobiliars optimiert werden können. Dies gelingt eindrucksvoll durch das von ihr entwickelte und lizenzierte Organisationssystem A-P-DOK® (Administration, Projekte, Dokumentation).

Es ermöglicht im Büro eine für alle Beteiligten nachvollziehbare und verbindliche Ordnung einzuführen und beizubehalten. Unnötiges "fliegt raus", und was bleibt, erhält eine Systematik. Wer von Edith Stork in ersten Ansätzen lernt, die Regentschaft über das Papier zu übernehmen, kann für jede Institution eine höhere Wertschöpfung und Kosteneinsparungen erzielen. Derzeit bieten wir für begrenzte Zeit die komplette Webinarreihe für 49 Euro an. Die Themen sind aber demnächst auch einzeln buchbar bei Input-Service.

https://input-service.de/kurs/ordnung-im-buero/ 1.Einführung in die A-P-DOK®-Methode, Dauer: ca. 60 Minuten

2.Inhalt der Ordner 1 (Das Innenleben, Überblick, A, DOK) Dauer: ca. 45 Minuten

3.Inhalt der Ordner 2 (Die P-Ordner mit Übung / Ordner bauen) Dauer: ca. 45 Minuten

4.Wording/Verschlagwortung, Archivierung / Aufbewahrungsfristen, Dauer: ca. 30 Minuten

5.Clear Desk, Dauer: ca. 45 Minuten

Management-Publishing - Verlag für Management-Themen. Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen. 2020 startete der Verlag mit Themen-Radio (www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin (www.mehr-magazin.com). Und über www.input-service.de können zum Teil kostenlose Whitepaper oder Webinare online bestellt werden. Zum Beispiel unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation mit Ordnungs-Expertin Edith Stork. Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de.

Eckpunkte Kommunikation GmbH / Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442

http://www.management-publishing.com Pressekontakt

Management Publishing

Wolfgang Eck

Bahnhofstraße 23

35781 Weilburg

06471-5073442

