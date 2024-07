Startseite Unternehmensstärke - 15 Essays für mehr Erfolg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 11:52. Führende Experten und Expertinnen zeigen, wie Zukunftsfähigkeit für Unternehmen geht. Am 27. August 2024 erscheint im Mentoren-Verlag das Buch "Unternehmensstärke", herausgegeben von Marion Masholder. Diese Sammlung von 15 Essays führender Experten und Expertinnen bietet praxisnahe Ratschläge zu aktuellen Themen der Unternehmensführung. Elf Frauen und vier Männer haben dieses umfassende Gemeinschaftswerk in weniger als sechs Monaten auf die Beine gestellt. Dies ist eine außergewöhnliche Leistung, die nur mit sehr viel Disziplin und Stringenz zu schaffen war. Inhalt und Themen In "Unternehmensstärke" werden 15 innovative Lösungsansätze und tiefgreifende Einblicke für eine erfolgreiche Unternehmensführung vorgestellt. Die 15 Essays behandeln unterschiedlicher Fachbereiche, die für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen elementar sind und die auf der Essenz ihres Wissens aus jahrzehntelanger Tätigkeit für mittelständische Unternehmen basieren: - Der Führungscode der Zukunft - Marion Masholder

- Vernetztes Denken, vernetztes Handeln - Thomas Bayer

- Kommunikation als Führungsaufgabe - Dr. Nikolai A. Behr

- Entscheidungen treffen - BANI-Zeitalter - Corina Endele

- Chefsache Vertrieb - Simone Allard

- TEAM. Set. Match! - Sandra Karner

- Mikromanagement: Der schleichende Verlust - Lisa Boje

- Der Konflikt ist nicht dein Feind - Dierdre Messerli

- Gönnen Sie sich eine Krise! - Teresa Adler

- Empowerment statt Unterreprasentation - Silke Stamme

- The Power Of Curiosity - Karola Sakotnik

- Selbstfürsorge, Achtsamkeit u.m. - Angela Alexander

- Der Klang der Führung - Danja Bauer

- Erfolgsfaktor Farbe - Karsten Homann

- Klicks, Code und Kundenlächeln - Dr. Wolfram Schroers Mit einem Grußwort von Caroline von Kretschmann

(Präsidiumsmitglied Die Familienunternehmer e.V.) Und einem Vorwort von Christoph Ahlhaus

(Vorsitzender der Geschäftsleitung Der Mittelstand. BVMW) Zielgruppe "Unternehmensstärke" richtet sich an Führungskräfte und Entscheider, die praktische Methoden und Perspektiven suchen, um ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen. Das Buch bietet wertvolle Impulse für eine nachhaltige und erfolgreiche Unternehmensführung. Über die Herausgeberin Marion Masholder ist Expertin für Organisationsentwicklung und Führungsexzellenz. Sie unterstützt Vorstände, CEOs und Führungskräfte bei der Steigerung des Unternehmenserfolgs. Mit "Unternehmensstärke" liefert sie ein unverzichtbares Werk für alle, die ihre Führungsqualitäten verbessern und ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen möchten. Buchdetails Titel: Unternehmensstärke

Herausgeber: Marion Masholder

Erscheinungsdatum: 27. August 2024

ISBN: 978-3-98641-170-1

Seiten: 352

Preis: 29,00 EUR Für weitere Informationen und zur Bestellung besuchen Sie bitte die Webseite des Mentoren-Verlags. Zusätzlich zum Inhalt bietet das Buch praktische Fallstudien und Beispiele, die zeigen, wie die theoretischen Ansätze in der Praxis umgesetzt werden können. Damit erhalten Leser nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch konkrete Handlungsanleitungen. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100

https://mentoren-verlag.de Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758

https://mentoren-verlag.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten