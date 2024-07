Startseite Contentserv schließt strategische Partnerschaft mit trbo Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 11:25. Gemeinsamer Kunde Ravensburger AG begrüßt die Synergien aus der Kombination beider Systeme München/Rohrbach, 25. Juli 2024 - Contentserv, führender Anbieter im Bereich Produktinformationsmanagement (PIM) für Online-Händler und Hersteller in der Cloud, hat eine strategische Partnerschaft mit der trbo GmbH aus München vereinbart. Contentserv bietet Cloud-basierte PIM-Lösungen zur Verwaltung von Produktdaten an. trbo ermöglicht mit Hilfe seiner umfassenden Onsite-Personalisierungs-Plattform eine automatisierte, personalisierte Kundenansprache auf Websites und erlaubt es Shop-Betreibern somit, für ihre Kunden einzigartige Nutzererlebnisse in Echtzeit zu kreieren. Contentserv und trbo erweitern damit ihre Produktportfolios und kombinieren durch die Kooperation ihre Stärken. Während Contentserv für präzise und konsistente Produktdaten sorgt, nutzt trbo Daten zum Nutzerverhalten für maßgeschneiderte Nutzererlebnisse. Die neuen, ganzheitlichen Lösungen bieten Kunden einen besonderen Mehrwert. Die Personalisierungslösungen von trbo werten Web-Seiten zu digitalen Touchpoints auf. Hier entscheidet sich in Schlüsselmomenten, ob der Kunde bleibt - oder geht. Mit dem Einsatz der Lösung steigt das Engagement der Besucher; Web-Interaktionen werden deswegen erfolgreicher. Durch die Integration des PIM-Systems von Contentserv mit der Echtzeit-Personalisierungstechnologie von trbo können E-Commerce-Unternehmen ihre Produktinformationen konsistenter und relevanter gestalten. Das führt zu einem besseren Nutzererlebnis, zu einer höheren Kundenzufriedenheit, höheren Konversionsraten und geringeren Absprungraten und damit zu einer langfristigen Kundenbindung. Mit der Partnerschaft vergrößern beide Unternehmen ihre Marktreichweite, weil sie gegenseitig von den bestehenden Kundenbeziehungen profitieren. Contentserv und trbo wollen in Zukunft gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten, die den E-Commerce-Markt vorantreiben. Der Austausch von Know-how und Technologien ermöglicht es, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und den Kunden modernste Tools für ihren E-Commerce Erfolg zur Verfügung zu stellen. Patrick Bartl, Head of Data & Platform Management bei Ravensburger: "Da wir beide Systeme im Einsatz haben und mit beiden sehr erfolgreich sind, freuen wir uns nun umso mehr auf die Synergieeffekte, die eine Integration für uns als Anwender bedeutet. Die Kombination der Basis - unseren Produktdaten - mit der Customer Experience durch die Onsite-Personalisierung auf der Website durch Personalisierung ist ein logischer Schritt für ein erfolgreiches E-Commerce-Business." Michael Kugler, CEO von Contentserv, sagt: "Die Kombination aus effizientem Produktdatenmanagement von Contentserv, Echtzeit-Personalisierung durch trbo und unserem innovativen "Close the Loop"-Feedback-Ansatz führt zu einem nahtlosen, adaptiven digitalen Erlebnis." Felix Schirl, Gründer und CEO von trbo, ergänzt: "Unsere Partnerschaft vereint effizientes Datenmanagement, ansprechende Personalisierung und kontinuierliches Feedback zu einem mächtigen Werkzeug für den Geschäftserfolg von Unternehmen." Über trbo: trbo ist führender Anbieter für dynamische Onsite-Personalisierung, Optimierung und Testing. Das Portfolio umfasst Leistungen von Personalisierungs- und Chat-Lösungen bis hin zu Guided Selling- und Inspirational Shopping-Tools. Die KI-basierte Technologie ermöglicht Website-Betreibern so, den richtigen Kunden zur richtigen Zeit die richtige Botschaft zu senden. Hierfür wird das Nutzerverhalten anhand von über 50 Datenpunkten analysiert und durch Datenschnittstellen zu anderen Tools wie CRM-, ESP- und Tracking-Systemen angereichert. Über die einfache Self-Service Plattform können trbo User maßgeschneiderte Website-Inhalte erstellen, personalisierte Empfehlungen ausspielen und über A/B- und Multivarianten-Tests stets den Erfolg der Maßnahmen im Blick behalten. Weltweit führende Marken aus allen Branchen wie L'Oréal, WeightWatchers, Eddie Bauer, Ecco und Porsche Design vertrauen auf die umfassenden Services von trbo. trbo wurde 2013 von CEO Felix Schirl gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, sowie eine US-Niederlassung in Miami, Florida.

Mehr Informationen unter www.trbo.com. Contentserv ist führender Anbieter einer Product Information Management (PIM) und Product Experience Management (PXM) Cloud. Das Unternehmen ermöglicht Markenherstellern und Händlern, ihre Produktinhalte KI-gestützt intuitiv und effizient zu verwalten sowie das Kundenerlebnis über alle digitalen Vertriebskanäle hinweg zu optimieren. Die Cloud-Lösung von Contentserv sorgt für mehr Traffic auf Produktseiten, für höhere Konversionsraten und Kundenzufriedenheit, für verbesserte Time-to-Value und optimierten ROI. Mehr als 1.500 Marken in 89 Ländern vertrauen Contentserv ihre Produktinhalte an. Die Contentserv GmbH wurde 2000 in Deutschland gegründet, Firmenhauptsitz ist in Rohrbach/Ilm bei München. Mit 14 globalen Niederlassungen in Europa, den USA und Asien, 250 Mitarbeitern und branchenführenden Partnern setzt das Unternehmen seine Expansion fort. Contentserv wurde in der Forrester Wave Q4 2023: Product Information Management als Strong Performer ausgezeichnet. Mehr erfahren unter www.contentserv.com Kontakt

