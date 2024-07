Collective schließt Phase-1-Explorationsprogramm auf dem Kupferprojekt Princeton ab

25. Juli 2024, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / IRW-Press / COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) (das Unternehmen oder Collective) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Phase-1-Explorationsaktivitäten 2024 (das Programm) auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Princeton (das Projekt) in British Columbia, Kanada, bekannt zu geben.

Eckpunkte

- 658 Bodenproben auf zwei vorrangigen Kupferzielen entnommen;

- Zusätzliches Bodenraster über einer neu entdeckten geophysikalischen Anomalie angelegt;

- Gesteinsprobenahmen und Kartierungen der Alteration bestätigen die starke Höffigkeit des Projekts; und

- IP-Untersuchung für Phase 2 der Arbeiten geplant.

Im Anschluss an die jüngste Überprüfung des Zielgebiets Trojan-Condor durch das Unternehmen sowie eine Überprüfung der für das Projekt relevanten Explorations- und Lagerstättenmodelle (siehe Pressemitteilungen vom 2. Mai 2024 und 24. Mai 2024) wurden die Phase-1-Arbeiten 2024 auf zwei separaten vorrangigen Zielen durchgeführt: der 14/15 Mile Creek Zone und dem Lamont Ridge-Findlay Trend. Die Interpretation des Bodenprobenahmeprogramms von Collective aus dem Jahr 2023 sowie die historischen geochemischen, lithologischen und geophysikalischen Ergebnisse zeigten, dass diese beiden Zonen ein hohes Potenzial für eine nicht entdeckte Kupfer-Porphyr-Mineralisierung aufweisen.

Chris Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: Nachdem die Ergebnisse des Bodenprobenahmeprogramms 2023 den Trojan-Condor Corridor bereits als ein vorrangiges bohrbereites Explorationsziel bestätigt haben, sind wir begeistert, mit derselben Zielsetzung zwei weitere Ziele zu erkunden und voranzutreiben. Alterationskartierungen, die während des Phase-1-Programms durchgeführt wurden und visuelle Beobachtungen der Mineralisierung vor Ort scheinen, diese Voraussetzung zu bestätigen. Wir freuen uns auf den Erhalt der geochemischen Ergebnisse und die weitere Interpretation dieser, um die Phase-2-IP-Untersuchungen vorzubereiten.

Arbeitsprogramm 2024 auf dem Projekt Princeton

Die Explorationsarbeiten umfassten rasterbasierte Bodenprobennahmen, Prospektionsarbeiten und Alterationskartierungen in der 14/15 Mile Creek Zone und auf dem Lamont Ridge-Findlay Trend sowie Aufklärungsarbeiten in einem neu erkannten geophysikalischen Ziel südlich des Trojan-Condor Trend. Das Programm zielte darauf ab, die spärlichen historischen Daten zu ergänzen und zu erweitern, die signifikante Kupferanomalien in den sehr aussichtsreichen Gesteinen der Nicola Group abgrenzten, in denen auch die produktive Cu-Au-Mine Copper Mountain, nur 10 km östlich, lagert. Die Analyseergebnisse für alle geochemischen Proben stehen noch aus, aber die ersten Feldbeobachtungen werden als sehr günstig bezeichnet.

Ziel 14/15 Mile Creek

Historische Bodenprobenahmen identifizierten stark anomale Werte von Kupfer +/- porphyrischen Indikatorelementen in Zusammenhang mit einer günstigen Fe-Karbonat-Quarz-Alteration in den Zielgebieten 14/15 Mile Creek. Ein von Ost nach West verlaufendes Bodenraster ergänzte das abgedeckte Gebiet und erweiterte es in Richtung Norden (über Fourteen Mile Creek hinaus); außerdem wurden aussichtsreiche Gesteinsproben aus günstig alterierten und mineralisierten Ausbissen zur Analyse entnommen. Das Raster diente auch dazu, die vermuteten Kalium-Alterationszonen zu erkunden, die bei geophysikalischen Arbeiten im Jahr 2008 unmittelbar nördlich von Fifteen Mile Creek1 identifiziert wurden, einer wichtigen Alterationsabfolge, die häufig mit der Nähe zu Kupfer-Porphyr-Mineralisierungen in Verbindung gebracht wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76355/COMT_072524_DEPRcom.00...

Abbildung 1 - Karte mit den Zielen auf dem Projekt und der nahe gelegenen Mine Copper Mountain

Lamont Ridge-Findlay Trend

Auf dem Ziel Lamont Ridge-Findlay (in der nördlichen Claim-Gruppe) wurden bei den jüngsten Arbeiten des Unternehmens vielversprechende geochemische Anomalien von Basis- und Edelmetallen entlang eines 6 km langen nordöstlichen Trends sowohl in Gesteins- als auch in Bodenproben festgestellt. Es wurde ein Infill-/Erweiterungsraster angelegt, um die Ausdehnung dieser Anomalien zu erkunden, die durch erhöhte Cu-, Au-, Mo- und Ag-Gehalte gekennzeichnet sind, allesamt wertvolle Indikatorelemente für Kupfer-Porphyre. Dieses Raster deckte auch die Zonen mit vermuteter Kalium-Alteration ab, die aus der oben erwähnten luftgestützten Vermessung im Jahr 2008 abgeleitet wurden, sowie eine Reihe kartierter, kreuzender Nordost-/Nordwest-Verwerfungen, die wichtige Kontrollen der mineralisierenden Fluide darstellen könnten. Gleichzeitig mit den Bodenprobenahmen wurden zahlreiche Gesteinsproben entnommen, wobei in neu entdeckten Ausbissen erhebliche Mengen an Sulfidmineralisierungen festgestellt wurden.

Schließlich wurde über einem ausgeprägten magnetischen Tief, das bei geophysikalischen Arbeiten im Jahr 2011 unmittelbar südlich des Zielgebiets Trojan-Condor Corridor identifiziert wurde, ein Erkundungsbodenraster angelegt.2 Ein ähnliches magnetisches Signal liegt der bekannten Mineralisierung innerhalb des Korridors zugrunde, doch liegen für dieses Zielgebiet keine Aufzeichnungen über durchgeführte Explorationsarbeiten vor. Die Bodenproben wurden an weit auseinander liegenden Rasterpunkten entnommen, um eine maximale Abdeckung zu gewährleisten.

Parallel zu den geochemischen Arbeiten wurde an allen drei Rasterstandorten eine Kartierung der Alteration durchgeführt. Vorläufige Beobachtungen sowohl auf dem Lamont Ridge-Findlay Trend als auch auf dem Ziel 14/15 Mile Creek heben eine weit verbreitete aussichtsreiche tonige/Fe-Karbonat-Alteration innerhalb des Vulkangesteins der Nicola Group hin, die häufig mit einer Sulfidmineralisierung einhergeht. Innerhalb des magnetischen Tiefs im Aufklärungsziel südlich des Trojan-Condor Corridor wurde eine schwache bis mäßige weit verbreitete Karbonatisierung in mafischem Vulkangestein festgestellt, die möglicherweise eine magnetitzerstörende Alteration darstellt. Diese Art der Alteration kann ein wichtiger Indikator für nahe gelegene Cu-Porphyr-Lagerstätten sein.

Nach Erhalt und Zusammenstellung der Analyseergebnisse werden die Phase-2-Arbeiten im Jahr 2024 geophysikalische IP-Untersuchungen über aussichtsreichen Anomalien umfassen, um zukünftige Bohrungen zu unterstützen.

Der Verweis auf die nahe gelegene Mine Copper Mountain bietet einen geologischen Kontext für das Projekt, deutet jedoch nicht unbedingt darauf hin, dass das Projekt ein ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder einen ähnlichen Gehalt der Mineralisierungen aufweist.

Qualifizierter Sachverständiger

Thomas Hawkins, PhD, P.Geo., ein vom Unternehmen unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

1 Saleken, L.W. 2010: Compilation Exploration Report on the Tulameen Project Property. BC ARIS 31585A.

2Thibaud, C. 2012: Geophysical Report for Goldcliff Resource Corporation 3DIP and Magnetometer Surveys on the Whipsaw Grid, Tulameen Project. BC ARIS 33626.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten Ontarios, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten mit beträchtlichen Li2O-Reserven abgegrenzt wurden. Das Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich 53 km östlich von Ear Falls (Ontario) und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitausbissen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

