Startseite Helot GmbH und Alois-Müller-Gruppe starten Mittelstands-Allianz für mobile Wärme- und Kältelösungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-31 11:51. Dormagen/ Ungerhausen, [30.07.2024] - Die Helot GmbH, verbindlicher Servicepartner für nachhaltige temporäre technische Infrastrukturlösungen von Klima- und Heizungssystemen, und die Alois-Müller-Gruppe, Spezialist für innovative und energieeffiziente Energie- und Gebäudetechnik, schließen eine strategische Vertriebspartnerschaft. Mit dieser starken Allianz setzen beide inhabergeführten mittelständischen Unternehmen ein Zeichen für mehr Anbietervielfalt im Markt und bieten damit eine starke, bundesweite und kundenfokussierte Alternative zu den global agierenden Konzernen. Starke bundesweite Partnerschaft: kundennah, serviceorientiert und nachhaltig

Durch die Partnerschaft zwischen der Helot GmbH und der Alois-Müller-Gruppe profitieren Kunden bundesweit von einem breiten Spektrum an luftgeführten sowie wassergeführten energieeffizienten Heizanlagen für temporäre technische Infrastrukturprojekte. Die regionale Nähe zu den Kunden steht bei beiden Unternehmen an erster Stelle. Dank der inhabergeführten Strukturen kann schnell und präzise auf spezifische Kundenwünsche eingegangen und anwendungsspezifische temporäre Lösungen entwickelt werden. Dabei setzen beide Partner auf direkte, persönliche Kommunikation und pflegen langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden. "Durch die Partnerschaft können wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, ihnen einen erstklassigen Service bieten und gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln, die wirtschaftlich und ökologisch überzeugen", betont Marius Stoffels, Geschäftsführer der Helot GmbH. Erweiterung des nachhaltigen Produktsortiments und bundesweite Expansion

Die Partnerschaft ermöglicht es der Helot GmbH, ihr im Schwerpunkt luftgeführtes Produktsortiment, um die hochwertigen und energieeffizienten wassergeführten mobilen Heizungsanlagen der Alois-Müller-Gruppe zu erweitern. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kooperation ist die geografische Erweiterung der Vermietung wassergeführter Heizungsanlagen der Alois-Müller-Gruppe Während diese bisher hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg vermietet wurden, ermöglicht die Partnerschaft nun eine Ausweitung auf das gesamte Bundesgebiet Deutschlands. Die Standorte der Helot GmbH in Dormagen, Berlin und Sankt Egidien werden hierbei eine entscheidende Rolle spielen. "Die Vertriebskooperation zwischen unseren beiden etablierten Mittelstandsunternehmen ermöglicht es uns, unsere innovativen und nachhaltigen mobilen Heiz- und Kühlsysteme bundesweit anzubieten. Dabei stehen unsere gemeinsamen Kunden und deren Anforderungen im absoluten Fokus. Mit ausgezeichnetem Service, Schnelligkeit und individuellen Lösungen gewährleisten wir, dass wir den hohen Erwartungen und Bedürfnissen unserer Kunden stets gerecht werden.", zeigt Markus Schramm, Geschäftsführer der Alois Müller GmbH auf. Für weitere Informationen und Presseanfragen kontaktieren Sie bitte: Jacqueline Demuth

Marketing-Managerin

Helot GmbH

Kruppstraße 21

41540 Dormagen

E-Mail: jacqueline.demuth@helot.com

Telefon: +49 2133 97875-81 Marco Lambart

Leiter Marketing & PR

Alois Müller GmbH

Gutenbergstraße 12

87781 Ungerhausen

E-Mail: marco.lambart@alois-mueller.com

Telefon: +49 8393 9467-121 Bei HELOT geht es nicht nur darum, temporäre technische Infrastruktur bereitzustellen oder Sanierungsprojekte durchzuführen. Es geht um Menschen. Es geht um Sie. In einer Zeit voller Hektik und sich schnell verändernder Anforderungen ist HELOT eine sichere Konstante in Ihren Projekten. Mit unserer pragmatischen Kreativität finden wir immer die beste Lösung, die andere vielleicht nicht sehen. Wir sind Ihr kompetenter und verlässlicher Servicepartner, der immer da ist. Wir hören zu, verstehen Ihre Bedürfnisse und setzen alles daran, Gelassenheit und Sicherheit in Ihre Projekte zu bringen. HELOT ist der verbindliche Begleiter, immer bereit, die Extra-Meile für Sie zu gehen. Kontakt

Helot GmbH

Jacqueline Demuth

Kruppstr 21

41540 Dormagen

015146363093

www.helot.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten