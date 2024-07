Startseite Update zum Cyber-Sicherheitsangriff auf Sibanye-Stillwaters weltweite Aktivitäten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-25 19:07. Johannesburg, 25. Juli 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) ( www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) informiert die Stakeholder über die Cyber-Attacke, die seine IT-Systeme weltweit beeinträchtigt hat (wie am 11. Juli 2024 bekannt gegeben). Aufgrund der Cyber-Attacke, die weiterhin untersucht wird, haben wir unsere IT-Sicherheit weiter verbessert und ein gestaffeltes System-Startup-Konzept implementiert, um den Schutz unserer Umwelt zu gewährleisten, so dass die Bergbau- und Abbauarbeiten weltweit mit minimalen Unterbrechungen fortgesetzt werden können. Im Metallurgiekomplex Columbus in den US-amerikanischen PGM-Betrieben kam es jedoch aufgrund von IT-Ausfällen, die das Verhütten der Konzentrate aus dem Untertageabbau und das Recycling von verbrauchten Autokatalysatoren beeinträchtigten, zu kurzfristigen Betriebsverzögerungen. Es wird jedoch erwartet, dass der Betrieb schnell wieder in vollem Umfang aufgenommen werden kann und die aufgelaufenen Lagerbestände zu gegebener Zeit verarbeitet werden. Obwohl der Cyberangriff nur begrenzte Auswirkungen auf unsere Kerngeschäfte hatte, verursachte er vorübergehende Systemausfälle, die dazu führten, dass bei bestimmten Systemen in den Betrieben manuelle Backup-Prozesse eingeführt wurden. Die Systeme des Konzerns sind jetzt weitgehend wiederhergestellt, jedoch wird sich die Veröffentlichung der Betriebs- und Finanzergebnisse der Gruppe für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) verzögern, und die Bekanntgabe und Präsentation wurde auf Donnerstag, den 12. September 2024, verschoben. Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: Wir haben die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt, während wir sorgfältig daran gearbeitet haben, die Auswirkungen des Angriffs zu beseitigen und unseren Betrieb zu normalisieren. Wir freuen uns, dass wir die Nachhaltigkeit und Integrität unserer Systeme weitgehend gesichert haben und arbeiten weiterhin eng mit unseren Kunden und Lieferanten zusammen, um mögliche kurzfristige Geschäftsunterbrechungen abzufedern. Wir möchten allen unseren Partnern und Beratern für ihr Engagement und ihre gemeinsamen Anstrengungen danken, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Wir werden Sie bei Bedarf weiter auf dem Laufenden halten. Über Sibanye-Stillwater Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten sowie Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen. Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com . Kontakt Investor Relations: E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

