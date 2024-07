Startseite Content Marketing mit Olympia: So können Unternehmen das Sportevent für Social Media nutzen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-30 13:51. Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen des Sports. Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft, die Olympischen- und Paralympischen Spiele sind für Unternehmen und Organisationen ideale Aufhänger für das eigene Content Marketing. Vor allem in den sozialen Medien sind Sportthemen sehr beliebt, da sie in besonderem Maße unterhaltsame und emotionale Geschichten beherbergen, die die Menschen gerne konsumieren. Eine gute Content-Marketing-Strategie während der Turniere kann kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen, ihre Social-Media-Präsenz zu stärken, das Markenbewusstsein in ihrer Zielgruppe zu erhöhen und den Absatz zu fördern. Für die Produktion von relevantem Sportcontent in Anlehnung an die Olympischen Spiele sind folgende Tipps dienlich: 1. Werben mit Olympia: Schutzrechte beachten Die Rechte zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (Olympiaschutzgesetz) sind streng. Um die Unternehmenskommunikation rund um Olympia rechtssicher zu gestalten, ist es wichtig, die Markenschutzrechte des nationalen (NOC) und internationalen olympischen Komitees (IOC) genau zu beachten. Gegenstände dieser Schutzrechte sind die olympischen Begriffe, Logos, Symbole und Visuals. Erlaubt sind allgemeine Sportbezüge und kreative Inhalte, die keine direkte Verbindung zu den Olympischen Spielen suggerieren. Eine juristische Überprüfung des Werbematerials ist ratsam.

Weitere Informationen finden sich im Blogbeitrag "Fünf Tipps, wie Du die Olympischen Spiele für Dein Social-Media-Marketing nutzen kannst" (https://www.blog2social.com/de/blog/fuenf-tipps-um-olympia-fuer-social-m...) und auf der Website des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) (https://olympics.com/ioc/olympic-properties). 2. Storytelling und Infotainment im Sportmarketing besonders sinnvoll Am besten können Unternehmen die Brücke zum Sport schlagen, indem sie emotionale Geschichten und nützliche Inhalte schaffen, die zur Marke passen und die jeweilige Zielgruppe ansprechen. In der Konzeption von Content-Serien und Infotainment-Content mithilfe von Storytelling liegen viele Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Inhalte kreativ und relevant gestalten können. 3. Rabattaktionen, Wettbewerbe, Gewinnspiele oder Challenges veranstalten Wettbewerbe, Gewinnspiele, Challenges und Rabattaktionen sind effektive Mittel, um von der Aufmerksamkeit großer Sportereignisse zu profitieren. Besonders auf sozialen Medien bieten diese Aktionen einzigartige Möglichkeiten zur direkten Interaktion mit der Zielgruppe. User-generated content (UGC), der durch solche Maßnahmen entsteht, stärkt die Glaubwürdigkeit und Bekanntheit der Marke und fördert das Vertrauen potenzieller Kunden. 4. Realtime-Marketing zu Olympia Durch Realtime-Marketing können Unternehmen aktuelle Geschehnisse rund um die Olympischen Spiele nutzen, um ihre Social-Media-Präsenz zu stärken. Ansprechende Visuals und passende Hashtags lassen den Unternehmensaccount lebendig und relevant wirken und helfen dabei, von einer größeren Zielgruppe gesehen zu werden. 5. Gut vorbereitet für große Ereignisse: Mit Social-Media-Management-Tools zu mehr Zeit und Planbarkeit Die Verwaltung von Social-Media-Kampagnen auf verschiedenen Plattformen ist ausgesprochen anspruchsvoll - besonders während kommunikationsstarker Perioden, wie sie die Olympischen Spiele initiieren. Social-Media-Management-Tools bieten eine wertvolle Unterstützung, indem sie Planungs- und Veröffentlichungsvorgänge in wenigen Minuten erledigen und alle Social-Media-Kanäle an einem einzigen Ort verwalten. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre Olympia-Werbung für die sozialen Kanälen zu planen, indem die Beiträge in wenigen Klicks mit Veröffentlichungsdatum, -uhrzeit und -ort versehen werden können. Das Content-Management-System veröffentlicht die Beiträge dann ganz automatisch. Dem Anwender bleibt mehr Zeit, die aktuellen Geschehnisse rund um das Turnier im Auge zu behalten oder neue, qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen. Ein solches Social-Media-Management-Tool ist Blog2Social (https://de.blog2social.com/). Mit praktischen Funktionen erleichtert es den Workflow rund um Planung, Verwaltung und Veröffentlichung von Social-Media-Kampagnen: Individuell anpassbare Beitragsvorlagen, das Auto-Posting, das Reposting und ein Redaktionskalender unterstützen die Planungs- und Automatisierungsprozesse für jedes Netzwerk. Zudem können die Anwender von einem Beste-Zeiten-Manager und einem KI-Assistenten Gebrauch machen, welche das Erstellen und Ausspielen von Social-Media-Beiträgen noch weiter vereinfachen. Um das Social-Media-Management-Tool "Blog2Social" für die eigenen Marketingaktivitäten während der Olympischen Spiele nutzen zu können, gewährt der Anbieter im gesamten Turnierzeitraum, vom 26. Juli bis zum 11. August 2024, fünfzehn Prozent Rabatt auf alle Neuabschlüsse und Upgrades auf die Blog2Social-Versionen Smart, Pro und Business. Details des Olympia-Angebots:

Zeitraum: 26. Juli bis 11. August 2024

Rabatt: 15 % Rabatt auf alle Neuabschlüsse und Upgrades auf Smart, Pro und Business

Gutscheincode: OlympiaSummer24 Interessierte können den Gutscheincode ab dem 26. Juli 2024 direkt über die Webseite von Blog2Social einlösen (https://b2s.li/mit-blog2social-effizient-planen-und-teilen). Über ADENION / Blog2Social: Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung. Blog2Social ermöglicht Social-Media-Management in allen wichtigen sozialen Netzwerken. Beiträge, Links, Texte, Bilder und Videos können in Social-Media-Profilen, -Seiten und -Gruppen veröffentlicht werden. Alle Beiträge werden automatisch für jedes Netzwerk optimiert und lassen sich optional individuell anpassen sowie parallel über verschiedene Netzwerke zeitversetzt planen und teilen. Der Social-Media-Kalender gibt einen Überblick über geplante Posts im Team. Ob Auto-Posting, Cross-Posting oder Content Curation: Blog2Social macht das Social-Media-Management schneller und einfacher und bringt Content in die sozialen Medien. Blog2Social steht als WordPress-Plugin, als Desktop-Version und als Browser-Extension zur Verfügung. Weitere Informationen: https://www.adenion.de/home Firmenkontakt

ADENION GmbH / Blog2Social

Melanie Tamblé

Merkatorstraße 11

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

www.blog2social.com Pressekontakt

ADENION GmbH / Blog2Social

Nadine Redlich

Merkatorstraße 11

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55

www.blog2social.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten