Startseite KI-basierter Chat-Assistent für die Produktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-30 11:23. Neues KI-Feature für inrays manubes-Plattform revolutioniert den Umgang mit Produktionsdaten - Vorstellung im Live-Webinar am 14.08. Die inray Industriesoftware GmbH erweitert ihre Cloud-Plattform manubes (https://www.manubes.de/?utm_source=PR-Gateway&utm_medium=LP&utm_campaign...) um ein KI-basiertes Feature. Mit der Version 1.2 erhält manubes einen Chat-Assistenten, der Fragen zu vorhandenen Produktionsdaten innerhalb von Sekunden beantworten kann. Der intelligente Produktionshelfer soll produzierende Unternehmen bei zahlreichen Aufgaben und Entscheidungen unterstützen, indem er Daten nicht nur genau dann liefert, wenn sie benötigt werden, sondern auch neue Zusammenhänge aufdeckt. Der neue KI-Assistent ergänzt die vorhandenen manubes-Funktionen für die Produktionsüberwachung, Prozesssteuerung und Workflow-Automatisierung. Vorstellung des KI-Assistenten im Live-Webinar: Am 14.08. veranstaltet inray ein öffentliches Online-Webinar zum manubes-Chat-Assistenten. Im Rahmen einer allgemeinen Featurevorstellung und anschließenden Live-Demonstration zeigt das manubes-Team, wie der Chat-Assistent in der Praxis eingesetzt werden kann. Die Anmeldung für das Webinar ist ab sofort über www.manubes.de/webinar-anmeldung-ki-assistent/ (https://www.manubes.de/webinar-anmeldung-ki-assistent/?utm_source=PR-Gat...) möglich. Über manubes: manubes ist eine innovative Digitalisierungslösung für die Produktion. Die Cloud-Plattform der inray Industriesoftware GmbH bietet umfangreiche und skalierbare Möglichkeiten zur zentralen Erfassung und Strukturierung von Produktionsdaten, Echtzeit-Visualisierung von Prozessparametern und Kennzahlen sowie zur workflow-basierten Automatisierung von Produktionsabläufen. Endanwender in der Produktion erhalten alle Werkzeuge, die sie benötigen, um auf No-Code-Basis individuelle Lösungen zu entwickeln. Die manubes-Plattform ermöglicht einen weltweiten Zugriff auf verschiedensten Endgeräten und implementiert ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Auf www.manubes.de/jetzt-testen/ (https://www.manubes.de/jetzt-testen/?utm_source=PR-Gateway&utm_medium=LP...) können Interessierte einen kostenlosen Testzugang erstellen und sämtliche manubes-Features in ihrer persönlichen Cloud-Umgebung testen. inray ist ein führender Anbieter von Lösungen für Industrie 4.0 und die Optimierung industrieller Abläufe und Prozesse. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Prozessoptimierung, Datenerfassung sowie die Integration von Automatisierungssystemen. Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Zukunftssicherheit unterstützt inray seine Kunden dabei, ihre Produktionsabläufe zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Kontakt

inray Industriesoftware GmbH

Sören Rose

Holstenstraße 40

25560 Schenefeld

+49 4892/89008-0

https://www.inray.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten