Startseite Innocan Pharma reicht Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats für Tiere beim Veterinärzentrum der FDA ein Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-26 23:08. Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 26. Juli 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (InnoCan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass das Center for Veterinary Medicine (CVM) der US-Arzneimittelbehörde FDA dem Unternehmen eine Befreiung von den Gebühren (Sponsor Fee Waiver) gewährt und eine INAD-Nummer (Investigational New Animal Drug/Prüfpräparat für Tiere) für sein Produkt LPT-CBD (Liposome Platform Technology-Cannabidiol) vergeben hat. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, da die Gewährung des INAD-Status die Korrespondenz und den Datenaustausch mit dem CVM erleichtert und damit auch die Entwicklung von LPT-CBD als neues Tierarzneimittel unterstützt. Das Unternehmen hat außerdem mitgeteilt, dass das CVM nach der Bewertung des wissenschaftlichen Pakets zu LPT-CBD Innocans Beitrag zur Entwicklung innovativer Arzneimittelprodukte und -technologien für Tiere anerkannt und dem Unternehmen für das Steuerjahr 2024 einen Sponsor Fee Waiver gewährt hat. Innocans Produkt LPT-CBD ist eine proprietäre Arzneimittelverabreichungs-Plattform, die durch die verzögerte Freisetzung von CBD eine bessere Behandlung chronischer Schmerzen bei Tieren ermöglichen und für deren Wohlbefinden sorgen soll. Im vergangenen Jahr wurde LPT-CBD wiederholt an Hunde und andere Tiere verabreicht und hat sich gleichermaßen als wirksam und gut verträglich erwiesen. Somit war ein ausreichender Nachweis für den INAD-Antrag gegeben. Wir freuen uns sehr über die Rückmeldung des CVM, so Prof. Chezy Barenholz, CSO von Innocan Pharma. Die Gewährung des INAD-Status versetzt uns in die Lage, die Forschungsstudien und den Wissensaustausch zu LPT-CBD voranzutreiben, um eine solide Grundlage für zukünftige Gespräche mit dem CVM über den Entwicklungsplan von LPT-CBD zu schaffen. Darüber hinaus unterstützt uns der vom CVM gewährte Gebührenerlass in der Entwicklung und Erforschung innovativer Tierarzneimittelprodukte und -technologien, was unseren Ansatz und unser Wirkungspotenzial im Bereich der Tiermedizin einmal mehr unter Beweis stellt. Dr. Eyal Kalo, Direktor für Forschung & Entwicklung bei Innocan, fügt hinzu: LPT-CBD ist eine einzigartige Technologie, die sich für die vom CVM gewährte INAD-Gebührenbefreiung als würdig erwiesen hat. Diese wird uns dabei helfen, unsere Aktivitäten zur Entwicklung einer einzigartigen Lösung für die Behandlung chronischer Schmerzen bei Tieren noch effizienter zu gestalten. Über Innocan Pharma Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert. innocanpharma.com/ Kontaktinformation: Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG. Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die Durchführung von Humanstudien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die potenzielle Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada email : irisb@innocanpharma.com Pressekontakt: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya email : irisb@innocanpharma.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten