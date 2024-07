Startseite ChatGPT - Revolution im Social-Media-Marketing Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-30 13:12. Die rasante Entwicklung von KI sowie KI-basierten Sprachmodellen wie ChatGPT sorgt für eine enge Verknüpfung zwischen Social Media und KI im Alltag. Von personalisierten Werbekampagnen bis zu innovativen Marketingstrategien - welche Maßnahmen sind zur Steigerung von Effektivität, Kostensenkung und wirksameren Ansprache der Zielgruppe in Unternehmen möglich? Die Publikation "Künstliche Intelligenz im Social Media Marketing nutzen. Wie ChatGPT die Arbeitsweise von Social Media Managern verändert" (https://www.grin.com/document/1383821) von Annkristin Schürhaus, im September 2023 bei Academic Plus erschienen, untersucht, wie KI und KI-basierte Sprachmodelle wie ChatGPT das Social Media Marketing revolutionieren. Das Werk untersucht die konkreten Einsatzpotentiale von KI im Social Media Marketing und deren Einfluss auf die Effektivität und Effizienz von Marketingstrategien. Welche Auswirkungen des Einsatzes KI-basierter Sprachmodelle auf die Arbeitsweise und -Aufgaben von Social Media Managern sind zu beobachten? Welche neuen Kompetenzen werden benötigt? Die erschienene Publikation "Künstliche Intelligenz im Social Media Marketing nutzen. Wie ChatGPT die Arbeitsweise von Social Media Managern verändert" von Annkristin Schürhaus liefert Antworten und Handlungsvorschläge. Von der Content-Erstellung über Chatbots bis zur Personalisierung Diese Arbeit ist besonders für Fachleute, Interessierte im Bereich des Social Media Marketings und Entscheidungstragende in Unternehmen von Interesse, die sich mit digitaler Kommunikation und Werbestrategien befassen. Auch für Social Media Manager:innen, Marketingstrateg:innen, Geschäftsführende von Unternehmen sowie digitale Innovator:innen ist die vorliegende Abhandlung ein großer Gewinn. Sie bietet für Praktiker:innen und Forschende wertvolle Erkenntnisse über eine systematische und umfassende Analyse von Nutzen, Vorteilen, Herausforderungen und Risiken im Umgang mit KI. Schürhaus liefert wertvolle Einblicke in die dynamische Interaktion zwischen KI-Technologie und Social Media und verdeutlicht das Potential von KI-basierten Sprachmodellen im Social Media Marketing. Das Buch ist im September 2023 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-94100-8). Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1383821 Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen. GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

