Startseite Termine für Prüfungen und Wartungen im Facility Management sicher planen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-31 07:14. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und maximieren Sie Ihren Erfolg mit den maßgeschneiderten Softwaretools für ihr Facility Management, die speziell für Ihr Anliegen entwickelt wurden. Wartungsplaner Software unterstützt den Gebäudemanager bei der Wartung der Gebäudetechnik Die Wartungsplaner richtet sich auch an Technikerin oder Techniker Schwerpunkt im Gebäudemanagement, die mit der Wartung und Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen vertraut sind. Dokumentieren Sie die Wartung und die Reparatur von versorgungs- und sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen aller Gewerke. Mit dem Wartungsplaner dokumentieren, planen und betreuen Sie die entsprechenden Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse auch gegenüber externen Dienstleistern. Mit dem Wartungsplaner behälten Sie den Überblick über alle anstehenden Wartungen.

Das Produkt bietet Sicherheit und Rechtssicherheit für ihr Unternehmen, da alle wichtigen Termine und Aufgaben übersichtlich und transparent dargestellt werden. Planen Sie die Wartungen effizient und sorgen Sie dafür, dass keine Inspektion mehr vergessen wird. Mit dem Wartungsplaner haben Sie alles im Griff. Die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen und Einrichtungen mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie, d. h. von der Planung bis zum Ende der Nutzung, ist ein wichtiges Thema für die Immobilienwirtschaft und -verwaltungen. Genau hier setzt das Facility Management an, die den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie begleitet und hierbei die Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Liegenschaften übernimmt. Ziel ist es die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu minimieren und die technischen Gebäudeanlagen, wie z. B. Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik ( HLK ), zu sichern und zu erhalten. Letztendlich trägt dies im erheblichen Maße zur langfristigen Werterhaltung und damit zu einer Ertragssteigerung einer Immobilie bei. Dies dürfte auch im Rahmen des Asset-Management für Bestandsinvestoren respektive Gebäudebetreiber / Gebäudeverwaltungen interessant sein. Gebäudetechnik muss ständig gewartet und instandgehalten werden Um diese Ziele zu erreichen, muss die Gebäudetechnik ständig gewartet und instand gehalten werden.

Die Instandhaltung durchläuft hierbei einen mehrstufigen Prozess. Zunächst erfolgt die Inspektion, mit der der Ist-Zustand der Gebäudetechnik festgestellt wird. Neben der optischen Kontrolle sind auch vordergründig die Verschleißursachen zu analysieren und zu dokumentieren. Mit der Wartung der technischen Anlagen werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern. Verschiedene Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften sowie Fristen müssen hierbei eingehalten bzw. beachtet werden. Wartung und Instandhaltung aller Gebäude und technischen Anlagen

Hierbei handelt es sich um Aufgaben im Bereich: * technischen Einrichtungen und Anlagen der Gebäude

* Lüftung Lüftungsanlagen

* Klima, Kälteversorgungsanlagen

* Gaseinrichtungen, technische Gasversorgung

* Druckluftkompressoren

* Heizung, Heizungssystem

* Aufzugsanlagen

* Sanitär Der Wartungsplaner unterstützt bei der Prüfung der Gebäudetechnik und optimiert die Funktionssicherheit Mit dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung werden alle Bereiche und Prozesse der Instandhaltung in einem System abgebildet. Die Software unterstützt bei der Prüfung der Gebäudetechnik und optimiert die Funktionssicherheit. Die richtigen Zeitpunkte für Wartungen und Reparaturen können mit der Software vorausschauend geplant werden und liefert eine genaue Übersicht über ausgeführte und anstehende Prüfungen. Darüber hinaus können auf Grundlage der Prüfberichte entsprechende Wartungsaufträge generiert werden. Mit dem Wartungsplaner haben die Facility Manager und technische Gebäudemanager alle Faktoren im Blick Mit dem Wartungsplaner haben die Facility Manager und technische Gebäudemanager alle Faktoren im Blick sowie Zugriff auf alle relevanten Informationen. Der Wartungsplaner deckt sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften ab. Störungen lassen sich hierdurch weitgehend minimieren, da Verschleißteile rechtzeitig ersetzt werden können, bevor ein Schaden entsteht. Die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen und damit die Lebensdauer sowie die Verfügbarkeit der Gebäudetechnik bleibt damit länger erhalten. Dies wirkt sich natürlich positiv auf die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten aus. Durch sinkende Betriebs- und Bewirtschaftungskosten können letztendlich die Erträge einer Immobilie entsprechend gesteigert werden. Das Tool kostet in der Starterlizenz 195,- Euro+ Mwst. 21 Tage kostenlos und unverbindlich testen!

professionelle Software für das Gebäudemanagement- Testversion: https://www.Wartungsplaner.de Telefon: +49(0)06104/65327

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland fon ..: +49(0)6104/65327

fax ..: +49(0)6104/67705

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de Hoppe Unternehmensberatung zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern für Facility Management Software

für das Management der Prüftermine, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

Die Verwendung einer Facility Management Software ermöglicht eine umfassende Transparenz und Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten. Die HOPPE Facility Management Software hilft dabei, Instandhaltungstermine zu organisieren und sicherzustellen, dass alle Anlagen regelmäßig überprüft werden.

