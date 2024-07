Startseite Controlware ist zum vierten Mal in Folge Leader in der "ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services Germany" Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-26 10:39. Dietzenbach, 24. Juli 2024 - Controlware wird vom Marktforschungsinstitut ISG im Rahmen der Studie "ISG Provider Lens™: Cybersecurity - Solutions and Services Germany 2024" zum vierten Mal in Folge als Leader in den Bereichen "Managed Security Services" und "Technical Security Services" eingestuft. Die Analysten unterstrichen vor allem die ausgeprägte Kundenorientierung und das erfahrene Experten-Team des IT-Dienstleisters und Managed Service Providers. "Angesichts zunehmend dynamischer Bedrohungslandschaften, hochgradig komplexer Technologie-Stacks und des dramatischen Fachkräftemangels entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, den Schutz ihrer Systeme an erfahrene MSSPs auszulagern", erläutert Christian Bohr, Head of Managed Services Consulting bei Controlware. "Es freut uns daher sehr, dass IDG unsere Security Services zum vierten Mal in Folge mit der Einstufung als "Leader" honoriert. Besonders stolz sind wir auf das hervorragende Abschneiden im Bereich Managed Security Services. Im neuen Mittelstandsquadranten konnten wir uns als einer der Top-Anbieter erfolgreich von nahezu allen Mitbewerbern absetzen. Unser klarer Fokus liegt auf kundenorientierten, modularen Services, die wir mit eigenen Experten in Deutschland entwickeln und bereitstellen. Dies ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, das gerade für sicherheits- und datenschutzbewusste Kunden von großer Bedeutung ist." ISG begründet die Einstufung als Leader 2024 in beiden Kategorien mit folgenden Stärken: - Breites, erfahrenes Experten-Team: Controlware unterhält in Deutschland ein großes, hervorragend qualifiziertes Security-Team, das Kunden bei allen Herausforderungen im Bereich IT-Sicherheit zur Seite steht. - Dienstleister aus Deutschland: Als deutscher Anbieter genießt Controlware bei den vorwiegend zum gehobenen Mittelstand gehörenden Kunden besonderes Vertrauen. - Kundenorientiertes, modulares Portfolio: Bedarfsgerechte Leistungspakete machen es mittelständischen Kunden mit hohem Wachstumspotenzial leicht, individuelle Anforderungen passgenau abzubilden. Darüber hinaus heben die Analysten von ISG bei der Bewertung der Managed Security Services ausdrücklich das 24/7 verfügbare, ISO 27001 und ISO 9001-zertifizierte Controlware Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach hervor. Dieses entspricht durchgehend den strengen deutschen Datenschutz- und Compliance-Vorgaben und wird damit der Erwartungshaltung der mittelständischen Kunden voll gerecht. Mehr über die Security Services von Controlware erfahren interessierte Leser unter https://www.controlware.de/services/managed-services.html und unter https://www.controlware.de/services/cyber-defense-services . Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über 400 Mio. Euro, zu der auch die Networkers AG sowie Controlware Österreich gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services - und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten. Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

www.controlware.de Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

www.h-zwo-b.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten