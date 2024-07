Startseite Die Art International Zurich 2024: Ein Highlight für Zeitgenössische Kunst vom 11. bis 13. Oktober 2024. Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-26 12:56. Die 26. Kunstmesse "ART INTERNATIONAL ZURICH" wird vom 11. bis 13. Oktober 2024 im Kongresshaus Zürich stattfinden. Event:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2024

26. Messe für zeitgenössische Kunst

11. - 13. Oktober 2024

Kongresshaus Zürich Website: https://art-zurich.com Die 26. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH findet vom 11. bis 13. Oktober 2024 im Kongresshaus Zürich statt. Diese renommierte Messe bietet internationalen Künstlern und Galerien eine Plattform, auf der sie ihre Werke einem breiten Publikum präsentieren können. Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH hat sich seit ihrer erstmaligen Durchführung im Jahr 1999 als zentral gelegene Plattform für aktuelle Gegenwartskunst etabliert. Den Besucherinnen und Besuchern wird die Möglichkeit geboten, sich mit zeitgenössischer Kunst in ihrer ganzen Vielfalt vertraut zu machen und Kunstwerke direkt zu erwerben. Besuchen Sie die 26. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH und gewinnen Sie einen Einblick in die Welt der zeitgenössischen Kunst! Die Öffnungszeiten der Messe sind wie folgt:

Freitag, 11. Oktober: 12:00 - 18:00 Uhr (Vernissage: 18:00 - 22:00 Uhr)

Samstag, 12. Oktober: 10:00 - 20:00 Uhr

Sonntag, 13. Oktober: 10:00 - 19:00 Uhr

Das Kongresshaus Zürich befindet sich an der Claridenstraße 1, CH-8002 Zürich, Schweiz. Die Anreise kann bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Die nächstgelegenen Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs sind "Bürkliplatz" (Anbindung durch die Linien 2, 5, 8, 9, 11) sowie "Stockerstrasse" (Anbindung durch die Linien 7, 8, 10, 13).

Für Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, stehen die Parkhäuser Park Hyatt (Beethovenstraße 21, 8002 Zürich) und Bleicherweg (Beethovenstraße 35, 8002 Zürich) zur Verfügung.

Für weiterführende Informationen bezüglich der Anreise sei auf die folgende Webseite verwiesen: [www.art-zurich.com/besuchen] (http://www.art-zurich.com/besuchen). Der Erwerb von Tickets für die Kunstmesse ist online unter www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich möglich. Die Kunstmesse wird von BB International Fine Arts (Schweiz) veranstaltet, einem Unternehmen, das sich neben der Organisation von Ausstellungen sowie Kunst- und Designmessen auch auf die Erbringung vielfältiger Dienstleistungen im Bereich Werbung und Marketing fokussiert hat. Seit den 1980er Jahren hat BBIFA gemeinsam mit Partnern eine Vielzahl anspruchsvoller Projekte realisiert und sich dabei einen exzellenten Ruf erworben. Für weiterführende Informationen oder bei Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@art-zurich.com

Messeinfo 2024: www.art-zurich.com/2024

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage "www.art-zurich.com" honorarfrei auf Ihrer Website verwenden.

Pressekontakt: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

