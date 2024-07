Startseite Linda Hayes, Vorreiterin im Bereich automatisierter Tests, wechselt als Sr. VP of Enablement zu Worksoft Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-30 23:16. Die Gründerin von Worksoft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Strategien zur Testautomatisierung in Unternehmen kehrt zurück, um Unternehmenstransformationen für Kunden zu beschleunigen und zu überwachen. Addison, TX / Accesswire / 30. Juli 2024 / Worksoft, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter End-to-End-Testautomatisierung für SAP, Oracle, Salesforce und andere Unternehmen, freut sich, Linda Hayes als Senior Vice President of Enablement Services gewinnen zu können. Mit mehr als 30 Jahren Pionierarbeit in der Testautomatisierung für Unternehmen bringt Linda Hayes außergewöhnliche Einblicke und Erfahrungen mit und wird maßgeblich dazu beitragen, dass Kunden große Unternehmenstransformationen sowohl beschleunigen als auch risikoärmer gestalten können.

Linda Hayes

Linda Hayes, Gründerin von Worksoft Linda Hayes ist eine Ikone in der Testautomatisierungsbranche. Ihre Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein für Worksoft, zu einem Zeitpunkt, an dem wir die Etablierung unserer branchenführenden KI-gesteuerten intelligenten Automatisierungsplattform vorantreiben, so Matt Schwartz, CEO von Worksoft. Ihr fundiertes Wissen über Worksoft und den Bereich Softwaretests, verbunden mit ihrem unermüdlichen Engagement für Innovation, wird unsere Vision vorantreiben und Unternehmen in die Lage versetzen, neue Technologien einzuführen, ohne die Stabilität zu gefährden. Vor ihrer neuen Rolle gründete Linda AutoTester, das erste PC-basierte Testautomatisierungstool, und Worksoft Inc. Sie ist weithin als führende Autorität in der Testbranche anerkannt und eine preisgekrönte Autorin beim Thema Softwarequalität. Ich freue mich sehr, in diesem entscheidenden Moment der Entwicklung der Branche hin zu einer KI-gestützten Automatisierung zu Worksoft zu stoßen, so Linda Hayes. Gemeinsam mit Matt und dem Team freue ich mich darauf, Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial unserer intelligenten Automatisierungsplattform auszuschöpfen und die Reichweite der Automatisierung in ihrer gesamten Unternehmenslandschaft zu erhöhen. Lindas umfangreiche Beratungstätigkeit und ihre besondere Expertise werden entscheidend dazu beitragen, die Automatisierungsprozesse bei den Kunden zu fördern und zu beschleunigen, die operative Leistungsfähigkeit voranzutreiben und trotz ständiger geschäftlicher Veränderungen einen schnelleren Wertzuwachs zu erzielen. Ihre Rückkehr in das Führungsteam von Worksoft ist ein Beweis für ihr Engagement in diesem Bereich und wird den Kunden von Worksoft einen unübertroffenen Mehrwert bieten. Über Worksoft Worksoft versetzt Unternehmen und IT-Abteilungen in die Lage, perfekte Anwendungen schneller und effizienter bereitzustellen, denn Worksoft bietet die Möglichkeit, End-to-End-Geschäftsprozesse in Vorproduktions- und Produktionsumgebungen zu erkennen, zu dokumentieren, zu testen und zu automatisieren. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, Veränderungen mit Zuversicht zu bewältigen, indem sie kontinuierliche automatisierte Erkenntnisse und Tests in großem Umfang für SAP, Oracle, Salesforce und andere geschäftskritische integrierte Systeme bereitstellt. Die Automatisierung von Worksoft ist in die ERP-Praktiken eingebettet, um Agile-, DevOps- und SAFe-Methoden zu unterstützen und die digitale Transformation zu beschleunigen, und wird von globalen Unternehmenskunden und führenden Systemintegratoren als Goldstandard für automatisierte SAP-Tests anerkannt. Weitere Informationen über Worksoft und seine branchenführenden intelligenten Testautomatisierungslösungen finden Sie unter www.worksoft.com . Kontaktinformationen

