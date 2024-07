Startseite Europas größtes eintrittsfreies Blues- und Jazzfestival in Bamberg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 13:52. Bamberg wird ab dem 2. August für zehn Tage das Zentrum der Blues- und Jazzmusik Bamberg wird ab dem 2. August für zehn Tage das Zentrum der Blues- und Jazzmusik. Rund 150.000 Besucher werden zu 60 Live-Konzerten erwartet, die bei freiem Eintritt auf verschiedenen Bühnen in Bamberg stattfinden. Internationale Kulturmarke Das jährlich stattfindende Musikfestival "Best Of Blues & Jazz" hat sich als bedeutende internationale Kulturmarke etabliert. Besucher erleben eine Mischung aus internationalen Stars, nationalen Größen, regionalen Geheimtipps und talentierten Newcomern der Blues- und Jazzmusik. In 17 Jahren hat sich die Veranstaltung von einer charmanten Idee zum größten eintrittsfreien Open-Air Blues- und Jazzfestival in Europa entwickelt. Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat die Schirmherrschaft über das diesjährige Festival übernommen. Unterstützung und Organisation Das Festival wird vom Stadtmarketing Bamberg organisiert und von zahlreichen Partnern unterstützt, darunter die Sparda-Bank Nürnberg und die Deutsche Fernsehlotterie. Für die Fernsehlotterie ist dies das dritte Festivalprojekt neben dem Rockfestival in Wacken und der Kieler Woche. Die Kosten des Festivals in Höhe von rund 250.000 Euro werden komplett durch regionale Partner getragen. Der Erlös des diesjährigen Festivals kommt dem neuen Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt in Bamberg zugute. Kulturelle Vielfalt und Zugang für alle Das Festival verfolgt die Philosophie, allen Menschen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten ein hochwertiges Musikereignis zu bieten. Die aktuelle weltpolitische Lage und die dramatischen Kostensteigerungen haben diesen Aspekt noch wichtiger gemacht. Musik wird als verbindendes Element angesehen, das Menschen aus verschiedenen Bereichen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Geschlecht und Religion, zusammenbringt. Diese Werte spiegeln sich in der Vielfalt der auftretenden Künstler wider. Langjährige Partnerschaften Die Sparda-Bank Nürnberg begleitet das Festival seit dem ersten Jahr und hat seit drei Jahren das Namensrecht übernommen. Peter van de Ven von der Sparda-Bank Nürnberg eG betont, dass Musik und Kultur das Gemeinschaftsgefühl sowie die Lebensqualität in der Region stärken. Die Sparda-Bank unterstützt seit vielen Jahren kulturelle Veranstaltungen in Bamberg und der Metropolregion, darunter das Straßenkunst-Event "Bamberg zaubert" und das Nürnberger Bardentreffen. Das "Best Of Blues & Jazz"-Festival in Bamberg hat sich als herausragendes kulturelles Ereignis in Europa etabliert. Mit starker Unterstützung regionaler Partner setzt es Maßstäbe für kulturelle Inklusion und Gemeinschaftsgefühl. Musikliebhaber können sich auf zehn Tage voller hochkarätiger Auftritte und vielfältiger musikalischer Entdeckungen freuen. Das Stadtmarketing Bamberg genießt seit vielen Jahren bundesweite Vorbildfunktion und organisiert mit Bamberg Zaubert und dem Blues- & Jazzfestival gleich zwei international erfolgreiche Kulturmarken mit 400.000 Besuchern. Geschäftsführer ist seit über 20 Jahren Klaus Stieringer. Kontakt

