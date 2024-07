Startseite Ballermann kann auch Country Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-31 07:27. Gemacht auf der Ballermann Ranch - Von Cowboys für Cowboys & Cowgirls: BALLERMANN COUNTRY setzt in 2024 die Westernparty fort. Country-Sampler von der Ballermann Ranch Von Cowboys für Cowboys auf der echten BALLERMANN RANCH, von Annette u. André Engelhardt in Niedersachsen, dem nördlichsten Ableger der Tierretter von Gut Aiderbichl gemacht. Mit der neuen BALLERMANN COUNTRY 2024 legt die Westernsparte der deutschen Partymarke eine Country & Western - Compilation vor, die in dieser Zusammenstellung wieder einmal einzigartig sein dürfte. Auf dieser wunderbaren Country-CD haben wir für Euch brandneue Songs und echte deutsche Country-Perlen veröffentlicht. Mit dabei sind TRUCK STOP, Linda Feller & Joshville, Tom Astor, Die Rhinestones, Susan Kent, Yellow Stone Company, Graham Bonney, Marion Merz, Celin & Ray u.v.a. Ballermann und Ballermann-Country fest an der Seite von Gut Aiderbichl Und das Beste: Mit dem Kauf der BALLERMANN COUNTRY geben die Westernfans den geretteten Tieren auf den Höfen von Gut Aiderbichl eine bedeutende Stimme: "Nur mit Euch, liebe Tierfreunde und Countryfans", so Ballermann-Rancher André Engelhardt, "ist es möglich, Tieren in Not zu helfen. Mit dem Kauf dieser CD unterstützt und sichert Ihr das Für-Immer-Zuhause der geretteten Tiere von Gut Aiderbichl." Cowboys feiern überall - deshalb "Ballermann Country" Wie schon in den vergangenen Jahren zeigt "Ballermann" einmal mehr sehr deutlich, dass Ballermann auch WesternPARTY kann und das mit Leidenschaft und sehr viel Herzblut. Wahrscheinlich ist dies der Grund, warum sich BALLERMANN COUNTRY 2024 erneut vom Einerlei der sonstigen Countrysampler abhebt. Hier merkt Mann (und Frau) das echte Cowboys am Werke waren! Mehr Infos: www.ballermann-ranch.de Kurzbeschreibung

Die niedersächsische Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH (Fam. Engelhardt) begeistert mit dem neuen Country & Western Sampler "Ballermann Country - Die Westernparty 2024", auf der brandneue Countrysongs und echte deutsche Country-Perlen veröffentlicht wurden. Ab 29. Juli 2024 überall im Handel. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH

Heimat der geretteten Tiere in Niedersachsen Wir helfen Tieren! - Die in Jahr 2011 von Annette u. André Engelhardt gegründete und seit November 2018 zu der von Michael Aufhauser geschaffenen, einzigartigen Tierhilfestiftung 'GUT AIDERBICHL - Die Heimat der geretteten Tiere' gehörende BALLERMANN RANCH im niedersächsischen Blockwinkel (Landkreis Diepholz), hat sich bereits zu einem echten Besuchermagneten entwickelt.

Stolze Pferde, kleine Esel, weiße Zäune wie bei Dallas, eine kleine katholische Kapelle, riesige Wand-malereien in der großen Reithalle, Pferdestallungen mit einer Fotoausstellung und ein berühmtes Quarter-Horse sind Grund genug für viele interessierte Gruppen, einmal die bereits über die Grenzen des Landkreises Diepholz in Norddeutschland bekannte BALLERMANN RANCH in Blockwinkel (Gmd. Scholen / LK Diepholz) zu besuchen. Pressekontakt: A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

