Unternehmen heben Datenschätze dank Datenintegration in Geoinformationssysteme

Wien/München (OTS) - Viele Unternehmen sitzen auf einem Datenschatz, der noch geborgen werden darf. Denn oft können Unternehmensdaten erst ihren vollen Wert entfalten, wenn sie ihr Dasein nicht länger in Listen, Tabellen und Datenbanken fristen, sondern auf einer digitalen Landkarte dargestellt werden. "Indem Daten mit Raumbezug in ein GIS integriert werden, können sie, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, in Bezug zueinander gesetzt werden", erklärt Michael Steigemann, Head of Software Development bei WIGeoGIS München. In einem GIS (Geoinformationssystem) werden Daten mit Raumbezug wie zum Beispiel Standortdaten, Umsatzdaten oder Kundendaten auf einer digitalen und interaktiven Landkarte dargestellt.

Es gibt zahlreiche konkrete Anwendungsfälle, wo Datenintegration in ein GIS sinnvoll ist. Andreas Marth, Head of Solutions bei WIGeoGIS Wien, nennt ein Beispiel aus der Vertriebsgebietsplanung: "Es passiert sehr oft, dass Kunden Listen mit Postleitzahlen haben, die sie den Außendienst-Mitarbeitern zuordnen. Erst wenn man diese Daten in ein GIS integriert, können sie auf der digitalen Landkarte erkennen, dass die Zuordnung wild durcheinander ist oder es weiße Flecken gibt, die keinem Mitarbeiter zugeordnet wurden."

WERTVOLLE ERKENNTNISSE

Auch in Bezug auf den Umsatz können Unternehmen dank Datenintegration in ein GIS wertvolle Erkenntnisse gewinnen, wie Andreas Marth anhand eines weiteren Beispiels erklärt: "Wenn ein Unternehmen an einem Standort fünfmal so viel Umsatz macht wie an einem anderen, könnte man den Schluss ziehen, dass dieser Standort viel besser performt. Aber wenn die Standorte und Umsätze auf der digitalen Landkarte in räumliche Beziehung zueinander gesetzt werden, sieht man, dass im Einzugsgebiet des Standorts mit fünfmal mehr Umsatz zehnmal mehr Menschen leben." So werde plötzlich klar, dass der erste Eindruck oft täuscht und man stellt mitunter sogar fest, dass der Standort mit weniger Umsatz besser performt, weil sein Potenzial zwar nicht so groß ist, es aber besser ausgeschöpft wird.

UNTERSTÜTZUNG BEI DER DATENINTEGRATION

WIGeoGIS bietet GIS-Software wie WIGeoWeb für Unternehmen an und unterstützt auch bei der Integration wertvoller Unternehmensdaten in ein GIS. Dabei wird mit den Unternehmen besprochen, was das Ziel der Datenintegration ist und anschließend werden gemeinsam Daten gesichtet. Hier stellt sich meist heraus, dass die Unternehmen viel mehr Daten haben, die sich in ein GIS integrieren lassen, als sie dachten. Die technische Datenintegration übernimmt in den meisten Fällen WIGeoGIS für die Kunden.

Michael Steigemann weist aber darauf hin, dass Datenintegration kein rein technisches Thema ist, sondern auch eine Frage des Know-hows: "Man muss wissen, mit welchen Daten welche Fragestellungen möglich sind, sodass sinnvolle Aussagen und nützliche Ergebnisse entstehen können. Unser USP ist die Beratungsexpertise, die wir aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in verschiedensten Branchen haben."

EXTRAHIEREN, TRANSFORMIEREN, LADEN

Und wie funktioniert die Datenintegration in ein GIS konkret? Dazu müssen die Daten aus den ursprünglichen Listen und Dateien extrahiert, transformiert und ins GIS geladen werden. Um diesen ETL-Prozess (Extract - Transform - Load) kümmert sich das Team von WIGeoGIS.

Mehr über Datenintegration in Geoinformationssysteme (GIS) und den Nutzen für Unternehmen erfahren Sie im WIGeoGIS-Experteninterview, wo Sie zum Beispiel Antworten auf folgende Fragen erhalten:

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

