Startseite First Nordic generiert im Juli einen Erlös in Höhe von 3,9 Mio. $ über die Ausübung von Warrants und Optionen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-07-30 11:24. Vancouver, British Columbia - 30. Juli 2024 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das Unternehmen oder First Nordic) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, FWB: HEG0) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des vom Unternehmen am 11. Juli 2024 angekündigten Incentive-Programms zur Ausübung von Warrants (das Incentive-Programm) bekannt zu geben. Des Weiteren wurden zusätzliche Warrants und Aktienoptionen des Unternehmens ausgeübt. Der von FNM generierte Gesamt-Bruttoerlös beläuft sich auf 1.147.130 $. Insgesamt hat das Unternehmen im Juli rund 3,9 Mio. $ über die Ausübung von Warrants und Aktienoptionen eingenommen (weitere Informationen siehe FNM-Pressemeldung vom 10. Juli 2024, wo bereits über einen Erlös von 2,7 Mio. $ berichtet wurde). President und CEO Taj Singh erklärt: Im Monat Juli hat die Ausübung von Warrants und Aktienoptionen FNM einen Barmittelerlös von annähernd 4 Millionen $ beschert. Diese Mittel sind ein starker Indikator für die Unterstützung der Anleger, die wir für die neue FNM-Story gewinnen konnten, und sie sichern uns eine solide Position, um das gesamte Jahr 2024 über und auch noch bis ins nächste Jahr hinein wichtige Explorations- und Bohrarbeiten in unseren Projekten umsetzen zu können. Mit dem Reinerlös aus der Ausübung der Warrants aus dem Incentive-Programm sowie der zusätzlichen Warrants und Aktienoptionen des Unternehmens sollen Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Projekten des Unternehmens finanziert und das allgemeine Betriebskapital aufgestockt werden. Incentive-Programm Insgesamt wurden 1.774.558 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) infolge der Ausübung von 1.774.558 ausstehenden Aktienkaufwarrants (die Outstanding Warrants), die zur Teilnahme am Incentive-Programm berechtigt sind, ausgegeben. Somit konnte FNM aus dem Incentive-Programm einen Bruttoerlös in Höhe von 638.841 $ (zu je 0,36 $ pro Outstanding Warrant) generieren. Für jeden ausgeübten Outstanding Warrant haben die Inhaber eines solchen Outstanding Warrant eine Stammaktie, auf die sie gemäß den für die Outstanding Warrants geltenden Bedingungen Anspruch hatten, sowie einen halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant jeweils ein Incentive Warrant) erhalten. Jeder Incentive Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von jeweils 0,40 $ und kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausgabe des Incentive Warrants ausgeübt werden. Im Rahmen des Incentive-Programms wurden insgesamt 887.279 Incentive Warrants ausgegeben. Insgesamt waren Inhaber von 3.161.558 Outstanding Warrants zur Teilnahme am Incentive-Programm berechtigt. Für jene Inhaber von Outstanding Warrants, die sich nicht für die Teilnahme am Incentive-Programm entschieden haben, bleiben diese Outstanding Warrants ausstehend und können weiterhin zu den für sie aktuell geltenden Bedingungen (einschließlich des geänderten Ausübungspreises von 0,36 $ pro Outstanding Warrant) bis zu ihrem jeweiligen Verfallsdatum gegen Stammaktien eingetauscht werden. Zu diesem Zeitpunkt verfallen dann alle Outstanding Warrants, die nicht ausgeübt wurden, und werden gemäß den für sie geltenden Bedingungen annulliert. Die im Rahmen des Incentive-Programms ausgegebenen Incentive Warrants und die bei deren Ausübung zustehenden Stammaktien sind an eine Haltedauer gebunden, die am 30. November 2024 endet. Zusätzliche Warrants und Aktienoptionen Seit 11. Juli 2024 (im Anschluss an die FNM-Pressemeldung vom 10. Juni 2024 mit dem Update zu den Warrants und Optionen) hat FNM zusätzlich zur Finanzierung über das Incentive-Programm 475.610 $ aus der Ausübung von Aktienoptionen und weitere 32.679 $ aus der Ausübung anderer Warrants, die nicht im Incentive-Programm enthalten waren, eingenommen. ÜBER FIRST NORDIC METALS Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele in Schweden, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold Line Gürtels. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone Gürtel umfasst. Im Namen des Board of Directors Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA

President & CEO, Direktor Weiterführende Informationen erhalten Sie über: Alicia Ford

Business Development Manager

Telefon: 604-687-8566

E-Mail: info@fnmetals.com Folgen Sie First Nordic Metals hier: Twitter: @fnmetals

Youtube: @firstnordicmetalscorp

LinkedIn: @firstnordicmetals

Facebook: @FirstNordicMetals

Instagram: @firstnordicmetals Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem Aussagen über den Erhalt der TSXV-Anerkennung des Anreizprogramms und die Verwendung der Erlöse aus dem Anreizprogramm gehören können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten, Preisschwankungen bei Gold und anderen Rohstoffen, betriebliche Gefahren und Risiken in der Rohstoffbranche, Wettbewerb und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die in den Finanzberichten des Unternehmens und/oder in der Managementdiskussion und -analyse auf www.sedarplus.ca beschrieben sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: First Nordic Metals Corp.

Taj Singh

300 - 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada email : tsingh@fnmetals.com Pressekontakt: First Nordic Metals Corp.

Taj Singh

300 - 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC email : tsingh@fnmetals.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten