Startseite Inventarverwaltung und Innovation: Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-26 14:53. Eine Welt voller Möglichkeiten für NGOs Der gemeinnützige Verein Espoir Autisme Corse hat mit Timly eine innovative Lösung für die Verwaltung seiner Ausrüstung, Fahrzeugflotte und Wartungsplanung ausgewählt. Alle Firmen und Organisationen stehen vor Herausforderungen bei der Verwaltung ihrer Assets. Gemeinnützige Organisationen sind hier keine Ausnahme. Ohne eine geeignete Lösung werden die täglichen Abläufe durch ineffiziente Prozesse, Verzögerungen und verlegte Ausrüstung erheblich beeinträchtigt. Als Antwort auf diese Herausforderung hat Timly eine Software entwickelt, die es Organisationen aller Branchen und Größen ermöglicht, ihre Inventarverwaltung zu koordinieren, Unstimmigkeiten zu beseitigen und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen. Espoir Autisme Corse sucht eine zentrale Lösung für die Inventarverwaltung (https://timly.com/) Als gemeinnützige Organisation mit medizinischen und sozialen Einrichtungen betreut Espoir Autisme Corse mehrere Standorte und betreibt verschiedene Außendienste. All diese vielfältigen und umfassenden Aktivitäten sind durch eine Mission vereint: allen Menschen mit Behinderungen den vollen und uneingeschränkten Zugang zu einem normalen Leben zu gewährleisten. Die täglichen Abläufe von Espoir Autisme Corse sind daher sehr anspruchsvoll - genau wie die Verwaltung des umfangreichen Inventars. "Wir haben viele Rehabilitationsgeräte. Zu wissen, wo sie sind und wer sie benutzt, ist äußerst wichtig, da diese Fragen ständig auftauchen", sagt Catherine Peretti-Geronimi, Generaldirektorin von Espoir Autisme Corse. Angesichts dieser Komplexität ist es nicht verwunderlich, dass der Verein eine zentrale Lösung suchte, um sein vielfältiges Inventar, einschließlich Rehabilitationsgeräten, Fahrzeugen, IT-Ausrüstung und mehr, zu koordinieren. Catherine Peretti-Geronimi suchte nach "einem Tool, das das Potential unserer Teams widerspiegelt und unsere Außendienste abbildet. Ein Tool, das maximale Autonomie für unser Personal ermöglicht und gleichzeitig sowohl den besten Praktiken als auch den internen Prozessen zur Gewährleistung der Sicherheit entspricht." Timly: Eine Plattform, die Informationen und Aktivitäten zentralisiert Espoir Autisme Corse fand seine ideale Lösung zur Verwaltung des Inventars, zur Planung der Assetzuweisung und zur Wartung der Ausrüstung in Timly: "Ein Tool, das in der Lage ist, Ideen zu zentralisieren und Antworten zu koordinieren. Ein schnelles, intuitives Tool mit benutzerdefinierten Analysemöglichkeiten." Die Zentralisierung von Informationen und Aktivitäten auf einer einzigen Plattform ist ein echter Pluspunkt für das Team von Espoir Autisme Corse, da es Prozesse optimiert und alles reibungslos, strukturiert und schnell macht. Catherine Peretti-Geronimi erklärt: "Wenn ein Defekt festgestellt wird, wird er sofort gemeldet und wir können die Verwaltung übernehmen. Sowohl die Mitarbeiter als auch das Management werden in Echtzeit über den Fortschritt der Reparatur informiert. Wir können auch Statistiken über die Anzahl der festgestellten Defekte bei einem bestimmten Artikel erhalten." Mit Timly hat Espoir Autisme Corse auch die Verwaltung ihrer Fahrzeuge erheblich verbessert. Wie Peretti-Geronimi ergänzt: "Wir können jetzt unsere Fahrzeugflotte verwalten, sodass jeder Mitarbeiter Fahrzeugreservierungen planen kann... Die Fahrzeugflottenplanung ist fantastisch." Timly ist eine leistungsstarke Software für Asset- und Wartungsmanagement mit einem Wartungsplaner (https://timly.com/wartungsplaner/) und einem Ticket-System (https://timly.com/ticketsystem/), das Hoffnung bringt: die Hoffnung auf einen Alltag ohne komplexe und zeitaufwändige Prozesse der Inventarverwaltung. Die modulare Struktur von Timly ermöglicht es Organisationen, die Weblösung an ihre einzigartigen Bedürfnisse anzupassen. Die Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und hat ihre Präsenz schnell in ganz Europa und darüber hinaus ausgebaut. Timly bietet eine intuitiv bedienbare, cloudbasierte Software für Inventarverwaltung, die Unternehmen aller Größen und Branchen hilft. Egal, ob es sich um Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, IT-Ausrüstung oder Büromöbel handelt, Timly ermöglicht eine einfache Verwaltung jeder Art von Inventar - unabhängig von Funktion und Standort. Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben Timly gegründet, um die komplexen Herausforderungen moderner Unternehmen und Organisationen zu bewältigen. Seit der Gründung ist das Unternehmen zu einem engagierten Team von 30 Personen gewachsen. Kontakt

Timly Software AG

Jennifer Ritz

Andreasstr. 5

8050 Zürich

+ +41 44 500 35 20

https://timly.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten